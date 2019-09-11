线下销售渠道已开启！款式多多，新意十足！绝对是影迷爱好者的上乘之选！







近期，有戏电影酒店与时光网达成战略合作，成为其电影衍生品独家线下销售渠道。

时光网作为中国电影领域专业的媒体和服务平台，一直致力于拓展电影产业及延伸领域，为广大影迷创造出更具特色的电影后产品，是中国广大电影爱好者的精神家园。





有戏电影酒店一直致力于将酒店与电影IP完美结合，这与时光网的发展理念不谋而合。此次携手，将更好的发展电影衍生品，让电影走进现实，走进生活。





关于衍生品，你需要知道……





衍生品是电影产业链中重要的一环，也是将IP价值变现的有效途径之一。





尽管中国电影票房高歌猛进屡创新高，但我国电影衍生品这一庞大的“金矿”却几乎未被挖掘。目前我国电影衍生品的收入占电影总收入约为20%，而一些电影业发达的国家可以达到70%。





随着我国电影产业的不断发展，当前电影衍生品市场的巨大市场潜力开始越来越引起业内关注。在第六届北京国际电影节中国电影衍生产业高峰论坛上，多位与会人士对此进行了专业解读。观点的碰撞必然带来智慧火花的闪现，可以预见，中国电影衍生品市场也将在进步中逐渐成熟。





衍生产品，电影产业新蓝海





在最早深耕电影衍生品的美国，从1977年至今，“星球大战”系列影片斩获64.9亿美元票房的同时，衍生品相关收入更是高达320亿美元。根据国际授权业协会（LIMA）2018年度数据，全球娱乐和人物形象IP授权零售额高达1215亿美元，占全授权行业市场份额的44.7%，位列全球第一大授权品类。





大家耳熟能详的迪士尼，在上海电影节期间透露过销售数据：每秒66件！从玩具拓展到服饰、配件、文具、包袋及生活用品，孩子们手里的米老鼠，身上的艾莎公主裙……





而在中国，尽管我国已经成为全球第二大电影市场，但电影衍生品收入占比却非常低。





关于电影的衍生品市场，我们面对的是一片蓝海。





时光网已经与全球最知名电影公司合作开发衍生品，并获得了迪士尼、漫威、DC、环球等多家品牌的正版授权。涉及品牌包括复仇者联盟、钢铁侠、美国队长、变形金刚、小黄人、星球大战等系列。





时光网有自己的设计开发团队，坚持做原创和正版，打造以影迷需求为核心，以创新和实用为基础，以正版优质为保障的电影衍生品。





电影衍生品最基本的含义就是根据影片里的角色、人物、场景、道具、标识等开发的产品，包括饰品、玩具、手办模型、图书、海报、影视小道具、怀表、手表、酒壶、烟盒、挂坠等物品。





注意：购买电影衍生品一定要正版授权的哦~









▲魔兽世界 社隆坦1:9模型手办

▲蝙蝠侠80周年纪念款马克杯









▲全职高手-口罩









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线下销售渠道已开启！款式多多，新意十足！绝对是影迷爱好者的上乘之选！





有戏电影酒店，打造“酒店+电影”跨界融合独特经营模式的中高端酒店，把大家的电影梦落实到了专属空间，让电影融入生活。





多种精心设计的电影场景房间和多种氛围灯光，动漫卡通、小清新、INS风统统有，不同风格下观影，气氛绝对MAX，绝对能满足你的视听盛宴！



