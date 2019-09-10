







主演李沁表示她饰演的陆雪琪是个“外表高冷，外刚内柔”的角色。李沁直言，“总有人说我给人的感觉是很有距离感的，如今终于演了一个性格高冷的角色，很过瘾！”主演孟美岐在现场解读她饰演的碧瑶一角：“碧瑶刚出场的时候是带着面纱的，看起来很神秘，但眼神又要带上犀利的感觉，让人直观地感受到她是个魔教少主的气场。”





据导演程小东爆料，肖战、李沁、孟美岐三位主演的衣服虽然看着很飘逸很轻薄，但造价非常昂贵，有些布料甚至需要去印度、泰国定制，片中肖战饰演的张小凡的衣服更是价值十万块，导演语重心长地说，“你(肖战)不要说自己穿得很难看啊！关键是看质感！”