与影片内容同样抓人眼球的，是《呼伦贝尔城》的导演——在2017年凭借《老兽》获得了金马奖影帝的涂们。影片拍摄过程中，他还专门休息了几天，跑到台湾去领回了自己的影帝奖杯。涂们导演本身就是鄂温克族人，在与时光网记者的采访中他表示，这次拍摄了自己民族的故事非常有意义。

他还专门为记者科普了鄂温克人信奉的“萨满教”，在片中也作为重要的宗教符号有所体现。当被问到身为演员，怎么想到要转型做导演，涂们认为其实导演和演员之间有着许多共通之处，他更喜欢“电影人”这样的称呼。而至于为什么会选择女性作为本片的主角人物，涂们的想法则是，“战争给人类带来灾难，但是承受这个灾难最重的却是妇女”。





Mtime：在中国内地的大银幕上，其实关于鄂温克族的故事不是特别多，您自己就是出生在呼伦贝尔城的鄂温克人，您为什么想要选择这样的题材？是不是这种故事对您来说特别有意义？





涂们：特别有意义，意义非凡。对于大荧幕来说也可以说是首作吧，其它的文艺艺术形式我也做过很多，像舞台剧。目前我们的电影业发展得很好，我们也有了自己的电影法，电影门槛也低了。以前想拍没机会，这个故事现在可以搬上大银幕，让更多的人知道鄂温克人是怎么回事。因为我们的国家有56个民族，各民族有各民族的历史。





影片海报 Mtime：看这个片之前，我不是太了解鄂温克族，但在看的过程中觉得非常非常真实，真实得都觉得像是纪录片了，想问您是怎么达到这种和历史的尽量接近？





涂们：我以往的表演——如果要是我个人有表演风格的话，追求逼真，你们可能都看过《老兽》和《告别》，就是特别的逼真，“像”，这种表演是我个人的一个追求。所以我做导演也是这样的，对演员的要求也是这样的，对服化道的要求也是这样的，尽量去追求真实。





Mtime：那您在服化道方面也是专门请了鄂温克族的专家吗？还是说您自己就可以了，因为您也是族人？





涂们：我们有美术，我的小兄弟，他是个画家，我也明白点，我们还有一部分东西是博物馆里借出来的，我写了欠条，后来都还了。





Mtime：我们确实是对您作为演员的作品都非常熟悉，您也是影帝，这回有没有自己想要亲自演一下，还是从头到尾您就是跳出来，我做导演，不做演员？





涂们：我其实更喜欢听“电影人”这个词来形容我们，我自己不想严格地把它区分开来，当导演了就不演戏了，当演员了不导戏了，不想这样去分开。主要是看项目，看题材，你适合导，想导，内心深处想导你就当导演。角色也是这样的，想塑造这个人物内心深处有愿望，我不要把它分得特别明显。话虽然这么说，隔行如隔山，但是对电影来说演员、导演有很多共同之处。





Mtime：片中所有演员都是鄂温克族的吗？





涂们：不是，有很多蒙古族的，汉族的，鄂温克族的，都有。











Mtime：您对于演员的调教，是更喜欢比较原生态一些，就是从来没有演过的，还是说像您本人这样非常资深的，觉得交流起来更舒服一些？这两种在片场你觉得哪种会更有意思？





涂们：一旦有成熟的剧本，选演员真是一项重要的工作，而且这个工作很重要。有一句话，选择演员的准确等于成功的一半，确实是。这句话不是我说的，是电影界的一个老话。





Mtime：那您这次选角最主要的标准是什么？





涂们：就是他得是你想象中的那个人物，演员的条件要和你想象中未来要塑造的那个人物接近，接近度越高越好。







让涂们获得金马奖影帝的《老兽》





Mtime：您这个片子就是在呼伦贝尔城拍的吗？大概拍了多久？





涂们：就是在这儿拍的，工作日55天，结果出了一档子大事——到日子了老天爷不给下雪，不给下雪怎么办呢，放假！我们中间去了一趟台湾，领了个奖回来了。





Mtime：片子是在您领奖期间拍的？





涂们：对。领完奖回来之后，我决定第二天拍，组里的那些人说你休息一下，我说不行。这个决定起了一个什么样的作用呢，就是我决定拍摄的那一天，那一年的唯一一场暴风雪我们赶上了。如果真的按他们说的歇一天，那就坏了，那一年就没有暴风雪了，只能拿鼓风机吹了，我们带了鼓风机，都没用。大自然制造的雪，会让你几十米开外看不见人。







涂们曾饰演过《笑傲江湖》中的左冷禅





Mtime：有一幕我印象特别深刻，他们一直在围着火堆跳舞打鼓，这个您能不能稍微解读一下？





涂们：对，它实际上是一个宗教，萨满教，信奉长生天。这个仪式叫做萨满祈福，无论是战士出征还是妇女们出发，有大事向来萨满都要做法。萨满教不仅是中国北方，欧洲北部也都有，就是北方民族的一个原始宗教。他们认为万物有灵，山有山神，树有树神，最高首长是长生天。萨满在历史上都记载过，比如说军队打仗，它都有萨满，特别像军队里面的政委一样。





萨满会看天象，他也有知识水平，这些对于民间来说也是很宝贵的经验鄂温克族是最早被称为“战斗民族”的一个人群，他们传承的文化就是萨满教。因为宗教是人类文明的结晶，宗教属于文化，迷信是迷信。所以那个时期有萨满，围着火堆那场戏，我们就让它作为一种文化背景，一种符号，因为大事件都要有萨满参与，他还能治病，出征或者是大事件会为你祈福。











Mtime：片中更多的矛盾不是人和人之间，而是在人和环境之间，有没有想过在里面加入更多人和人之间的冲突？片子里面所有人我感觉非常非常平和，就是所有的事情他们的接受度都非常高。





涂们：是，我们经常会看到草原上的牧民不说话，见面问身体怎么样，然后就问草场怎么样，完事了。这也不是鄂温克人独有的性格，一般草原牧区都是这样的。





Mtime：“取孩子”这个词是当地的一种说法吗？





涂们：不是，取孩子是史料记载，这件事就是寥寥几个字记载过。但是“诰命夫人”的这个壮举，在我们的民族里就有这样的传说，真实故事有好几个版本。诰命夫人多大呢，三品，就是省级干部。太高了，老公是大将军，虽然她不当政。所以她才能够排除一些困难、障碍，领着一伙育龄妇女出征。







涂们还饰演过成吉思汗





Mtime：这个故事是以纯粹的女性为主角，这个在中国内地的大荧幕上也没有那么多见，那么为什么会想要以女性的视角来讲这个故事？





涂们：对于战争我是这么想的，战争给人类带来灾难，但是承受这个灾难最重的是妇女。你是女性，你把老公送上战场，你还要送你的孩子上战场，他们或死或生，都是英雄。他们死掉了，承受这个灾难的是你，所以战争给人类带来灾难，承受这个灾难的最重的是妇女。