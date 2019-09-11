时光网讯
昨日晚（9月10日）《疾速追杀3》
日本首映礼在东京举行，主演基努·里维斯
和导演查德·斯塔尔斯基
现身，引得现场观众集体尖叫。
《疾速追杀》
系列可谓基努·里维斯在消沉许久后的翻身之作。《疾速追杀3》
在全球狂揽3.2亿美元票房，大幅刷新前作成绩，也再次奠定里维斯的好莱坞一线动作明星地位。
基努·里维斯在该系列前两部作品宣传时，都曾赴日，这是他第三次随“疾速追杀”系列来到日本。由于《疾速追杀3》
使用了日本艺人彭薇薇的歌曲《忍者棒棒》（约翰·威克的宿敌忍者登场的场面），彭薇薇也来到首映礼现场，还找来忍者弥圆佐助教大家忍者的结印手势。
前段时间，里维斯为了拍摄《比尔和泰德寻歌记》，剃掉了胡子，整出了各种奇奇怪怪的造型，引得网上一片“哀嚎”。这次可以看到他胡子又长出来了，造型也回到《疾速追杀》风格，所以人家男神只是丑着玩玩嘛。
《疾速追杀3》
将于10月4号日本公映。值得一提的是，基努·里维斯有八分之一的中国血统，对东方文化也很感兴趣，曾拍过中国题材的《太极侠》和日本题材的《四十七浪人》。但不幸的是这两部作品票房成绩不佳，也成为他从好莱坞一线跌落的滑铁卢之作。
《四十七浪人》剧照
编辑：飒飒