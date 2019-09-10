时光网讯
前不久"好莱坞报道者 "网站披露：《摘金奇缘2》联合编剧之一阿黛尔·林
退出该片，称是因为她的薪酬大大少于同片男编剧彼得·基亚雷利
。对此影片导演朱浩伟
今日发表声明称，他支持阿黛尔·林
的决定，并称《摘金奇缘2》的大门依旧为她敞开着。
“好莱坞报道者“消息源表示：华纳给基亚雷利开出的《摘金奇缘2》编剧酬劳是80万-100万美元，给林的是11万美元左右。华纳给林的经纪人解释称：这是按业内的标准标价来的，是基于从业经验。如果破例，会打破业内规矩。
阿黛尔·林是出生在马来西亚的华裔女编剧，是《摘金奇缘》的署名编剧之一。2018年秋天她拒绝了《摘金奇缘2》的合约，此后该片制作公司之一Color Force用了5个月时间寻找别的亚裔编剧(导演朱浩伟当时忙于拍摄《身在高地》
电影版，没参与《摘金2》的准备工作)。
今年2月，Color Force又回头来找阿戴尔·林，这次给出的报酬男女编剧都差不多，男编剧基亚雷利自愿将报酬分给林，但是林依旧拒绝。
阿黛尔·林赞赏基亚雷利的慷慨，但是她希望自己能拿到平等报酬不是因为白人男同事的大方，而是业内的标准、电影公司的作为：“如果我在《摘金奇缘》
之后拿不到平等薪酬，无法想象别人会是怎样的情况。业内对‘你值多少钱’有确定的标准报价，是基于你以前工作过的电影。但以前非白人女性很难被雇佣。按照这样做的话，没有可实现的途径来达到平等。”
在华纳认为：编剧酬劳分配要基于从业者之前参与的电影，从影片种类、票房、此人参与度等。
林则认为一部电影两个编剧到底各得到多少钱，应该是按各自在这部影片的剧本中的贡献来看，尤其是在已经有第一部的情况下，第二部计算报酬应基于第一部和这一部，而不是两个编剧此前写过的别的电影。
阿黛尔·林说：“这样的报酬区分，不禁让我想到，这就是他们如何看待我们在项目中的贡献”。她称在好莱坞中，女性和非白人被当成调味用的“酱油”，被雇佣的理由是给剧本上加一些特定文化细节，而不会认为他们能做出故事创作的实质工作。
朱浩伟声明中提到的，他很欣赏阿黛尔·林看到自己的价值被低估，敢于争取权益的精神，他过去拍摄的无论大小制作，都希望创意团队能在酬劳上分配合理。当他获悉双方的矛盾时，第一时间和华纳、制片公司等几方一起商谈，希望能给予两位编剧合理的收入。
“遗憾的是，我们试图让每个方面都满意耗费了不少时间，最终她还是退出了这个项目。我很沮丧，阿黛尔·林无法继续和我们工作。但我觉得对话的展开比我们这部续集更为重要，我同意阿黛尔为少数族裔女性编剧争取权益的行动。在我们的电影工业确实存在一些问题，我们还有很长的路上要走。”
朱浩伟透露，他进入《摘金奇缘》这个项目几个月前，彼得·基亚雷利就写了两稿剧本。后来阿黛尔·林和他进入了这个项目，彼得·基亚雷利也回到剧组继续写作，导演朱浩伟希望第二部继续由两人执笔。
阿黛尔·林之前在好莱坞电视界有从业经验，但聚焦亚裔的电影较少，业界环境决定了亚裔女编剧进入电影界的机会较少。这些因素导致了在同一个项目中，她的报酬大大少于白人男同事。
朱浩伟夸赞彼得·基亚雷利是个好编剧，而且之前也做过很多不署名的剧本工作，他表示“我、彼得·基亚雷利、阿黛尔·林都不是《摘金奇缘》
的创作者，这部电影的创作者是剧组的所有人，包括原著、演员、摄影师、化妆师等，这也是我们喜欢拍电影的原因，它是个团队工作。”