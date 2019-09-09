还记得《夏洛特烦恼》里的“灵魂三问”么？





据悉，这位给观众留下深刻印象的“打岔大爷”名叫常世奎，是大连市甘井子区523场的退休工人。当时听说有电影在那里开拍就过去看看，恰逢导演临时要加沈腾问路那场戏，临时问他能不能客串一下，没想到大爷马上很爽快答应了。这场戏只拍了几遍就过了，导演也对大爷点赞说他演得很好！







沈腾悼念常世奎老人







