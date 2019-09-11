电影《诛仙Ⅰ》曝"无悔版"推广曲《折花》MV，由火箭少女101孟美岐倾情献唱。





碧瑶折花 《折花》是为碧瑶量身打造的“传记歌”。在电影《诛仙Ⅰ》中，碧瑶一角由火箭少女101孟美岐饰演。戏里戏外认真研究角色的孟美岐获得了剧组上下的一致称赞。这次的歌曲，孟美岐带着自己对角色的理解，用温柔细腻的嗓音将碧瑶的一生款款道来。





《折花》MV释出大量全新片段，在MV的结尾，周身浴血的张小凡抱着碧瑶走向了远方。在原著小说中，碧瑶的结局一直是众多书迷心中的“意难平”，而MV的公开让碧瑶的命运再次走向扑朔迷离。





碧瑶眼神犀利 戏内的碧瑶率性纯真，而在戏外，饰演碧瑶的孟美岐也是至情至性。碧瑶一角打戏颇多，虽然是孟美岐第一次尝试打戏，但有舞蹈功底的她丝毫不惧，与导演不断沟通动作姿势及力度，只为呈现更好的动作画面。而在拍摄张小凡抱重伤碧瑶的戏份时，活泼搞怪的孟美岐上一秒还和导演打趣自己“很重”，下一秒导演一喊“开始”就立刻进入“重伤”状态，眼神瞬间涣散迷离，状态极佳。





《诛仙Ⅰ》将于中秋档9月13日全国公映。