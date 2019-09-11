过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. “海王”主演Apple科幻剧《看见》首曝中字预告
Apple自制科幻剧《看见》
首曝预告，剧集由“海王”杰森·莫玛
主演，故事讲述几百年后的未来，人类几乎全失去视觉，社会必须找到新方法来互相交流、建造、捕猎、生存。而当一对有视力的双胞胎出生，格局大变，战争将一触即发……
02.流媒体平台Apple TV+上线时间公布
Apple大力打造的影视流媒体平台Apple TV+，终于在今天凌晨举行的苹果发布会公布上线时间：今年11月1日，价格4.99美元/月，买新Apple设备的用户免费获一年Apple TV+服务。
詹姆斯·卡梅隆
监制的《终结者：黑暗命运》
曝光最新角色海报，新老终结者T800和Rev 9齐亮相，莎拉·康纳回归，新生力量Grace(麦肯兹·戴维斯)和Dani(娜塔莉亚·雷耶斯)也登场。该片11月1日北美上映，内地有望引进。
04.《小丑》导演表示杰昆版小丑和帕丁森版蝙蝠侠不会联动
一部是DC接下来最受关注的单人超英电影，一部是刚刚获得威尼斯大奖的殿堂之作，罗伯特·帕丁森版《蝙蝠侠》
和杰昆·菲尼克斯版《小丑》
成为众人关注的焦点。此前法国媒体《费加罗报》报道，这两个人会在未来的影片中联动。
01.肯德基推游戏，可以与肯德基爷爷约会
由肯德基发行、Psyop 制作的恋爱模拟类游戏《我爱肯德基上校 回味无穷约会模拟器》正式登陆 Steam，这也是全球首款能与肯德基老爷爷约会的模拟游戏。玩家将作为烹饪学校学生，在精进厨艺同时与同伴同学、肯德基上校等人成为好友或是约会相爱。据悉，游戏中共有9个可恋爱的角色，但谁不想和肯德基爷爷谈恋爱呢！
02.章子怡谈孟美岐拍戏受伤
“章子怡从影20周年”作品展开幕式上章子怡
现场谈到自己拍打戏受伤的经历，并提及之前看到孟美岐拍《诛仙Ⅰ》
打戏受伤的片段，回想起自己拍《十面埋伏》
的经历，表示：“真的害怕，但是就这么做了”。
03.随时随地撒狗粮！甜茶和莉莉德普街头牵手同行