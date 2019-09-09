时光网讯 汤姆·汉克斯
主演新片《邻里美好的一天》
今天正式亮相多伦多电影节，海外评分网站口碑也随之出炉。截止发稿时，该片的烂番茄新鲜度高达100%，19个权威媒体评价“全鲜”。meta均分80，基于8个媒体评分，其中7个为正面评价，1个中立，零差评。从这个成绩来看，该片很有可能会在颁奖季上大有作为。该片将于10月18日在北美上映。
烂番茄评分截图
meta评分截图
汤姆·汉克斯的表演一如既往的饱受赞誉，被认为是扮演罗杰斯的“最佳人选”，而他的表演也精准展现出了人物的“迷人魅力”。
女导演玛丽埃尔·海勒
执导的这部影片“令人舒适“。然而这种“舒适感”可能并非所有人都会喜欢，《Time Out》就指出影片有些“天真”和“无聊”了。
时光网特约记者wilson morales也第一时间传回了他对影片的评价：《邻里美好的一天》
不是一部传记片，汤姆·汉克斯奉献了精彩的演出。玛丽埃尔·海勒创作了一部动人且迷人的电影，关于心事，她为我们上了一堂课。汉克斯和马修·瑞斯
，以及苏珊·卡莱布·沃森和克里斯·库柏的表演令人信服和惊叹。这部电影适合任何年龄的观众。对于认为罗杰斯的电视形象只是一种表演的人们来说，事实并非如此，汉克斯展现出了一个为取悦所有人而尽心竭力的人的本质，它真的是一部令人愉悦的电影！
汤姆·汉克斯和导演玛丽埃尔·海勒等影片主创现身多伦多电影节红毯
其它媒体评论摘录：
playlist（100/100）：围绕着两个男人，导演海勒创造了一个世界，模糊了各种沟通方式的边界，让她的敏锐，甚至是神奇的设计对全局产生影响。
screendaily（80/100）：它和罗杰斯先生标志性的羊毛开衫一样令人舒适。
Hollywood Reporter（70/100）：毫无疑问，汉克斯之于他的角色是完美的，作为一个演员的和蔼可亲和毋庸置疑的真诚，与这个独一无二的电视人形象有着完美匹配度。
卫报（4/5）：汉克斯避免了笨拙的模仿罗杰斯的声音——虽然抑扬顿挫十分接近——但他还是更多的专注于表现出罗杰斯的迷人魅力，包括面对他所遇到的人时的耐心和好奇心。
《邻里美好的一天》剧照
USA Today：汉克斯从一开始就是这个角色的最佳人选。
indieWire（B+）：这部甜蜜、低调的电影表面下隐藏着更深层次的情感，就像罗杰斯本人一样。
Variety：电影是可爱的，是一个用迷人的方式影响到你的、令人心软的故事。
Time Out（60/100） ：这部电影太天真了，就像罗杰斯先生的表演一样，但是这种姿态让人感到乌托邦和虚无，更别提有些无聊了。