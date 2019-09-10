时光网讯
由香港导演程小东
执导的电影《诛仙Ⅰ》
即将于9月13日全国公映。9月10日下午该片在京举办首映礼，主演肖战
、李沁
、火箭少女101孟美岐
以及邱心志
亮相发布会现场。这部电影不仅是肖战的大银幕处女作，也是李沁首次尝试打戏的作品。导演现场爆料幕后花絮，三位主角的戏服造价昂贵，他笑对肖战说：“你不要嫌自己穿得难看，衣服一套要超过10万块，关键看质感！”
谈起电影《诛仙Ⅰ》
的拍摄灵感，导演表示，“我非常欣赏原著小说展现的宏大世界观，也想把这样一个壮阔的仙侠世界搬上大银幕。”影片在拍摄时辗转多地进行实景拍摄，导演直言，“现在很多电影都用绿幕拍摄，这让演员很难有代入感，我们尽量多地采用了实景拍摄，这样会让演员更投入，虽然拍摄过程也非常辛苦，但一切都是值得的。”
在发布会上，网友送给男主角肖战的关键词是“风流倜傥”，肖战解释说这其实是因为：“每天被鼓风机的风，吹到鼻涕眼泪直流淌。”肖战还说，“如果张小凡是风流倜傥的话，我觉得《诛仙》
里的每个人都是风流倜傥，因为大家都为电影付出了辛苦。这部电影里不光我一个人，几个主演其实都有被各种大风扇各种吹的经历，而且冬天拍摄山里气温很低，有的时候到了零下20度左右。”
主演李沁表示她饰演的陆雪琪是个“外表高冷，外刚内柔”的角色。李沁直言，“总有人说我给人的感觉是很有距离感的，如今终于演了一个性格高冷的角色，很过瘾！”主演孟美岐在现场解读她饰演的碧瑶一角：“碧瑶刚出场的时候是带着面纱的，看起来很神秘，但眼神又要带上犀利的感觉，让人直观地感受到她是个魔教少主的气场。”
据导演程小东爆料，肖战、李沁、孟美岐三位主演的衣服虽然看着很飘逸很轻薄，但造价非常昂贵，有些布料甚至需要去印度、泰国定制，片中肖战饰演的张小凡的衣服更是价值十万块，导演语重心长地说，“你(肖战)不要说自己穿得很难看啊！关键是看质感！”
《诛仙Ⅰ》
是肖战的电影处女作，他表示：“这是我第一次在大银幕上演绎这样一个有着完整成长故事的角色，对我来说是非常有意义的经历，也感谢导演和各位前辈对我的指导和鼓励。”
在《诛仙Ⅰ》
中李沁同样首次尝试打戏，她也感觉受益良多：“这次接触到了很多之前没有接触过的东西，可以说圆了一个武戏梦，我会继续保持一颗勇于尝试的心。”
《诛仙Ⅰ》将于9月13日全国公映。
编辑：隐饮