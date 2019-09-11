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时光早报：一大波Apple自制剧涌来

小丑&蝙蝠侠暂不联动 章子怡回忆拍戏受伤

2019-09-11 07:22:46 来源：Mtime时光网

早上好~


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. “海王”主演Apple科幻剧《看见》首曝中字预告



《看见》中字预告片

Apple自制科幻剧《看见》首曝预告，剧集由“海王”杰森·莫玛主演，故事讲述几百年后的未来，人类几乎全失去视觉，社会必须找到新方法来互相交流、建造、捕猎、生存。而当一对有视力的双胞胎出生，格局大变，战争将一触即发……

剧集由斯蒂文·奈特(《浴血黑帮》)编剧，《我是传奇》导演弗朗西斯·劳伦斯执导。莫玛饰演战士、领导者Baba Voss。阿尔法·沃德饰演祭司Paris，11月1日Apple TV+上线。

02.流媒体平台Apple TV+上线时间公布



Apple大力打造的影视流媒体平台Apple TV+，终于在今天凌晨举行的苹果发布会公布上线时间：今年11月1日，价格4.99美元/月，买新Apple设备的用户免费获一年Apple TV+服务。



随平台一起在11.1上线的开门大剧包括：瑞希·威瑟斯彭和詹妮弗·安妮斯顿主演的《早间新闻》、杰森·莫玛主演的科幻剧《看见》、乔尔·金纳曼主演的太空科幻剧《为了全人类》、海莉·斯坦菲尔德主演的喜剧《狄金森》，等。

03.《终结者：黑暗命运》发布最新角色海报



詹姆斯·卡梅隆监制的《终结者：黑暗命运》曝光最新角色海报，新老终结者T800和Rev 9齐亮相，莎拉·康纳回归，新生力量Grace(麦肯兹·戴维斯)和Dani(娜塔莉亚·雷耶斯)也登场。该片11月1日北美上映，内地有望引进。 ​​​​

作为詹姆斯·卡梅隆确认的正统续集，《终结者：黑暗命运》最大的看点就是故事时间线衔接《终结者2》，等于是詹姆斯·卡梅隆抛弃了《终结者3》《终结者2018》等作品的故事，要把《终结者》系列重新带回到正轨。

04.《小丑》导演表示杰昆版小丑和帕丁森版蝙蝠侠不会联动



一部是DC接下来最受关注的单人超英电影，一部是刚刚获得威尼斯大奖的殿堂之作，罗伯特·帕丁森版《蝙蝠侠》和杰昆·菲尼克斯版《小丑》成为众人关注的焦点。此前法国媒体《费加罗报》报道，这两个人会在未来的影片中联动。

日前《小丑》导演托德·菲利普斯在接受外媒采访时被问，二人“近期”会否发生联动，托德回答“不会，绝对不会”。



01.肯德基推游戏，可以与肯德基爷爷约会



与肯德基爷爷的恋爱小游戏

由肯德基发行、Psyop 制作的恋爱模拟类游戏《我爱肯德基上校 回味无穷约会模拟器》正式登陆 Steam，这也是全球首款能与肯德基老爷爷约会的模拟游戏。玩家将作为烹饪学校学生，在精进厨艺同时与同伴同学、肯德基上校等人成为好友或是约会相爱。据悉，游戏中共有9个可恋爱的角色，但谁不想和肯德基爷爷谈恋爱呢！

02.章子怡谈孟美岐拍戏受伤



“章子怡从影20周年”作品展开幕式上章子怡现场谈到自己拍打戏受伤的经历，并提及之前看到孟美岐拍《诛仙Ⅰ》打戏受伤的片段，回想起自己拍《十面埋伏》的经历，表示：“真的害怕，但是就这么做了”。

03.随时随地撒狗粮！甜茶和莉莉德普街头牵手同行



“甜茶”提莫西·查拉梅和女友莉莉-罗丝·德普在意大利卡普里度完假后，牵手返程。


   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
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蝙蝠侠 (2021)

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导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

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章子怡

章子怡

Ziyi Zhang

职业：演员 | 制作人

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