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其中很重要的一点就是，有些负面评论提出了这样一种观点：影片前面花了很大力气，想表达那些女性角色的内涵不止是她们的身体、她们所作的选择的后果，她们或许是由于社会结构对她们的限制，削弱了她们往上层经济社会攀升的动能和机会，被逼无奈才从事这个行业。然而影片到后面画风又开始转向，花了差不多两到三分钟的时间描写这些女性角色除了陷于廉价的物质过剩之外，就知道买包包、毛皮大衣、香水和高级定制时装，其他什么事情都不做了。









这部电影在多伦多电影节上进行了首映并获得了许多赞美声，这些赞美似乎给这部电影罩上了一个超级大的荣誉包。影片中女性角色是主角，而且是由不同民族的女性分别饰演，并讲述她们身上发生的故事，而不是以任何男性角色的经历为根基展开故事。另外影片由女性担任导演和编剧，更加加分。



