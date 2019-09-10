时光网特稿
威尼斯电影节闭幕后，巩俐
带着新作《兰心大剧院》
又马不停蹄的赶赴了多伦多电影节，奖项并不重要，开心的是过程。坚持“除了作品，没有什么可宣传”的巩俐，终于又有了和影迷们面对面的机会。
在采访中，巩俐难掩对新作的喜爱，“你不看你会遗憾”，“它是对中国女性、对中国电影的致敬，又商业又有讲故事的特殊方式”。
巩俐说：“我不想浪费时间，做我不喜欢的电影。”她还说“不愿意演重复的角色”，希望有“挑战性”，比如“郎指导”这个角色。
除了《兰心大剧院》已经定档12月7日上映外，巩俐主演的《中国女排》
和参演的《花木兰》
都将于明年与观众见面，近些年来鲜有新作的巩俐，似乎正在迎来自己的又一个“全盛期”。
而在这个“全盛期”到来之前，让我们借此次专访，再来回顾一下这位人称“巩皇”的“最美东方女性”的传奇人生。
巩俐携《兰心大剧院》在多伦多电影节和威尼斯电影节亮相，不变的女皇范儿
征服欧洲三大 拒演"邦女郎"
“即便给我很多钱，我也觉得没意义”
中年女演员无戏可演，已是老生常谈。但对于已经“奔六”的巩俐而言，年龄从来不是问题。她坦言自己从来没因为年龄产生过危机感。相反她坚信“演员没有退休一说，只有你自己不想做”。
事实上，最近十年来巩俐接戏的速度明显放缓，包括还未公映的《兰心大剧院》，只有五部作品上映。过度追求商业性、娱乐性的电影创作环境，让巩俐很难遇到令她有创作欲望的角色。
”我创作一个人物，希望大家能够记住她，我不希望大家看完以后，出了电影院就去谈论吃什么，这是对演员和导演最悲哀的事情，我不希望我拍这样的电影。”为此，巩俐甚至拒绝过007电影中的角色。
“我比较固执，我喜欢拍戏的过程，结果怎样我不管，我需要的是体验另外一个人的人生，我觉得人物太简单就没什么意思，等于浪费时间，即便给我很多钱，我也觉得没有意义。”
显然，《兰心大剧院》中的女明星于堇，和《归来》
里的冯婉瑜一样，都是巩俐一直在苦苦等待的角色。巩俐在采访中直言自己根本不需要娄烨导演来说服她，她看完剧本就已经被征服了。
其实，早在上世纪80年代末90年代初，巩俐就已经和张艺谋、陈凯歌、孙周等第五代表演的代表人物合作，塑造了许多永留影史的经典女性角色。
《红高粱》里“红色”的九儿
1988年，《红高粱》
的轿帘揭开了年仅22岁的巩俐漫长的银幕表演人生。该片一举斩获了第38届柏林电影节的最佳影片金熊大奖，成为中国电影走向国际的开山之作——“红色”的九儿带领着中国电影在世界影坛红火登场。
那之后，巩俐和张艺谋合作的《菊豆》
（1990）、《大红灯笼高高挂》
（1991）、《秋菊打官司》
（1992）、《活着》（1994）、《摇啊摇，摇到外婆桥》（1995）接连入围欧洲三大电影节的主竞赛单元，巩俐更是凭借《秋菊打官司》中淳朴倔强的农村妇女角色捧得第49届威尼斯电影节的影后奖杯。
凭借《秋菊打官司》，巩俐捧得第49届威尼斯电影节的影后奖杯
从《红高粱》
到《摇啊摇，摇到外婆桥》
，巩俐成为那段时期张艺谋所有作品的女主角。对于这段默契无间的合作，巩俐将之形容为“量身定做”，并且毫不掩饰对张艺谋导演的信任和感激，“他给了我很多机会，他的改变，也带动了我的改变。”
《霸王别姬》中孤傲的青楼女子菊仙
1993年，由陈凯歌执导，巩俐与张丰毅、张国荣联袂的《霸王别姬》
登顶第46届戛纳电影节主竞赛单元（与《钢琴别恋》
并列），为中国电影赢得了首座，也是至今唯一一座金棕榈奖杯。巩俐在片中饰演的青楼女子菊仙为影片增色不少。
那一年的戛纳海滨，白衬衣搭配黑色修身长裙现身的巩俐定格下了戛纳奖项史上最美的一个瞬间，简单而韵味十足的她，一如当时的中国电影，质朴无华，低调而耐人寻味。
一时间，在国际影坛风头无两的中国女演员巩俐，被西方人盛赞为“全球最美的东方女性”。