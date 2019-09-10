《一生只为一事来》曝教师节特辑，根据“感动中国2016年度人物”支月英老师的真实故事改编而来，讲述了她驻守大山38年、为乡村教育奉献一生的感人故事。









也许一般观众会认为支月英一定是一个很聪明的人，才能克服那么多的难关，教育出一批批有出息的孩子。但是事实反而正好相反，支月英在一开始就被别人说“傻”，但是她说：“山里需要我这样的‘傻子’”。任何事情能坚持做38年，绝对不止是聪明这么简单，如果不是怀着一颗善良博爱的心，拥有着顽强的意志，是绝对坚持不下来的。支月英用现实行动践行了一个“一生只为一事来”的伟大壮举。





献礼“新中国第35个教师节” 电影引发了无数观众、网友对“老师”的怀念，在众多的怀念和话题声中，我们发现很多人都和老师之间发生过很多感动的故事，老师在每个人的成长过程中都起到了重要的启蒙作用，每个人的性格养成、品格塑造都和老师脱不开关系。时光如白驹过隙，若干年后，我们也许怀念的不仅仅是当年的老师和同学，更是怀念那曾经的难忘时光。





在“新中国第35个教师节”来临之际，《一生只为一事来》作为一件珍贵的礼物送给全天下的教育工作者、全天下的老师是再合适不过了。