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《小小的愿望》发布幕后看点特辑

彭昱畅王大陆组愿望兄弟团 拍摄花絮新鲜出炉

2019-09-10 09:44:56 来源：Mtime时光网

《小小的愿望》发布“愿望成真”看点特辑，田羽生导演指挥现场调度、逐字逐句地给演员讲戏，尽心尽力地完成导演、监制等多重职责。
     

《小小的愿望》海报

时光网讯 由《前任》系列导演田羽生执导的青春喜剧《小小的愿望》将于9月12日登陆全国院线。今日，片方发布一支“愿望成真”特辑，揭秘影片多个看点，同时大量幕后拍摄花絮也随之新鲜出炉，让各位观众“提前尝鲜”。

      此前，由田羽生执导的电影《前任3：再见前任》以黑马之姿，创下近20亿的票房奇迹。《小小的愿望》作为田羽生导演的最新力作，不讲爱情讲友情，依然延续了一贯的田氏喜剧风格。

      特辑中，田羽生指挥现场调度、逐字逐句地给演员讲戏，尽心尽力地完成导演、监制等多重职责。值得一提的是，田羽生还在影片中特别出演，化身低泪点的交警叔叔，为三兄弟“友谊的小摩托”踩上一脚油门：“走，叔叔给你们带路。”诙谐逗趣，反差萌十足，看得三兄弟连连赞叹：“你看那个演员，多专业啊！”

      《小小的愿望》是彭昱畅、王大陆、魏大勋首次合作的电影作品，此次三大鲜肉演员实力同框，令无数观众期待不已。电影中，三人各司其职、各有闪光点，一个负责躺，一个负责呆萌，一个负责嗨，强势合体组成沙雕兄弟团。

      拍摄过程中，三兄弟嬉笑打闹，搞怪逗趣，不仅一起“下海”玩水，王大陆、魏大勋还“折磨”因角色需要不能动弹的彭昱畅。圆梦旅途中，彭昱畅被摔8次、被海漂17次……本以为此次能做一个安静的美男子，却没想到败在自家兄弟手上。这个中秋佳节，三兄弟“拼命”为观众带来的欢乐可不能被忽视。

      《小小的愿望》以三个死党为核心，讲述18岁少年高远因绝症即将离世，死党徐浩与张正阳在得知噩耗后，决定帮助他实现最后愿望的故事。影片将于9月12日正式登陆全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小小的愿望
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小小的愿望 (2019)

0.0

导演：田羽生

主演：彭昱畅 王大陆

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