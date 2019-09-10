时光网讯
妮可·基德曼领衔的《金翅雀》
、“雀斑”和菲丽希缇·琼斯二度合作的《热气球飞行家》
以及迈克尔·B·乔丹主演的《正义的慈悲》
日前先后亮相多伦多电影节，时光网前方记者带您直击这三部影片的首映红毯现场。
《正义的慈悲》剧照
乔丹在片中饰演美国律师布莱恩·史蒂文森，该人物在现实中著有畅销书《正义的慈悲：美国司法中的苦难与救赎》，记录了他如何在有缺陷的法律体系中为司法公正而奋斗。
影片则聚焦杰米·福克斯饰演的黑人青年Walter McMillian因一项他并没有犯的罪行而被判死刑，尽管他有充分的不在场证明。在最终被无罪释放之前，他在死囚牢房呆了六年。
乔丹在采访中感慨通过这部电影他“成长了很多”，“学到了很多关于刑事司法系统的知识。并谈到了他在与布莱恩·史蒂文森交流的过程中，了解到了“策略”的重要性，以及要直面各种歧视，“你必须投入其中，想办法融入，一切都做到最好。”该片将于12月25日在北美上映。
菲丽希缇·琼斯
和“雀斑”埃迪·雷德梅恩
联袂的冒险传记片《热气球飞行家》也在多伦多进行了首映。继《万物理论》之后，两位老搭档兼老友都谈及对多伦多的美好记忆。
《热气球飞行家》取材自19世纪的真实事件。热气球飞行家艾米莉亚·温与科学家詹姆斯·格莱舍乘坐热气球展开了一场非凡的高空冒险，试图探寻天堂的奥秘。在飞行过程中，他们挑战了人类从未乘热气球抵达的高度，却也陷入一场史诗般的生存之战。该片将于12月6日在北美上映。
妮可·基德曼
与“极盗车神”安塞尔·埃尔格特
合作的《金翅雀》也亮相多伦多。盛装亮相的妮可谈到："当前阶段的我非常珍惜时间与美好瞬间……我要尽情享受多伦多,"随后还谈到了对这部新作的感受，“我很惊叹一幅画能传递这么多的深度。”
为该片掌镜的金牌摄影师罗杰·狄金斯
也出席了首映礼，他谈到了影片拍摄的难点是在三个城市的拍摄保持表演和场景的连贯性，“特别是在大乱剧情顺序拍摄的情况下”。
《金翅雀》根据普利策文学奖获奖小说改编，讲述西奥的母亲在大都会艺术博物馆的爆炸案中丧生，丧母的西奥寄居在有钱的同学家中，女主人Barbour夫人由妮可·基德曼饰演。随着西奥的长大，他当年在爆炸时获得的一副名画《金翅雀》开始逐渐改变着他的人生……
该片由《布鲁克林》导演约翰·克劳利执导，将于9月13日美国上映。