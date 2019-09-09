时光网讯
近日，在《夏洛特烦恼》
中饰演马冬梅邻居的“打岔大爷”常世奎，因突发脑部疾病去世，该片主演沈腾
、马丽
在得知噩耗后发文悼念。沈腾直言，“咱们电影里最精彩的片段是您那段，大爷一路走好呀！马什么梅，什么冬梅，会永远刻在我们心中。”马丽也发文悼念，“大爷一路走好。”
还记得《夏洛特烦恼》里的“灵魂三问”么？
据悉，这位给观众留下深刻印象的“打岔大爷”名叫常世奎，是大连市甘井子区523场的退休工人。当时听说有电影在那里开拍就过去看看，恰逢导演临时要加沈腾问路那场戏，临时问他能不能客串一下，没想到大爷马上很爽快答应了。这场戏只拍了几遍就过了，导演也对大爷点赞说他演得很好！
沈腾悼念常世奎老人
2015年10月6日，《夏洛特烦恼》
主演沈腾与常远来到华臣院线大连西安路店路演，还与常世奎老人重逢。沈腾、常远与影迷们重温了片中的经典台词，大爷被要求再次与沈腾重现片中桥段，引发观众大笑。
2016年，浙江卫视《王牌对王牌》栏目组邀请常世奎来录制节目。在节目拍摄时，他还与马丽在舞台上重逢。老人幽默地说，“我还有笔账要找你算呢。”马丽问，“找我算什么账？”常世奎一脸严肃地说，“你泼我一盆水，就这么完了？（指《夏洛特烦恼》
中的剧情）”听完老人的话，马丽当场开怀大笑。