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《一生只为一事来》曝教师节特辑

支月英老师驻守大山38年 为乡村教育奉献一生

2019-09-10 10:29:52 来源：Mtime时光网

《一生只为一事来》曝教师节特辑，根据“感动中国2016年度人物”支月英老师的真实故事改编而来，讲述了她驻守大山38年、为乡村教育奉献一生的感人故事。
       时光网讯 电影《一生只为一事来》已经于9月9日在全国正式上映。这部由张亚海导演，穆婷婷谭凯巩汉林王姬主演的电影，根据“感动中国2016年度人物”支月英老师的真实故事改编而来，以商人董大山的视角展开，讲述了支月英老师驻守大山38年、为乡村教育奉献一生的感人故事。

       

穆婷婷饰演支月英

电影《一生只为一事来》从支月英的19岁，一直讲到了50多岁，几乎概括了支月英整个教师职业生涯。电影以商人董大山的回忆为线索，回忆了支月英在19岁这个本是迷茫躁动的年纪，却怀揣理想，驻扎大山，开展教育工作。在她的教育生涯刚刚开始的时候，也遇到了各种各样的困难和问题，但是都凭借自己顽强的毅力和智慧克服了。

       也许一般观众会认为支月英一定是一个很聪明的人，才能克服那么多的难关，教育出一批批有出息的孩子。但是事实反而正好相反，支月英在一开始就被别人说“傻”，但是她说：“山里需要我这样的‘傻子’”。任何事情能坚持做38年，绝对不止是聪明这么简单，如果不是怀着一颗善良博爱的心，拥有着顽强的意志，是绝对坚持不下来的。支月英用现实行动践行了一个“一生只为一事来”的伟大壮举。

       

献礼“新中国第35个教师节”

电影引发了无数观众、网友对“老师”的怀念，在众多的怀念和话题声中，我们发现很多人都和老师之间发生过很多感动的故事，老师在每个人的成长过程中都起到了重要的启蒙作用，每个人的性格养成、品格塑造都和老师脱不开关系。时光如白驹过隙，若干年后，我们也许怀念的不仅仅是当年的老师和同学，更是怀念那曾经的难忘时光。

       在“新中国第35个教师节”来临之际，《一生只为一事来》作为一件珍贵的礼物送给全天下的教育工作者、全天下的老师是再合适不过了。

   编辑：隐饮

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关键词： 一生只为一事来
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一生只为一事来

一生只为一事来 (2019)

-1.0

导演：张亚海

主演：穆婷婷 谭凯

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