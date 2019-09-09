迈克尔·B·乔丹主演《正义的慈悲》多伦多放映，影片聚焦于Bryan Stevenson为一名死刑犯 Walter McMillian（杰米·福克斯 饰演）辩护的过程展开，他被指控犯下他并没有犯过的谋杀案。











《正义的慈悲》改编自Bryan Stevenson的真实故事，这位年轻的律师1980年末期在哈佛大学毕业后，来到美国南部种族隔离和极端化问题更为严重的阿拉巴马州，在那里他创建了公正司法倡议组织，并且着手研究一些死刑案件，而那些指控者中有许多都被错误指控了。





影片聚焦于Bryan Stevenson为一名死刑犯 Walter McMillian（杰米·福克斯 饰演）辩护的过程展开，他被指控犯下他并没有犯过的谋杀案。电影由《少年收容所》《玻璃城堡》导演德斯汀·克里顿执导，他的下一部作品是漫威电影宇宙的第一部亚洲超级英雄电影《尚气》。









“他仍然用同一班班底创作了这部电影，我对此感到非常敬佩，我们彼此也惺惺相惜，”乔丹继续说，“我第一次遇到他，是因为瑞恩（库格勒）打电话跟我说，’兄弟，我朋友德斯汀在拍一部电影，你应该过来看看。’瑞恩替他打了保票——基本上他一直在夸德斯汀非常优秀，对我来说，如果瑞恩说一个人很酷很棒，那么这个人就是很酷很棒。所以我过去见到德斯汀的时候，我发现他很谦逊。他非常聪明，但又充满激情，他很关注作品本身。那次见面我们彼此留下了好印象，他也问对了问题，联系到了对的人。他只关心怎么把事情做对，同时纪念Bryan Stevenson本人，他的工作和他的遗产。我不想把事情搞砸，他也没有把事情搞砸。”





预告片 这部电影完全没有搞砸，乔丹和克里顿似乎打造了一部既能吸引观众又能激发观众情绪的作品，并且在最终提供了一种更令人振奋的感觉和希望。





继续关注时光网近日对多伦多国际电影节报道，其中包括影评、独家专访和红毯图集。留言让我们知道大家想看到活动的哪些内容。时光网接下来还会推出更大篇幅的关于《正义的慈悲》的专访报道，受访演员包括乔丹，杰米·福克布丽·拉尔森





据悉，影片将于12月25日北美上映，瞄准颁奖季。