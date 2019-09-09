过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。





01.《小小的愿望》首映 彭昱畅挑战





02.国漫《罗小黑战记》上映两日票房近8400万









新片《罗小黑战记》上周六内地首映，上映两天拿下8585万（含220万的点映票房）的票房，位居周票房季军。

《罗小黑战记》原定9月12日中秋档首映，提档至9月7日，竞争减少了，市场的容量也变小了，很难说完全有利。

《哪吒》上映时，首日票房高达1.39亿，《罗小黑战记》虽然首日排片比也在24%以上，但票房表现差距较大。

目前《罗小黑战记》时光网观众评分8.4分，口碑不错。最终能否拿下好的票房成绩，还要看该片在工作日的票房走势。













01.新《蝙蝠侠》传言：阿里要演戈登警长?









02.妮可基德曼新片《金翅雀》口碑完败













03.伍迪艾伦: 不在乎被好莱坞封杀 无论如何都不会停止工作

















去年，已经深陷风波的伍迪艾伦就发表过支持me too 运动的言论：“我非常支持Metoo运动！但不要把我和哈维·韦恩斯坦相提并论，这非常不公平。你看他被几十人、上百人指控，而我，在这个行业工作了几十年，和无数女演员合作过，有任何人指控我吗？一个都没有。人们只能拿出抚养权争议那一个案例，而且那已经被证明是假的。”













01.汤唯雷佳音新作《吹哨人》宣布改档















02.《攀登者》等国庆三部大片今日开预售 "我和我的祖国"片长158分钟