《名侦探柯南：绀青之拳》上映当天恰逢中秋佳节，不妨跟着柯南和怪盗基德一起，解锁中秋专属的完美约会攻略。





上午9点 早餐 中秋给TA的第一份满足











在中秋的早上，我们可以跟着柯南和基德一起，坐到咖啡馆外，享受清晨温柔的阳光，或是在室内享用着可颂和拿铁，透过大窗户看看路边的行人，开启元气满满的一天。





中午12点 午餐 不会出错的最佳选择







想像柯南和基德一样时刻保持清醒的头脑和无限的精力，营养均衡的轻食是不错的选择。清新的胡萝卜汁让人焕然一新，美味的沙拉给你补充能量的同时令人心情愉悦。





下午2点 阅读 重温经典回忆美好旧时光











午后闲暇，一起来看柯南漫画吧！作为陪伴我们许久的经典，柯南不仅承载了我们的美好回忆，让人想起最真挚纯洁的时光，重温漫画还能为晚上观看柯南电影预热，一举多得。





下午4点 运动 投其所好增进感情







出去约会一定要学会投其所好，作为柯南最爱的运动：运动和滑板，下午时分到校园里踢踢球，或是一起踩上滑板感受城市的气息，对增进感情有着事半功倍的作用。





晚上7点 晚餐 感受新一小兰般的幸福







中秋晚餐，选择中国传统食品是再合适不过了。和约会对象一起，吃着美味的食物，赏着圆满的明月，这样幸福的夜晚，可以和小兰新一的新加坡泳池之夜相媲美了。





晚上8点 甜点 “点睛之作”甜上加甜







一顿完美的晚餐离不开饭后甜点，为TA点一个小蛋糕，肯定能让这一晚“甜上加甜”。





晚上九点 观影 中秋圆月看柯南！











9月13日，一起来影院看电影《名侦探柯南：绀青之拳》。

编辑：隐饮