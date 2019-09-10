视频直击《金翅雀》、《热气球飞行家》和《正义的慈悲》多伦多首映现场。美艳妮可闪耀全场。







《正义的慈悲》剧照 《正义的慈悲》剧照









乔丹在片中饰演美国律师布莱恩·史蒂文森，该人物在现实中著有畅销书《正义的慈悲：美国司法中的苦难与救赎》，记录了他如何在有缺陷的法律体系中为司法公正而奋斗。



《正义的慈悲》预告片

影片则聚焦杰米·福克斯饰演的黑人青年Walter McMillian因一项他并没有犯的罪行而被判死刑，尽管他有充分的不在场证明。在最终被无罪释放之前，他在死囚牢房呆了六年。





乔丹在采访中感慨通过这部电影他“成长了很多”，“学到了很多关于刑事司法系统的知识。并谈到了他在与布莱恩·史蒂文森交流的过程中，了解到了“策略”的重要性，以及要直面各种歧视，“你必须投入其中，想办法融入，一切都做到最好。”该片将于12月25日在北美上映。











