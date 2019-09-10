女编剧阿黛尔·林退出《摘金奇缘2》编剧团队，一方面是抗议男女编剧报酬不平等，另一方面也是为亚裔女编剧在好莱坞争取权益。

左为朱浩伟 右为阿黛尔·林









朱浩伟声明中提到的，他很欣赏阿黛尔·林看到自己的价值被低估，敢于争取权益的精神，他过去拍摄的无论大小制作，都希望创意团队能在酬劳上分配合理。当他获悉双方的矛盾时，第一时间和华纳、制片公司等几方一起商谈，希望能给予两位编剧合理的收入。





“遗憾的是，我们试图让每个方面都满意耗费了不少时间，最终她还是退出了这个项目。我很沮丧，阿黛尔·林无法继续和我们工作。但我觉得对话的展开比我们这部续集更为重要，我同意阿黛尔为少数族裔女性编剧争取权益的行动。在我们的电影工业确实存在一些问题，我们还有很长的路上要走。”





朱浩伟透露，他进入《摘金奇缘》这个项目几个月前，彼得·基亚雷利就写了两稿剧本。后来阿黛尔·林和他进入了这个项目，彼得·基亚雷利也回到剧组继续写作，导演朱浩伟希望第二部继续由两人执笔。





阿黛尔·林之前在好莱坞电视界有从业经验，但聚焦亚裔的电影较少，业界环境决定了亚裔女编剧进入电影界的机会较少。这些因素导致了在同一个项目中，她的报酬大大少于白人男同事。





