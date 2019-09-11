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01.肯德基推游戏，可以与肯德基爷爷约会

与肯德基爷爷的恋爱小游戏

由肯德基发行、Psyop 制作的恋爱模拟类游戏《我爱肯德基上校 回味无穷约会模拟器》正式登陆 Steam，这也是全球首款能与肯德基老爷爷约会的模拟游戏。玩家将作为烹饪学校学生，在精进厨艺同时与同伴同学、肯德基上校等人成为好友或是约会相爱。据悉，游戏中共有9个可恋爱的角色，但谁不想和肯德基爷爷谈恋爱呢！