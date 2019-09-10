过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.中秋档影片《冰峰暴》《催眠裁决》撤档
继昨日汤唯、雷佳音的《吹哨人》
宣布撤出原定的9月12日中秋节档期之后，今天又有两部中秋档影片撤档，分别是张静初主演《冰峰暴》
和张家辉主演《催眠·裁决》
，新的档期待定。
《吹哨人》《冰峰暴》《催眠·裁决》撤出中秋档之后，目前的格局是——
02.国漫《尸兄》将拍成好莱坞电影
03.新造型尝鲜！杨幂"风过楼兰"写真曝光
9月10日，杨幂
为《NeufMode九号摩登》杂志拍摄“风过楼兰”系列写真大片曝光。在西域大漠的黄沙深处，楼兰公主的面纱被风扬起，鲜少尝试民族风的杨幂，在这次的封面大片中诠释了另一种异域摩登时尚风情。
01.吴恬敏&洛佩兹大尺度新片亮相多伦多
《舞女大盗》
非常想被贴上“激进”的标签、渴望能够被广大观众所接受，但是却被许多令人烦闷的负面评论所困扰。
其中很重要的一点就是，有些负面评论提出了这样一种观点：影片前面花了很大力气，想表达那些女性角色的内涵不止是她们的身体、她们所作的选择的后果，她们或许是由于社会结构对她们的限制，削弱了她们往上层经济社会攀升的动能和机会，被逼无奈才从事这个行业。然而影片到后面画风又开始转向，花了差不多两到三分钟的时间描写这些女性角色除了陷于廉价的物质过剩之外，就知道买包包、毛皮大衣、香水和高级定制时装，其他什么事情都不做了。
在一切事件败露并产生相应恶果之后，镜头出现新闻采访的画框，有一名记者（朱丽娅·斯蒂尔斯
饰）在采访Dorothy的过往经历。这样的处理似乎是为了让这部电影免受性别歧视的影响，不过一些电影片段和细节在设计和拍摄方法上都处理得很糟糕。这部影片的结尾还算不错，除此之外，但凡出现这样的画框，就让人看不下去。
这部电影在多伦多电影节上进行了首映并获得了许多赞美声，这些赞美似乎给这部电影罩上了一个超级大的荣誉包。影片中女性角色是主角，而且是由不同民族的女性分别饰演，并讲述她们身上发生的故事，而不是以任何男性角色的经历为根基展开故事。另外影片由女性担任导演和编剧，更加加分。
02.女编剧退出"摘金奇缘2"抗议男女不同酬
前不久"好莱坞报道者 "网站披露：《摘金奇缘2》联合编剧之一阿黛尔·林
退出该片，称是因为她的薪酬大大少于同片男编剧彼得·基亚雷利
。对此影片导演朱浩伟
今日发表声明称，他支持阿黛尔·林
的决定，并称《摘金奇缘2》的大门依旧为她敞开着。
“好莱坞报道者“消息源表示：华纳给基亚雷利开出的《摘金奇缘2》编剧酬劳是80万-100万美元，给林的是11万美元左右。华纳给林的经纪人解释称：这是按业内的标准标价来的，是基于从业经验。如果破例，会打破业内规矩。
01.小田切让首导长片自曝健康状况不佳
小田切让
自编自导的影片《一个船夫的故事》
9月9日在日本举行新闻发布会，他自曝最近健康状况不佳的，执导长片电影则是想在“自己剩下的时间”里，做些自己想做的事情。
在发布会上，有记者提问其首次挑战执导长片电影的理由，小田切让答道：“接受体检的结果不太好。说得夸张一点，我重新考虑了自己剩下的时间，果然还是想拍电影。”虽然让叔不愿意透露体检的具体结果，但这个突然的发言还是很令人担忧，希望能保重身体。