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德普"等待野蛮人":殖民主题依然有意义

德普眼镜遮住了表情 帕丁森表演刻意又僵硬

2019-09-14 13:38:48 来源：Mtime时光网

曾获得过诺贝尔文学奖的《等待野蛮人》被改编成了德普和“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森共同主演的同名电影，影片背景、时间和地点都是架空的。


　　时光网讯　哥伦比亚籍导演希罗·盖拉《蛇之拥抱》）似乎对西方殖民的过程非常感兴趣，他在最新作品《等待野蛮人》中选用了两名好莱坞巨星——约翰尼·德普和新任“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森。影片在威尼斯电影节倒数第二天进行了首映，那会儿大概三分之一的媒体已经转战多伦多了。本片根据J·M·科兹1980年的同名小说改编，剧本也由科兹本人创作，是这位诺贝尔文学奖获得者首次尝试写剧本。

　　《等待野蛮人》发生在一片沙漠中，一位地方执法官掌管着一个未知殖民村落，时间应该是上世纪初。在此书出版将近四十年后，这位南非作家篇幅不长却热烈灼人的寓言故事，和其对帝国主义的唾弃与反对，在现在新千年的政治背景下却显得异常贴切适用，白人至上的傲慢自大依旧是十分突出的

《等待野蛮人》原著小说

　　马克·里朗斯饰演的执法官有着绅士的声音和皱纹满布的面容，当州安全官员到来时，他所维持的安逸和平静变得摇摇欲坠。他们被德普饰演的乔尔上校领导着，上校的脑袋看上去就像是被包在屠夫的包装纸里一样。克里斯·门格斯在摩洛哥和意大利的摄影都很有激情，让人想到卡夫卡；里朗斯面对机械般冷酷刑罚带来的痛苦，也展现出了万般的无力感。

　　在德普所饰演的乔尔上校到达视察，并开始折磨当地居民后，故事逐渐拆解了季节的轮回。一个游牧民被指控偷了一只羊，因此被挖出了眼睛，他在严刑拷打之下，“承认”了自己的人民在准备一场一触即发的边境战争。这个消息被上报后，引来了穿着海军制服州警察的干涉。电影中很容易解读出那种刻意放大的、对于法西斯主义或是“反恐战争”的隐喻，其中的反派也并没有刻画得过于传统刻板

　　梳着光滑中分背头的德普戴着一副时髦的圆形墨镜，这让其饰演的乔尔上校隐藏起了自己的眼睛，表情也看不清楚了，不过他也没什么表情。这次，他再次与独立电影导演合作，就像他这15年“大片”明星生涯之前那样。这位演员这次的一些台词说得十分突出，在帕丁森身旁，他还显得轻松愉快，即使是扮演着这样恶魔般的角色。

　　帕丁森就像一个谜，他在《好时光》中的表现令人吃惊，在《迷失Z城》中也展示出了领袖魅力，只是他还是像以往看起来的那样，让人感觉不太舒服。他在本片中的表演或多或少显得有些僵硬，还有点过于刻意了格列塔·斯卡奇饰演了一个吃力不讨好的厨师，她还兼任里朗斯的管家，这位执法官主要还是跟一名原住民女子（Gana Bayarsaikhan饰）牵扯着，而这位女子被德普的马屁精弄成了跛子。


马克·里朗斯饰演的执法官

　　执法官对这名女子深沉的爱让他深入沙漠，送她与自己的人民团聚，这段也贡献了一些宽屏镜头，显出轮廓的水泥墙与深蓝色的天空相接，骑手们在黄昏中被阳光般金色的带子围绕着，都有一种令人眼前一亮的美感。但这种宏大的开阔场面只出现了一小会儿，在执法官的归途中，他被关进了牢房，并受到了敌人一样的待遇。他被深爱的女人拒绝，最终这位执法官拎着包，离去了。

　　尽管这个故事发生在虚构的时空，你仍然能揣测出一些背景中的地理元素。一个无名王国的一片边界土地，一个小小的阳光村落，与之十分相像的无名执法官（里朗斯饰）无声地掌控了这个像是北非沙漠的地方（可以确定的是，大部分拍摄是在摩洛哥完成的）；但原住民，也就是影片标题中的“野蛮人”却是正宗的蒙古人，包括女主角的扮演者Gana。


今年威尼斯电影节的首映红毯上

　　这部影片将想说的话缓缓道来，引起的效应却是巨大的：结尾处，展现的大多是殖民地大屠杀后的空旷与凄凉，暴君被夺去了武器，士兵们变成了稻草人，最后一个镜头也极具嘲讽意味——在这部电影中，科兹最具煽动性的文本，一切都指向了未来另一个斗争循环。

　　电影最后一个镜头画上了一个完美的句号，这在2019年就像是个合适的启示录。野蛮人就是我们自己，不需要再等待了

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 等待野蛮人 约翰尼·德普 影评 威尼斯
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