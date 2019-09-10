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时光早报：吴宇森《变脸》将重启

大黄蜂女星加盟"鹰眼" 国漫"尸兄"锁定导演

2019-09-10 07:16:40 来源：Mtime时光网

在你睡觉的时候，可能错过了这些电影新闻。


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.吴宇森导演经典好莱坞作品《变脸》将重启



吴宇森导演经典好莱坞作品《变脸》将重启，派拉蒙公司将聘请《龙虎少年队2》编剧奥伦·尤济尔负责剧本，《速度与激情》系列制片人Neal Moritz监制。

约翰·特拉沃尔塔和尼古拉斯·凯奇主演的这部警匪片带有一点点科幻色彩，聚焦于FBI探员和恐怖杀手换脸的故事，全片带有浓郁的吴宇森暴力美学风格。1997年《变脸》上映，8000万美元投资拿到2.45亿全球票房。目前重启版的导演和主演阵容还未确定。

02.罗伯特·帕丁森主演惊悚片《灯塔》曝新预告


《灯塔》中字预告片

威廉·达福罗伯特·帕丁森主演惊悚片《灯塔》发布新预告，该片在多伦多和戛纳电影节放映后评价上佳。《女巫》导演罗伯特·艾格斯自编自导，设定在1890年代早期偏远神秘的新英格兰岛上，围绕两名灯塔看守人展开的故事，北美10月18日上映。从预告来看，影片故意塑造复古的风格，带有表现主义的味道，诡异、惊悚、张力十足。

03.《大黄蜂》女星加盟漫威《鹰眼》剧集



海莉·斯坦菲尔德将扮演女鹰眼凯特·毕肖普（Kate Bishop）。“女鹰眼”2005年第一次出现在漫画《少年复仇者》中，这部剧集《鹰眼》将于2021年上线Disney+流媒体。 ​​​​

另外，《鹰眼》剧集还已找到《性爱大师》《广告狂人》编剧Jonathan Igla执笔并担任执行制片人。




04.国漫《尸兄》改编好莱坞电影锁定导演



国漫《尸兄》（又名《我叫白小飞》）将改编成好莱坞动作喜剧片，STX影业和腾讯联合出品，查宁·塔图姆、雷德·卡罗林担任制片人。喜剧片《难道不浪漫》导演托德·施特劳斯-斯古尔森正商谈执导。

电影《尸兄》将由一名华人担当主角，讲述世界即将毁灭之时，他带领一帮吊儿郎当的纽约客努力求生的故事。《废柴联盟》编剧Alex Rubens和《狂暴巨兽》编剧瑞恩·安格尔正在执笔剧本。

05.《生活大爆炸》“艾米”将首当导演



美剧《生活大爆炸》中的“艾米”马伊姆·拜力克将首次自导自演电影《病态如他们所愿》（暂译，As Sick As They Made Us）。这部喜剧长片基于她自己的真实经历改编，聚焦一个离异的母亲，努力帮助疏远的兄弟，来看望病床上临终之时的父亲。



01.苍井优&高桥一生《爱情人偶》首曝“限制级”先导预告



《爱情人偶》先导预告

苍井优高桥一生主演的《爱情人偶》首曝预告，两人上演“床戏”，尺度不小。影片改编自导演棚田由纪的同名小说，讲述的是制作充气娃娃的职人哲雄与一见钟情的妻子园子的爱情故事：哲雄对园子一见钟情而结婚，他隐瞒着自己的真实工作，但却因过度热衷充气娃娃的制作而令夫妻关系产生危机。影片将于2020年1月24号日本公映。

02.李安《双子杀手》日文配音卡司豪华





李安执导、“两个”威尔·史密斯主演的《双子杀手》日文配音卡司阵容豪华，著名声优山寺宏一配音年轻版史密斯，江原正士配音中年版史密斯。日前，实力派女星菅野美穗也宣布加盟，饰演女警察丹尼（玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德饰）。该片将于10月25号日本公映。

03.新海诚《天气之子》日本票房破120亿日元



截至8日，新海诚执导的动画《天气之子》日本票房达121.8亿日元，观众人次超900万，超越迪士尼真人版《阿拉丁》，暂时位列今年日本市场票房榜冠军。影片已确定引进内地。



01.《罗小黑战记》票房破亿



上周六上映的国产二维动画《罗小黑战记》累计票房破亿。你去贡献票房了吗？

02.《哪吒之魔童降世》曝Q版角色海报





国产动画《哪吒之魔童降世》公映一个半月，累计票房超48亿元，位列内地影史票房亚军，仅次于《战狼2》。目前影片仍维持在单日票房第三的位置，片方也没有停止造势，日前公开了Q版角色海报，大家都萌萌的。

   编辑：sasa

关键词： 时光早报
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