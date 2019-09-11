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章子怡回忆《我的父亲母亲》笨拙青涩

拍"2046"每天喝两壶清酒 苦恼为何30条不过

2019-09-11 11:41:19 来源：Mtime时光网

章子怡亮相“从影20周年作品展”，回忆《我的父亲母亲》时的笨拙青涩，为保暖每天要穿8条裤子。拍王家卫的《2046》她每天喝两壶清酒，让自己不要太清醒，不想知道“为什么拍三十遍还不过？”
       时光网讯 9月10日，“章子怡从影20周年”作品展在中国电影资料馆拉开帷幕，章子怡亮相开幕式现场，她的丈夫汪峰也惊喜现身，令观众席欢呼一片。当天她和著名导演、摄影指导侯咏等嘉宾展开对谈，回忆从影20年的点点滴滴，谈及《我的父亲母亲》《卧虎藏龙》《2046》中的经典角色干货满满。



      章子怡在现场谈到自己拍打戏受伤的经历，并提及之前看到孟美岐拍《诛仙Ⅰ》打戏受伤的片段，回想起自己拍《十面埋伏》的经历，表示：“当时真的害怕，但是就这么做了”。

       

《我的父亲母亲》

在活动现场，章子怡直言第一部作品《我的父亲母亲》对她影响最为重大。“没办法，这是我人生中的第一个作品，它纪录了我最年轻，最青涩，最美好的所有的一切，我觉得没有什么事情比你跨出第一步更重要。”

       回忆起《我的父亲母亲》的拍摄过程，章子怡说，“我经历过胶片时代，那时侯咏导演还是我们那个戏的摄影师，他一定要用皮尺量那个摄影机的位置，然后焦点员要在那对焦点，我们（那时候）哪里懂说焦点是什么，怎么走那个位置。那时候第一感觉就是，做演员怎么这么复杂，还要记住走哪个位置，到那了你还不能看地上那个标记。”

      “但现在都发展到数字电影，电影的门槛低了，大家都有机会去做一个电影导演，或者一个电影的从业工作者，这一切都得益于整个时代大的电影的发展变化，我们都是非常幸运的。”

       

在拍摄《我的父亲母亲》时，章子怡为保暖穿了八条裤子

在《我的父亲母亲》中，章子怡笨拙又青涩的奔跑戏让人印象深刻。她笑称，“现在你让我跑，我也跑不出那个劲儿了。因为当时花了很长时间体验生活，我每天跟一个农村的小姑娘一起去挖土豆、担水，做很多的事情，我发现了很多这个女孩子身上的特质。”

       “拍戏时最夸张的时候我穿了八条裤子，有棉裤，里面套的各种裤子，就是太冷了，那个时候也没有现在这种发热的材质，就是往上加，所以当穿了八条裤子的时候，我觉得那个劲儿也就出来了。就对了。”
 
       摄影师侯咏回忆起当年拍《我的父亲母亲》时的章子怡，“我觉得她就是个顽皮的小女孩。那会儿她刚入中戏一年级还是二年级，我们一起去堪景，她就一边玩一边看，特别顽皮。当时艺谋还问我说，你觉得这小孩上相吗，我说现在还看不出来，得试一下。”章子怡开玩笑说：“你们都不如人家李安导演，人李安导演一看就说这是祖师爷赏饭吃。你们还摄影师出身呢！”

       

《卧虎藏龙》

提起拍摄李安的《卧虎藏龙》，章子怡也有很多故事想说，“那是我第一次吊威亚，其实一点经验也没有。我们都是在磨合的过程中去感受的，反正那时候（想的）就是，我觉得我今天的任务就是要把这些动作做好，竭尽全力去把这些东西做好，其他的东西都没有太多的自我保护意识。我不是一个特别懂得怎么样去保护自己的一个人，就是所有的一切情感全部给予角色，身体尽力地把所有动作做好。”

       

《十面埋伏》

章子怡提起前一段时间看到一个片段，是孟美岐在拍《诛仙I》打戏的时候受伤。“我看到这个片段，刚好是程小东导演在关切的望着她，这个画面就带我回到了我拍《十面埋伏》的时候。”

       “在片中我不演盲人，有马从我的眼前过，我要站在一个坑里面，就是左右前后都有马从我身边过，我特别害怕，然后我就不太敢去做这个动作，然后张艺谋导演就来跟我说，说你要去尝试一下。程小东导演也来说，你要大胆一点啊什么的。然后我就下到那个坑里去了，然后就拿着那个刀鞘左右晃，是真的害怕，但是就这么做了。”

      章子怡感慨，“我觉得现在到这个年纪，可能就不太敢这么放肆地不对自己保护，因为我要对孩子负责，要对家人负责，但年轻的时候真的是一股子劲儿全都给角色了。”

        “拍《我的父亲母亲》的时候，我哪里懂什么表演啊，哭也不会哭，（在电影里）那是真哭，其实真的不懂，直到拍了《2046》之后开始对表演有了新的认识。”

       

章子怡

章子怡也爆料了不少拍摄《2046》的幕后故事，“王家卫导演的戏是没有剧本的嘛！每一天在香港拍，我印象特别深，在特别狭小的一个空间里梳妆，每天要四个小时，粤语的环境我也不熟悉，所以我整个人的状态是很不知所措的。”

      “所以每一天就会请我的经纪人去帮我买两小壶日本清酒，我其实不喝酒的，但那时候为什么要喝呢，就是为了让自己不要太清醒，我太清醒了就想知道，为什么拍三十遍还不过？我曾经问过一次梁朝伟，这都拍了这么多遍了，到底什么原因。他说你别管，他说摄影师杜可风的焦点有问题，跟演员没关系。昨天有一场戏我拍了45遍，这才哪到哪呀。他就是又宽慰我又鼓励我。”

       聊完了众多经典角色，不少人也好奇章子怡何时会有主演的新作推出？她回应说，“我的影迷老在埋怨我，说我什么不营业呀，天天说我在家特别过分（笑）。但是我真的一点都没闲着，我尝读了好多剧本。”



      “但演过这么多戏之后，你真的是希望有一个剧本，有一个角色是让你还是充满好奇的。我觉得这个好奇心特别重要。无论你做艺术，做哪一个行当，你都要有一个好奇心，否则的话，你就是在重复自己，这种重复会让你自己很疲惫，然后观众也会觉得毫无新意。所以我希望下一部作品是能够真正打动我，希望可以做一个就在我们身边的，当代的女性的角色。这是我一个小小的愿望。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 章子怡 我的父亲母亲 卧虎藏龙
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Ziyi Zhang

职业：演员 | 制作人

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