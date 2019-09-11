《终结者：黑暗命运》（暂译）发布全新“重回战场”版人物海报。





施瓦辛格和汉密尔顿还原经典墨镜造型，手持冲锋枪重回战场。女终结者格蕾丝和神秘女孩达妮严阵以待，准备抵御强敌。而全新反派Rev-9以全金属骨骼的终极形态暴露人前，他已经开始了最后的疯狂反扑，关乎人类未来命运的终极决战一触即发。

























詹姆斯·卡梅隆自编自导的第一部《终结者》诞生于1984年，甫一问世，即引发科幻狂潮。1991年的《终结者2：审判日》再攀高峰，超5亿美元的票房直接登顶北美市场年冠，更一举斩获当年奥斯卡金像奖四项技术类大奖，被《电影周刊》盛赞为“20世纪最值得收藏的一部电影”。





《终结者》系列有着未来预想式的故事背景，讲述人类反抗军与天网防御系统机器人旷日持久的命运对决，胜者，将是地球日后唯一的主人。早在35年前，卡神就一手掀起了科幻动作片的风潮，35年间，终结者的故事也被无数后来者纷纷效仿和致敬。





此次重启经典，卡梅隆亦是亲自编写剧本表现这场终极之战，他带回了28年里对“终结者”概念的全新理解。为了给团队加码，卡梅隆还邀请凭借《死侍》名声大噪的蒂姆·米勒担任导演，演员麦肯兹·戴维斯（《黑镜》）、娜塔利娅·雷耶斯（《候鸟》）、加布里埃尔·鲁纳（《神盾局特工》）等新鲜血液参与演出。影片将于2019年11月1日北美公映。

编辑：hello王小羊