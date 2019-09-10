





时光网多伦多讯 《舞女大盗》是一部激动人心、充满活力的 “活在当下的电影”，它在寻找一种大家都能认识并能够接受的情感主线，讲述了一个涉及大尺度内容的真实故事——一群脱衣舞女郎将那些大都是在金融业工作的白领男性们的钱包掏的光光的，这些白领男经常在晚上光顾这些女郎，还经常被敲诈勒索——她们还试图将这种行为塑造成一种具有权力的形象代表。





《舞女大盗》预告片 总体给人感觉看起来就像是一支带有不同音调的混乱组曲，同时伴有一些探索到一半就停滞不前的观念与想法。 但这部电影可以说是有点败笔。它试图将让人浮想联翩的娱乐性内容和具有社会评论价值的内容融合在一起，结果电影的故事情节就在这两种内容上来来回回切换，虽然这部电影有些场景本来能拍得更有意思、更有内涵，但，同时伴有一些探索到一半就停滞不前的观念与想法。













2007年和2008年的金融危机席卷全球，对成人娱乐业也带来了负面影响，削弱了其庞大的客户群基础，Ramona和Dorothy想出了个计谋，她们通过一系列愈发不道德的和非法的手段敲诈勒索有钱人——主要手法是下药，然后透支他们的信用卡现金提取限额。当这些被敲诈勒索的人反过来要为失窃的数百万美元经济损失负上责任，这时候其实从理论上也提出了一个问题，到底谁才是真正的受害者，谁才是加害人？













在本片中，劳伦·斯卡法莉娅非常努力地让这部电影在风格上达到一种能令人信服的平衡感，在这部电影中一点也没出现之前那些作品中那种锋芒毕露的影子。这部电影的所有内容都是让人瞠目结舌的——而其核心思想也是令人感到恐惧胆怯的，影片中的人物在做一些选择的时候很明显的越过了犯罪的界限。













这部电影在多伦多电影节上进行了首映并获得了许多赞美声，这些赞美似乎给这部电影罩上了一个超级大的荣誉包。影片中女性角色是主角，而且是由不同民族的女性分别饰演，并讲述她们身上发生的故事，而不是以任何男性角色的经历为根基展开故事。另外影片由女性担任导演和编剧，更加加分。











这样的赞誉不花一分钱就得到了，但从理论上说带有一些不太诚实的意味，而且坦率的讲有点偷懒。这部电影的目的是为了避免对于女性、尤其特别是从事片中这种类型职业的女性的“男性视角”，出发点也是好的。然而，结果是，本片刻画了脱衣舞俱乐部声色犬马的生活，舞女郎们的舞姿、噘嘴等多情的姿态，整体看这部电影给人感觉就是有点假，还特别腼腆扭捏，而且影片营造的所谓的“现实世界”严重缺乏一种坦诚的深度。





不过从技术层面来说这部电影制作是很精良的，摄影师Tod Banhazl和艺术指导Jane Musky在很大程度上让画面拥有了优雅的画质，掩盖了这部影片非常有限的电影预算。本片可能会让人看着感觉到备受挫折，因为每当你已经做好了精神准备，说服自己不想再看下去的时候，或者直接觉得电影剧本索然无味的时候，影片内容却又突然呈现出一个有点意思或者扣人心弦的场景和画面。











特别是在某些情节画面中，康斯坦斯·吴有机会能大展拳脚，表现出她身为一名女演员不为人知的另一面——不过这种机会并不是很多。而詹妮弗·洛佩兹在处理Ramona这个人物角色身上一些非常大尺度的情节画面时表现出的那种果敢和坚定，我个人认为是非常值得肯定的。但她扮演的是一个带有传奇色彩的角色，而且某种程度上这个角色是为了便于洛佩兹的发挥而额外写出来的，缺少足够的角色弧光，难以产生情感共鸣。



