汤姆·汉克斯的表演一如既往的饱受赞誉，被认为是扮演罗杰斯的“最佳人选”，而他的表演也精准展现出了人物的“迷人魅力”。













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《邻里美好的一天》中文预告片

汤姆·汉克斯的表演一如既往的饱受赞誉，被认为是扮演罗杰斯的“最佳人选”，而他的表演也精准展现出了人物的“迷人魅力”。



















汤姆·汉克斯和导演玛丽埃尔·海勒等影片主创现身多伦多电影节红毯 汤姆·汉克斯和导演玛丽埃尔·海勒等影片主创现身多伦多电影节红毯





其它媒体评论摘录：





playlist（100/100）：围绕着两个男人，导演海勒创造了一个世界，模糊了各种沟通方式的边界，让她的敏锐，甚至是神奇的设计对全局产生影响。





screendaily（80/100）：它和罗杰斯先生标志性的羊毛开衫一样令人舒适。





Hollywood Reporter（70/100）：毫无疑问，汉克斯之于他的角色是完美的，作为一个演员的和蔼可亲和毋庸置疑的真诚，与这个独一无二的电视人形象有着完美匹配度。





卫报（4/5）：汉克斯避免了笨拙的模仿罗杰斯的声音——虽然抑扬顿挫十分接近——但他还是更多的专注于表现出罗杰斯的迷人魅力，包括面对他所遇到的人时的耐心和好奇心。







《邻里美好的一天》剧照 《邻里美好的一天》剧照





USA Today：汉克斯从一开始就是这个角色的最佳人选。





indieWire（B+）：这部甜蜜、低调的电影表面下隐藏着更深层次的情感，就像罗杰斯本人一样。





Variety：电影是可爱的，是一个用迷人的方式影响到你的、令人心软的故事。





Time Out（60/100） ：这部电影太天真了，就像罗杰斯先生的表演一样，但是这种姿态让人感到乌托邦和虚无，更别提有些无聊了。







