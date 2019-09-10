《国礼》定档9月20日上映，定档预告&海报双发，该片根据真实历史事件创作而成，将中国四大刺绣之一的湘绣搬上了大银幕。





影片讲述了1949年初夏，中央人民政府主席毛泽东决定访问苏联，并亲点用湘绣和一幅斯大林元帅绣像作为国礼，而此时的湖南还在国民党控制中，中共特派专员老周潜入尚待解放的长沙城，既为毛主席出访苏联筹办礼品，又为湖南的和平解放扫清障碍……





湘绣是中国四大刺绣之一，并多次走出国门，缔造了一个又一个辉煌，定档海报同样选取了湘绣元素，华贵中彰显民族特色。在电影中，“湘绣”这项享誉世界的民族工艺被作为“国礼”华丽登上舞台，让人期待不已。











导演周琦曾和演员王嘉合作了《湘南起义》，王嘉也凭借该片获得第十届莫斯科尤.尼.奥泽罗夫国际军事电影节“最佳女演员”奖，和演员唐国强合作了《反腐枪声》，和演员王晖合作了《领袖1935》、《通道转兵》、《香港大营救》等口碑佳作，此次与三位演员再度合作，自然默契十足。作为一部重大革命历史题材主旋律影片，《国礼》追求故事性与艺术性兼并。





电影《国礼》即将于9月20日全国公映。