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时光晚报：伍迪艾伦声称没有被任何女演员指控

汤唯雷佳音《吹哨人》撤档 《罗小黑》首周票房8400万

2019-09-09 17:54:23 来源：Mtime时光网

元气满满的周一，这些电影新闻看一看

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.《小小的愿望》首映 彭昱畅挑战

北京首映礼

       9月8日，由《前任攻略》系列导演田羽生执导的青春喜剧电影《小小的愿望》在京举办首映礼，导演携主演彭昱畅王大陆魏大勋亮相现场，当天还有包括王俊凯张天爱梁静彭宇郭帆、赖冠霖、史航张一白、叫兽易小星、张棪琰、潘斌龙、朱赞锦、朱戬等业内名人，纷纷赶到现场为影片助阵。在映后交流环节中，“愿望三兄弟”活力无穷，时不时地互怼两句，“损友”情谊从戏中延续到戏外。在片中彭昱畅挑战用“葛优瘫”的姿势演完全程，导演直言这是“用喉结抢戏”！

       《小小的愿望》首映礼星光熠熠，在红毯上，彭昱畅、王大陆、魏大勋“愿望三兄弟”玩心大发，利用摩托车、沙发等道具，还原电影场景，给现场观众带来无限欢乐。不仅如此，他们还同吃一串糖葫芦、并举着对联搞怪拍照，妙趣横生。

02.国漫《罗小黑战记》上映两日票房近8400万



      新片《罗小黑战记》上周六内地首映，上映两天拿下8585万（含220万的点映票房）的票房，位居周票房季军。

      《罗小黑战记》原定9月12日中秋档首映，提档至9月7日，竞争减少了，市场的容量也变小了，很难说完全有利。

      《哪吒》上映时，首日票房高达1.39亿，《罗小黑战记》虽然首日排片比也在24%以上，但票房表现差距较大。

      目前《罗小黑战记》时光网观众评分8.4分，口碑不错。最终能否拿下好的票房成绩，还要看该片在工作日的票房走势。



01.新《蝙蝠侠》传言：阿里要演戈登警长? 



　　2021年6月25日上映的《蝙蝠侠》除了罗伯特·帕丁森主演，马特·里夫斯导演外，更多卡司信息都处在传言阶段。最新的几个是：奥斯卡最佳男配角马赫沙拉·阿里正在接触出演戈登警长；杰米·福克斯吉安卡洛·埃斯珀西多竞争谜语人一角。

     问题是马赫沙拉·阿里已经宣布要拍漫威的《刀锋战士》了，片子还没拍就要跨界了？


　　
　　更耸动的传言来自法国媒体《费加罗报》，杰昆·菲尼克斯版小丑将和帕丁森版蝙蝠侠会在未来的影片中联动。10月4日上映的《小丑》定位在1980年代，马特·里夫斯导演的《蝙蝠侠》发生时间暂未透露，两个角色如何在将来的影片中联动，只能依靠想象了。

02.妮可基德曼新片《金翅雀》口碑完败 


　　剧情片《金翅雀》口碑砸了。这部影片的导演约翰·克劳利曾执导过《布鲁克林》，主演安塞尔·埃尔格特的前作是《极盗车神》，《金翅雀》还改编自普利策获奖小说，影片阵容还包括妮可·基德曼卢克·威尔逊等众多明星。

　　这样的阵容，这样的原著基础，还是垮掉了。

　　今日，《金翅雀》美国烂番茄网站开分，29%的好评率，基本判定不是好片了，我们来看看媒体影评人在烂番茄网站上发布的评语——
综艺：“一部情绪低落的影片”

　　USA Today：“《金翅雀》非常努力，但就感觉像是一部画作赝品。”

　　Splash Report：“一次非常失败的改编。”

　　虽然大多数影评人都给了差评，但也有媒体影评人给出好评的，That Shelf写道：“这次改编很成功，比原著好。”


03.伍迪艾伦: 不在乎被好莱坞封杀 无论如何都不会停止工作



　　伍迪·艾伦执导的新片《纽约的一个雨天》刚作为法国多维尔电影节的开幕影片在周五进行了放映， 但伍迪没有出席首映式，片中的演员也没有走红毯。影片的几位演员，包括“甜茶”提莫西·查拉梅和丽贝卡·豪尔，都表达了对于拍摄本片的遗憾，甜茶还将片酬捐给了纽约LGBT中心以及美国最大的反性暴力组织RAINN。

　　去年，已经深陷风波的伍迪艾伦就发表过支持me too 运动的言论：“我非常支持Metoo运动！但不要把我和哈维·韦恩斯坦相提并论，这非常不公平。你看他被几十人、上百人指控，而我，在这个行业工作了几十年，和无数女演员合作过，有任何人指控我吗？一个都没有。人们只能拿出抚养权争议那一个案例，而且那已经被证明是假的。”

 


01.汤唯雷佳音新作《吹哨人》宣布改档



       由《北京遇上西雅图》系列导演薛晓路执导，汤唯雷佳音领衔主演的《吹哨人》，今日曝光一张新海报并宣布改档择日上映，该片原定9月12日中秋档上映。

        “吹哨人”的概念源自英国，指在政府和企业中发现弊端、揭露真相的人。电影《吹哨人》作为华语影坛首部聚焦该题材电影，难能可贵地呈现和传递“吹哨人”精神，在悬疑动作看点之外，更增社会价值与现实意义。

02.《攀登者》等国庆三部大片今日开预售 "我和我的祖国"片长158分钟


        国庆档三部主力影片《攀登者》、《我和我的祖国》、《中国机长》今日齐开预售，并公布新片预售海报。同时三部新片的片长信息曝光：时间最长的是《我和我的祖国》158分钟，其次是《攀登者》125分钟，最短的是《中国机长》111分钟。三部新片都将在9月30日正式上映，每部都是众星云集，同时正能量满满，你会先看哪部？  

   编辑：汀

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关键词： 时光晚报
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伍迪·艾伦

伍迪·艾伦

Woody Allen

职业：导演 | 编剧

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