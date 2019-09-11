玛莉埃尔·海勒执导，汤姆汉克斯主演《邻里美好的一天》多伦多电影节首映获好评，时光网采访主创与他们聊了聊这部电影。

















本片导演和众明星在多伦多电影节上与少数媒体记者见了面。





愤世嫉俗已经成为了人们生活的常态





时光网：为什么选择这样的电影主题呢？



玛莉埃尔·海勒：我是看罗杰斯先生的节目长大的，我觉得自己在成为母亲后理解到了他传递的更加深刻的信息。因为看他的节目时，他曾对童年有着一些美好、根本的理解——比如说每个人都值得被爱，都是最好的自己，我们需要想出办法让孩子们感受自己的感受，他们的感受同样重要并且真实，特别是在养育男孩时，而这些都是我们不会对小孩子做的事情。





中文预告片 罗杰斯先生做的事非常细微，非常容易被忽视，我觉得很长一段时间里，他都很容易被看作是做作的，很容易成为被取笑的对象——他确实也经常被取笑——但他所带来的影响非常深远，那非常真实。罗杰斯先生的太太Joanne发给我一封邮件，我是在多伦多首映后才读的。





信的开头，她提到了我拍这部电影她有多开心，后来她还写道：“我真的希望你认识Fred。我想你会和他谈得很愉快。”那一刻真的很美好，给我的一天画上了一个十分圆满的句号。





时光网：片中有些镜头里，全国人民都会看同一档节目，成千上万的人会看杂志，这看起来会让人觉得有些怀旧。汉克斯先生，这部电影有没有改变您对新闻业的看法？





汤姆·汉克斯：我学到了一招，要想摆脱一个记者，你就要拿出相机对着他拍一张照，这也是罗杰斯先生之前会做的。我从今以后也会这么做。他还穿着浴袍与Tom Junod（给《君子》杂志写最初版文章的那个记者）做了访谈，所以我也要穿浴袍接受采访——这会让别人的脑子乱掉！你能想象吗？





“过来吧，我会穿着浴袍…”接受采访的过程通常很长，我最近一阵儿都在做，有些时候我会诚实地回答问题，有些时候我会被问到不实问题，你需要找准自己的方向。罗杰斯先生身上有非常基本又特别的东西，那就是他经常做出的柔道动作——当别人说：“你有没有心情很不好的时候？”他会说：“当然了。





你现在会心情不好，将来也会，特别是你需要在期限前完成故事的时候，那会儿压力很大。你会为此心情变坏吗？”所以我学到了柔道、浴袍还有相机的法子，这就是你下次会从我这受到的款待——我可是活学活用（笑）。





时光网：汤姆，电影的开场就像罗杰斯先生节目中的开场那样：他先穿过一道门，脱掉外套，穿上羊毛开衫，把户外鞋换成球鞋，而这期间他都唱着歌。这一镜你拍了多少条？





玛莉埃尔·海勒：22条。拍到有些毛衣都开线了（笑）。





汤姆·汉克斯：你觉得那首歌好像时间挺长的——那你去自己试试。你得走进来，关上门，挂上外套，穿上毛衣，脱掉鞋子，再穿上一双船鞋。22条呢兄弟！这电影拍得我像进了火坑一样（笑）。





时光网：这部电影在今天有何共鸣之处？是不是因为本片在讲的是与这个世界的愤世嫉俗作斗争？首映时，很多观众都哭了……





汤姆·汉克斯：我觉得愤世嫉俗已经变成了很多日常生活结构和交往中的常态。为什么？因为那很简单，也能赚不少钱——愤世嫉俗是个很好的推销品，也是很多事情的开端，例如阴谋论，还有你相信的那些东西。这已经经历过时间的考验。我觉得当弗雷德·罗杰斯第一次看到儿童节目时，他看到的就是一些愤世嫉俗的东西，还有这个能把愤世嫉俗注入两岁孩子脑袋里的世界：“你没有这个玩具就不够酷”或者“看到有人被打了脑袋很好玩”。











这对于观众来说也是愤世嫉俗的，我们对于这种情况太熟悉了：当接收到非常简单的信息，例如“真是邻里美好的一天”时，我们会有点被打了一巴掌的感觉。我觉得我们（作为人）应该得到感受这个世界美好的权利。愤世嫉俗肯定有自己的位置，但为什么一上来就要开始说这个呢？





玛莉给这部电影的开场非常棒，因为最开始的台词是：“这是邻里美好的一天”，除此以外，还有很多种方式可以开场。





玛莉埃尔·海勒：我觉得在成长过程中，我们确实在变得越来越愤世嫉俗、精疲力竭。Lloyd就是那个我们认识罗杰斯先生的通道。我记得我在成长那会儿，曾经有那么一段时间觉得自己特酷，不屑于看罗杰斯先生的节目。





所以这个角色身上有这种东西，也有那种愤世嫉俗，对于许多观众来讲，那就是自己。我们最初想“我不知道自己会不会买账”；然后就看到弗雷德把Lloyd的愤世嫉俗敲成碎片，我希望我们也有自己的倾泻时刻，把那些愤世嫉俗都倒出去。



