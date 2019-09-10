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《我和我的祖国》曝管虎《前夜》预告

黄渤拼全力确保新中国第一面红旗顺利升起

2019-09-10 11:11:21 来源：Mtime时光网

《前夜》讲述了1949年10月1日开国大典前夜，天安门广场旗杆设计安装者林治远（黄渤饰）等人争分夺秒克服重重困难，保障开国大典上我国第一面五星红旗顺利升起的故事。

前夜预告

      时光网讯 今日，国庆献礼片《我和我的祖国》曝光由管虎执导的短片《前夜》的预告、故事海报及主演黄渤王千源欧豪梁静佟大为的角色海报。

      《前夜》讲述了1949年10月1日开国大典前夜，天安门广场旗杆设计安装者林治远（黄渤饰）等人争分夺秒克服重重困难，保障开国大典上我国第一面五星红旗顺利升起的故事。

      1949年10月1日15：00，在天安门广场举行的开国大典上，毛主席向全世界宣告“中华人民共和国中央人民政府已于本日成立了”，之后亲手按下电动升旗按钮，新中国第一面五星红旗冉冉升起。对于每一个国人而言，这都是意义非凡的历史瞬间。管虎导演则将镜头聚焦这一光芒万丈的历史瞬间之前，呈现了那惊心动魄而热血的大典前夜。

      开国大典的升旗仪式，不仅是新中国首次使用电动装置升旗，也将升起新中国的第一面五星红旗，意义重大，不容有失。“立国大事，必鞠躬尽瘁”，林治远如是向领导立誓，也是如此践行的。彻夜不眠的他，争分夺秒反复调试以确保“万无一失”，只因他知道见证这一历史性时刻的不只有广场的20万群众，还有全国的四万万同胞。攻克重重难关，向来恐高的他最终克服心理障碍，爬上20多米高的广场旗杆，解决了技术问题。

      黄渤饰演的林治远时任建设局技术负责人，同时也是天安门广场旗杆设计安装者。为了更贴近人物，黄渤亲自完成攀爬旗杆、电焊、烧铁水等高风险动作戏，其手部也在拍摄过程中受伤。除了黄渤，王千源、欧豪、梁静、佟大为等人的角色同样有原型可考。

      电影《我和我的祖国》将于9月30日全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 我和我的祖国 管虎 黄渤
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