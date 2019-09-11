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孟美岐献唱《诛仙Ⅰ》推广曲MV《折花》

为碧瑶量身打造“传记歌” 唱尽缠绵悱恻

2019-09-11 10:25:58 来源：Mtime时光网

电影《诛仙Ⅰ》曝"无悔版"推广曲《折花》MV，由火箭少女101孟美岐倾情献唱。
       时光网讯 由香港导演程小东执导，改编自萧鼎同名小说的电影《诛仙Ⅰ》即将于中秋档9月13日全国公映。该片由肖战李沁、火箭少女101孟美岐领衔主演，唐艺昕特邀出演。片方今日公布电影“无悔版”角色推广曲《折花》及同名MV，由火箭少女101孟美岐倾情献唱，细腻温柔的声音和悠扬动听的旋律，唱尽了缠绵悱恻的别离。 

     

碧瑶折花

《折花》是为碧瑶量身打造的“传记歌”。在电影《诛仙Ⅰ》中，碧瑶一角由火箭少女101孟美岐饰演。戏里戏外认真研究角色的孟美岐获得了剧组上下的一致称赞。这次的歌曲，孟美岐带着自己对角色的理解，用温柔细腻的嗓音将碧瑶的一生款款道来。

      《折花》MV释出大量全新片段，在MV的结尾，周身浴血的张小凡抱着碧瑶走向了远方。在原著小说中，碧瑶的结局一直是众多书迷心中的“意难平”，而MV的公开让碧瑶的命运再次走向扑朔迷离。

       

碧瑶眼神犀利

戏内的碧瑶率性纯真，而在戏外，饰演碧瑶的孟美岐也是至情至性。碧瑶一角打戏颇多，虽然是孟美岐第一次尝试打戏，但有舞蹈功底的她丝毫不惧，与导演不断沟通动作姿势及力度，只为呈现更好的动作画面。而在拍摄张小凡抱重伤碧瑶的戏份时，活泼搞怪的孟美岐上一秒还和导演打趣自己“很重”，下一秒导演一喊“开始”就立刻进入“重伤”状态，眼神瞬间涣散迷离，状态极佳。

       《诛仙Ⅰ》将于中秋档9月13日全国公映。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 诛仙Ⅰ
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诛仙Ⅰ

诛仙Ⅰ (2019)

0.0

导演：程小东

主演：肖战 李沁

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