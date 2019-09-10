《我和我的祖国》将于9月30日国庆档登陆IMAX全国约660家影院。



《我和我的祖国》横板IMAX海报 《我和我的祖国》横板IMAX海报









作为庆祝新中国成立70周年献礼片，电影《我和我的祖国》集结了国内首屈一指的电影人，影片由陈凯歌任总导演，黄建新任总制片，陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野七位导演联合执导。影片由七个独立成章的短片组成，分别为《前夜》、《相遇》、《夺冠》、《回归》、《北京你好》、《白昼流星》及《护航》，镜头聚焦于普通人的生活视角，讲述了新中国成立70周年来，中华人民共和国成立、中国女排夺冠、北京申奥成功等七个激动人心的里程碑时刻。







《我和我的祖国》竖版IMAX海报 《我和我的祖国》竖版IMAX海报





《我和我的祖国》意在表现艰苦奋斗的平凡人和历史瞬间相遇所绽放出的巨大能量，七个历史瞬间，背后是无数平凡人所作的不凡贡献，而在IMAX顶天立地的大银幕与激光校准的音响系统带来的超强真实感与沉浸感下，观众将亲临70年中的全民记忆，回溯一路走来的高光时刻和光辉历程。此次国庆档，IMAX也将以#真实致敬不凡#为主题，致敬做出不凡贡献的每一个平凡人。





IMAX® 版《我和我的祖国》经由IMAX DMR® （数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX®观影体验®标准的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX®影院设计，以及强大的音效系统，也为电影观众营造出沉浸式观影环境，让观众们在身临其境的观影环境中感受不凡的平凡人。



