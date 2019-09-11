《名侦探柯南：绀青之拳》曝正片片段，怪盗基德对战京极真难分胜负，而柯南却似乎在远处暗中帮助基德，令人好奇其中原因。











除了这支片段之外，为柯南担任配音的高山南更直接向中国影迷发送专属语音，邀请大家9月13日一起来观影，并且用标准中文喊出“不见不散”！





京极真大战基德 这一次，四百战连胜的全日本空手道冠军京极真首次正式出现在剧场版中，继续他和园子在TV版中的恋情，也正是因为要一起看京极真比赛，小兰一行人才会从日本来到新加坡。不过，一个是“世界最强”的男人，一个是亦正亦邪的怪盗基德，两个人之间会有什么样的交集，才会一言不发就动手？





其实这是两个人从TV版就开始“结下的梁子”，在TV版里，有一集京极真去园子家做客，而怪盗基德要到铃木财团家偷宝石。基德是小偷，但却还是园子的男神，作为园子的男朋友，内心吃醋得不行的京极真就决定用男人的方式来和基德争个高下，要求自己来做宝石的守护者。那一次，京极真直接打断房子里的柱子，踩着柱子飞到屋顶，算是让基德见识过他的厉害。









不过，这一次京极真对基德这么大的敌意，难道只是因为园子？新加坡发生的杀人事件现场，疑似留下怪盗基德的标志，这与基德到底有没有关联；此前曝光的预告片中，京极真貌似卷入一场斗殴，这又与一系列秘密事件有什么关系呢，一切只能等到影片上映才能揭晓。



