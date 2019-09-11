基努·里维斯赴日宣传《疾速追杀3》，日本粉丝躁动了。







































前段时间，里维斯为了拍摄《比尔和泰德寻歌记》，剃掉了胡子，整出了各种奇奇怪怪的造型，引得网上一片“哀嚎”。这次可以看到他胡子又长出来了，造型也回到《疾速追杀》风格，所以人家男神只是丑着玩玩嘛。











《四十七浪人》剧照











编辑：飒飒