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沙溢导演处女作《亲密旅行》首曝剧照

有望国庆上映 与安吉“父子档”营业

2019-09-09 15:36:36 来源：Mtime时光网

据悉，《亲密旅行》讲述了吊儿郎当的专车司机沈童，接到一个从北京到舟山的长途订单，但这个订单却有点特殊。乘客是一个八岁的男孩男男与一只名叫“伽利略“的柯基犬。
　　时光网讯 由演员沙溢首次转型导演的电影处女作《亲密旅行》，日前首次对外发布剧照。在首次曝光的剧照中，沙溢与安吉父子俩既有欢声笑语，又有温暖互动，更有狼狈落魄，上演了一出“父子”联手，欢乐囧途的好戏。不少网友表示，从电影《亲密旅行》片名来看，这应该是一部适合假期观看的轻松喜剧电影，有望于今年国庆节在全国上映。



　　从《亲密旅行》今日首次对外发布的剧照看，影片主演沙溢、安吉父子俩在片中草地野炊、展览馆闲坐、船上对视等画面首次曝光，一张安吉骑在沙溢脖子上的剧照更是让人对《亲密旅行》的片名有了最直观的感受，而一张沙溢跪地上被壮汉扇耳光的剧照，不禁让观众对两人在旅途中的遭遇表示强烈好奇。

　　据悉，《亲密旅行》讲述了吊儿郎当的专车司机沈童，接到一个从北京到舟山的长途订单，但这个订单却有点特殊。乘客是一个八岁的男孩男男与一只名叫“伽利略“的柯基犬。为了丰厚的酬劳，沈童不情愿的接下订单，开启了一段意想不到的旅行。他们在经历了户外野炊、营救伽利略、海边散步等一些列爆笑事情后，沈童与男男之间的关系发生了微妙的变化。就在旅行即将结束之时，沈童发现生活给他开了一个巨大的玩笑：眼前的男男竟然和他之间存在着很特殊的关系！

　　据悉，电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演，影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 亲密旅行 剧照 沙溢 导演
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亲密旅行

亲密旅行 (2019)

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导演：沙溢

主演：沙溢 安吉

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沙溢

沙溢

Yi Sha

职业：演员

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