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寡姐二战喜剧片《乔乔兔》多伦多独家影评

《雷神3》导演前卫喜剧 亲自出演希特勒

2019-09-11 16:36:31 来源：Mtime时光网

《乔乔兔》是一部以德国为背景地的前卫喜剧，不过这位新西兰出生的导演表示，在笑声背后蕴含了很多严肃的东西。

　　时光网多伦多讯 《雷神3》导演塔伊加·维迪提的新片《乔乔兔》，在多伦多电影节首映，影片由斯嘉丽·约翰逊主演，内容的灵感来自于导演本人的家族历史。

　　《乔乔兔》是一部以德国为背景地的前卫喜剧，不过这位新西兰出生的导演表示，在笑声背后蕴含了很多严肃的东西。

　　他在《乔乔兔》的盛大放映会之后告诉观众，导演需要找到全新的方式去讲述纳粹暴行的故事，以确保我们永远不会忘记发生了什么。


　　“我的祖父曾在二战期间与纳粹战斗，我从小就对此很着迷。我一直观看很多关于第二次世界大战的电影，于我而言，好人与坏人之间是壁垒分明的。”

　　“我母亲的家族里有逃离了屠杀来到新西兰的俄罗斯犹太人。所以我是伴随着清晰的是非观念长大的，对我来说，能够用截然不同的方式不断讲述这些故事是非常重要的，有时候我们可以使用魔法，可以使用幻想，可以用一个假想的朋友或者类似的方式，保证讲述的故事是有趣的。”

　　“纵贯人类历史，任何不断被讲述的故事总需要润色渲染，你必须保证它的活力让故事有趣。我觉得现在的我们有点懒惰，这会让我们有点危险，可能会忘记1933-1945年间发生的事情，（因此）我们需要不断地讲述这些故事，以确保我们不会忘记。”

　　“有些人的反应可能是‘哦，又一部二战电影，我们了解的…’不是的，我们不了解，因为我们正在遗忘。美国曾经有项民意调查（我不确定确切的数字了），他们问了很多美国年轻人奥斯维辛这个词对他们意味着什么，以及那是什么？结果有40%的受访者表示他们不知道这个单词或者它的意义，不知道集中营是什么，更不知道发生还不到100年的这些暴行，这些彻底让我震惊了。”

剧场版预告

　　维迪提曾执导过广受好评的票房大片《雷神3：诸神黄昏》（2017），他为《乔乔兔》编撰的剧本改编自Christine Leunens的同名小说。

　　影片中十岁的乔乔由新演员罗曼·格里芬·戴维斯饰演，他是希特勒青年团的积极分子，因为拒绝了杀死一只小动物的命令，有了一个外号叫做兔子。乔乔有一个假想的朋友希特勒（由维迪提饰演），他到哪儿都会跟着。

　　山姆·洛克威尔饰演Captain Klenzendorf，他是乔乔参加的周末训练营的负责人，而瑞贝尔·威尔森是他的助手。斯嘉丽·约翰逊饰演乔乔的母亲Rosie，她秘密地帮助犹太人躲避纳粹。

　　维迪提曾被问及，当处理类似二战这样的敏感题材时，如何能保证幽默和剧情之间的平衡是合适的。

　　“如果你看过我大部分的电影就会发现他们大体上是一致的——处理幽默和戏剧冲突的平衡，而这通常花费很长时间，在剪辑时需要很多工作以确保你有喜剧效果也有悲剧冲突。”


　　“对我而言这就是生活的真谛。我的生活里都是剧情和欢笑的融合，任何一天可能是其中一种，因此我拍不了一部坚毅的、震撼人心灵的二战电影，那不是我的风格。同样的，我也不能拍一部喜剧里面满是搞笑、笑话。对我而言，（我的作品）必须是融合了二者的，我认为这世界上每个人每天都是这样的。”

　　他在影片中赋予了一些德国人角色令人喜爱的品质，他解释并强调这是因为，不是所有的德国人都是纳粹党成员。

　　“我一直对这场特殊的战争很着迷，像是Rommel（埃尔温·隆美尔），他是一位伟大的将军是德国军队的一员，但是他没有正式成为纳粹，他也不想成为。”

　　“因此有些参与战争的人并没有加入纳粹党。人类就是人类，不是天生邪恶的。我已经成了一名父亲，我意识到教育孩子和将他们培养成混蛋（一样）都要付出很多。”

　　“所有这些孩子都会被鼓励出卖他们的父母，被鼓励拒绝听从父母（尤其是当他们的父母不在纳粹党里时），他们被告知‘你们的父亲是阿道夫·希特勒’。所以对我来说人类就是人类，尽管有可怕的当权者，但是在德国一定也有好人，他们不全是暴徒。”

　　导演盛赞了这位初涉影坛扮演乔乔的年轻的英国演员。他说罗曼·格里芬·戴维斯是在全球范围内广泛寻找合适人选时脱颖而出的。

　　“人们总说不要和孩子一起工作，但是我就不相信。说真的，要找到适合这部电影的、能够真正体现角色的孩子，真的非常困难。我们看到了罗曼就觉得是他了。他是我见过的最敏感、最可爱、最投入的人之一，他真的让我很惊喜。”

　　很显然地罗曼很开心能参与到这部电影的制作中。“我其实很紧张也很兴奋能出演这个角色，不过维迪提在这方面帮了我很多，”他说。“他是个很厉害的人，他教会我很多关于电影和生活，他很擅长吉他，总之他是个很棒的人。”

　　在电影中，乔乔发现她的母亲一直将一个年轻的犹太女孩Elsa（托马辛·麦肯齐饰演）藏在他们家的阁楼里。他的第一反应是将她交给纳粹，但接着他意识到如果他这样做了，他的母亲也会因为帮助女孩而被捕。

　　渐渐地，他们之间的友谊开始建立，乔乔意识到自己关心这个女孩，而这直接违背了（纳粹）党灌输给他的理念。


　　电影的确有些非常有趣的时刻，维迪提他自己很享受扮演希特勒，他是年轻的乔乔的狂躁、有点尴尬的导师。而年轻的戴维斯则呈现了一个聪明、迷人的银幕形象，自带了很多戏剧效果。他无疑将会有个光明的前途。

　　但有时片中的喜剧感觉有点太宽泛，有点重复以及没有重点。瑞贝尔·威尔森没有被充分发挥，最好的表演来自于斯嘉丽·约翰逊，作为一个母亲她一直小心行事，在公开场合迎合纳粹私下里冒着生命危险。在家里她也试图温柔地引导儿子那令人震惊的观念。

　　影片据称是前卫喜剧，但是在此之前已经有很多电影成功地讽刺过纳粹（查理·卓别林1940年的《大独裁者》就是在战争正酣的时候）。尽管《乔乔兔》里有很多让人眼前一亮的瞬间，但总体来说还是未能达到很高的期望。

　　在多伦多电影节之外，这部影片也收到了很多评价。《综艺》杂志称这部电影“在安全的同时制造了一种危险的幻象。”《卫报》评论员说他对“电影将大多数纳粹分子描绘成笨拙的白痴的简单化框架”感到失望。

　　《Screen International》表示，“相较于让人感到振奋或者危险，看完这部喜剧更多的是让人觉得有点太安全、有点太分散以及有点不合理。”不过《The Wrap》称赞了这部电影并表示维迪提“知道该如何处理那些没有效用的东西，并且让他们发挥作用。”

作者：Martyn Palmer   编辑：汀

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关键词： 乔乔兔 MartynPalmer
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