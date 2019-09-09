据悉，《亲密旅行》讲述了吊儿郎当的专车司机沈童，接到一个从北京到舟山的长途订单，但这个订单却有点特殊。乘客是一个八岁的男孩男男与一只名叫“伽利略“的柯基犬。











从《亲密旅行》今日首次对外发布的剧照看，影片主演沙溢、安吉父子俩在片中草地野炊、展览馆闲坐、船上对视等画面首次曝光，一张安吉骑在沙溢脖子上的剧照更是让人对《亲密旅行》的片名有了最直观的感受，而一张沙溢跪地上被壮汉扇耳光的剧照，不禁让观众对两人在旅途中的遭遇表示强烈好奇。





据悉，《亲密旅行》讲述了吊儿郎当的专车司机沈童，接到一个从北京到舟山的长途订单，但这个订单却有点特殊。乘客是一个八岁的男孩男男与一只名叫“伽利略“的柯基犬。为了丰厚的酬劳，沈童不情愿的接下订单，开启了一段意想不到的旅行。他们在经历了户外野炊、营救伽利略、海边散步等一些列爆笑事情后，沈童与男男之间的关系发生了微妙的变化。就在旅行即将结束之时，沈童发现生活给他开了一个巨大的玩笑：眼前的男男竟然和他之间存在着很特殊的关系！





据悉，电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演，影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品。

编辑：汀