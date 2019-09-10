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《国礼》定档9.20 预告&海报双发

献礼新中国成立70周年 根据真实历史事件改编

2019-09-10 10:14:59 来源：Mtime时光网

《国礼》定档9月20日上映，定档预告&海报双发，该片根据真实历史事件创作而成，将中国四大刺绣之一的湘绣搬上了大银幕。
       

《国礼》海报

时光网讯周琦导演，曾理、张小玲编剧，王晖杜娟王嘉黄精一唐国强等主演的电影《国礼》，今日双发定档海报及预告，正式宣布定档9月20日全国上映。该片根据真实历史事件创作而成，将中国四大刺绣之一的湘绣搬上了大银幕，在新中国成立70周年华诞到来之前献上了一份特殊的“国礼”。

      影片讲述了1949年初夏，中央人民政府主席毛泽东决定访问苏联，并亲点用湘绣和一幅斯大林元帅绣像作为国礼，而此时的湖南还在国民党控制中，中共特派专员老周潜入尚待解放的长沙城，既为毛主席出访苏联筹办礼品，又为湖南的和平解放扫清障碍……

      湘绣是中国四大刺绣之一，并多次走出国门，缔造了一个又一个辉煌，定档海报同样选取了湘绣元素，华贵中彰显民族特色。在电影中，“湘绣”这项享誉世界的民族工艺被作为“国礼”华丽登上舞台，让人期待不已。



       导演周琦曾和演员王嘉合作了《湘南起义》，王嘉也凭借该片获得第十届莫斯科尤.尼.奥泽罗夫国际军事电影节“最佳女演员”奖，和演员唐国强合作了《反腐枪声》，和演员王晖合作了《领袖1935》、《通道转兵》、《香港大营救》等口碑佳作，此次与三位演员再度合作，自然默契十足。作为一部重大革命历史题材主旋律影片，《国礼》追求故事性与艺术性兼并。 

       电影《国礼》即将于9月20日全国公映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 国礼
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