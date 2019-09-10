巩俐从来没公开谈论过自己的情感世界，关于她的爱情与婚姻，都是经由男方之口，或是由媒体踢爆。她说过：“除了我的作品，我没有什么需要拿来宣传。"





在采访中，巩俐难掩对新作的喜爱，“你不看你会遗憾”，“它是对中国女性、对中国电影的致敬，又商业又有讲故事的特殊方式”。





巩俐说：“我不想浪费时间，做我不喜欢的电影。”她还说“不愿意演重复的角色”，希望有“挑战性”，比如“郎指导”这个角色。









而在这个“全盛期”到来之前，让我们借此次专访，再来回顾一下这位人称“巩皇”的“最美东方女性”的传奇人生。







巩俐携《兰心大剧院》在多伦多电影节和威尼斯电影节亮相，不变的女皇范儿 巩俐携《兰心大剧院》在多伦多电影节和威尼斯电影节亮相，不变的女皇范儿





征服欧洲三大 拒演"邦女郎"

“即便给我很多钱，我也觉得没意义”





《兰心大剧院》是巩俐时隔三年的新作 中年女演员无戏可演，已是老生常谈。但对于已经“奔六”的巩俐而言，年龄从来不是问题。她坦言自己从来没因为年龄产生过危机感。相反她坚信“演员没有退休一说，只有你自己不想做”。





事实上，最近十年来巩俐接戏的速度明显放缓，包括还未公映的《兰心大剧院》，只有五部作品上映。过度追求商业性、娱乐性的电影创作环境，让巩俐很难遇到令她有创作欲望的角色。





”我创作一个人物，希望大家能够记住她，我不希望大家看完以后，出了电影院就去谈论吃什么，这是对演员和导演最悲哀的事情，我不希望我拍这样的电影。”为此，巩俐甚至拒绝过007电影中的角色。





“我比较固执，我喜欢拍戏的过程，结果怎样我不管，我需要的是体验另外一个人的人生，我觉得人物太简单就没什么意思，等于浪费时间，即便给我很多钱，我也觉得没有意义。”









其实，早在上世纪80年代末90年代初，巩俐就已经和张艺谋、陈凯歌、孙周等第五代表演的代表人物合作，塑造了许多永留影史的经典女性角色。







《红高粱》里“红色”的九儿 《红高粱》里“红色”的九儿



















凭借《秋菊打官司》，巩俐捧得第49届威尼斯电影节的影后奖杯 凭借《秋菊打官司》，巩俐捧得第49届威尼斯电影节的影后奖杯











《霸王别姬》中孤傲的青楼女子菊仙 《霸王别姬》中孤傲的青楼女子菊仙

























那一年的戛纳海滨，白衬衣搭配黑色修身长裙现身的巩俐定格下了戛纳奖项史上最美的一个瞬间，简单而韵味十足的她，一如当时的中国电影，质朴无华，低调而耐人寻味。





一时间，在国际影坛风头无两的中国女演员巩俐，被西方人盛赞为“全球最美的东方女性”。



