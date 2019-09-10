网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报：国漫《尸兄》将拍成好莱坞电影

张家辉《催眠裁决》撤档 小田切让健康堪忧？

2019-09-10 18:09:40 来源：Mtime时光网

周二了，是不是有点累，一起来看时光晚报吧！

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.中秋档影片《冰峰暴》《催眠裁决》撤档



　　继昨日汤唯、雷佳音的《吹哨人》宣布撤出原定的9月12日中秋节档期之后，今天又有两部中秋档影片撤档，分别是张静初主演《冰峰暴》和张家辉主演《催眠·裁决》，新的档期待定。

　　《吹哨人》《冰峰暴》《催眠·裁决》撤出中秋档之后，目前的格局是——

9月13日《诛仙》

02.国漫《尸兄》将拍成好莱坞电影


　　国漫《尸兄》（又名《我叫白小飞》）将改编成好莱坞动作喜剧片，STX影业和腾讯联合出品，查宁·塔图姆雷德·卡罗林担任制片人。《难道不浪漫》导演托德·施特劳斯-斯古尔森正商谈执导。


托德·施特劳斯-斯古尔森

　　STX影业主席Adam Fogelson在声明中称“托德是执导《尸兄》的完美人选”。 此前影片曾打算找《功之怒》导演大卫·桑得伯格执导。

　　据悉，合拍片《尸兄》将由一名华人担当主角，讲述世界即将毁灭之时，他带领一帮吊儿郎当的纽约客努力求生的故事。《废柴联盟》编剧Alex Rubens《狂暴巨兽》编剧瑞恩·安格尔正在执笔剧本。

03.新造型尝鲜！杨幂"风过楼兰"写真曝光

　　9月10日，杨幂为《NeufMode九号摩登》杂志拍摄“风过楼兰”系列写真大片曝光。在西域大漠的黄沙深处，楼兰公主的面纱被风扬起，鲜少尝试民族风的杨幂，在这次的封面大片中诠释了另一种异域摩登时尚风情。



'





01.吴恬敏&洛佩兹大尺度新片亮相多伦多

《舞女大盗》预告片

　　《舞女大盗》非常想被贴上“激进”的标签、渴望能够被广大观众所接受，但是却被许多令人烦闷的负面评论所困扰。

　　其中很重要的一点就是，有些负面评论提出了这样一种观点：影片前面花了很大力气，想表达那些女性角色的内涵不止是她们的身体、她们所作的选择的后果，她们或许是由于社会结构对她们的限制，削弱了她们往上层经济社会攀升的动能和机会，被逼无奈才从事这个行业。然而影片到后面画风又开始转向，花了差不多两到三分钟的时间描写这些女性角色除了陷于廉价的物质过剩之外，就知道买包包、毛皮大衣、香水和高级定制时装，其他什么事情都不做了。

　　在一切事件败露并产生相应恶果之后，镜头出现新闻采访的画框，有一名记者（朱丽娅·斯蒂尔斯饰）在采访Dorothy的过往经历。这样的处理似乎是为了让这部电影免受性别歧视的影响，不过一些电影片段和细节在设计和拍摄方法上都处理得很糟糕。这部影片的结尾还算不错，除此之外，但凡出现这样的画框，就让人看不下去。

　　这部电影在多伦多电影节上进行了首映并获得了许多赞美声，这些赞美似乎给这部电影罩上了一个超级大的荣誉包。影片中女性角色是主角，而且是由不同民族的女性分别饰演，并讲述她们身上发生的故事，而不是以任何男性角色的经历为根基展开故事。另外影片由女性担任导演和编剧，更加加分。

02.女编剧退出"摘金奇缘2"抗议男女不同酬

左为朱浩伟 右为阿黛尔·林

      前不久"好莱坞报道者 "网站披露：《摘金奇缘2》联合编剧之一阿黛尔·林退出该片，称是因为她的薪酬大大少于同片男编剧彼得·基亚雷利。对此影片导演朱浩伟今日发表声明称，他支持阿黛尔·林的决定，并称《摘金奇缘2》的大门依旧为她敞开着。

　　“好莱坞报道者“消息源表示：华纳给基亚雷利开出的《摘金奇缘2》编剧酬劳是80万-100万美元，给林的是11万美元左右。华纳给林的经纪人解释称：这是按业内的标准标价来的，是基于从业经验。如果破例，会打破业内规矩。



01.小田切让首导长片自曝健康状况不佳



　　小田切让自编自导的影片《一个船夫的故事》9月9日在日本举行新闻发布会，他自曝最近健康状况不佳的，执导长片电影则是想在“自己剩下的时间”里，做些自己想做的事情。

　　在发布会上，有记者提问其首次挑战执导长片电影的理由，小田切让答道：“接受体检的结果不太好。说得夸张一点，我重新考虑了自己剩下的时间，果然还是想拍电影。”虽然让叔不愿意透露体检的具体结果，但这个突然的发言还是很令人担忧，希望能保重身体。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 催眠裁决 小田切让 尸兄
关注时光网微信

相关电影/影人

催眠·裁决

催眠·裁决 (2019)

0.0

导演：黎兆钧

主演：张家辉 张翰

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节

20
《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电..
2

《兰心大剧院》威尼斯首映巩俐女王范儿十足

首波口碑：手持摄影典型的娄烨导演风格

43
《兰心大剧院》终于揭开面纱。导演娄烨携主演巩俐、赵又..
3

同台争艳！李冰冰Baby文淇谁更美？

GQ十年"名利场"写真 明星个个都很有戏！

30
《智族GQ》杂志发布了一组“名利场回眸”写真大片，众位..
4

坐稳了！《绝地战警3》首支预告片曝光！

威尔史密斯&马丁劳伦斯 迈阿密双煞杀回来了

《绝地战警3》发布首支预告片，好刺激！
5

木村拓哉：难以超越的一代亚洲天王

长盛不衰30年 影响东亚娱乐圈

难的不是红极一时，是红了三十年。

查看更多