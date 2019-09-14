《等待野蛮人》发生在一片沙漠中，一位地方执法官掌管着一个未知殖民村落，时间应该是上世纪初。在此书出版将近四十年后，这位南非作家篇幅不长却热烈灼人的寓言故事，和其对帝国主义的唾弃与反对，在现在新千年的政治背景下却显得异常贴切适用，白人至上的傲慢自大依旧是十分突出的。

《等待野蛮人》原著小说





在德普所饰演的乔尔上校到达视察，并开始折磨当地居民后，故事逐渐拆解了季节的轮回。一个游牧民被指控偷了一只羊，因此被挖出了眼睛，他在严刑拷打之下，“承认”了自己的人民在准备一场一触即发的边境战争。这个消息被上报后，引来了穿着海军制服州警察的干涉。电影中很容易解读出那种刻意放大的、对于法西斯主义或是“反恐战争”的隐喻，其中的反派也并没有刻画得过于传统刻板。





梳着光滑中分背头的德普戴着一副时髦的圆形墨镜，这让其饰演的乔尔上校隐藏起了自己的眼睛，表情也看不清楚了，不过他也没什么表情。这次，他再次与独立电影导演合作，就像他这15年“大片”明星生涯之前那样。这位演员这次的一些台词说得十分突出，在帕丁森身旁，他还显得轻松愉快，即使是扮演着这样恶魔般的角色。













执法官对这名女子深沉的爱让他深入沙漠，送她与自己的人民团聚，这段也贡献了一些宽屏镜头，显出轮廓的水泥墙与深蓝色的天空相接，骑手们在黄昏中被阳光般金色的带子围绕着，都有一种令人眼前一亮的美感。但这种宏大的开阔场面只出现了一小会儿，在执法官的归途中，他被关进了牢房，并受到了敌人一样的待遇。他被深爱的女人拒绝，最终这位执法官拎着包，离去了。





尽管这个故事发生在虚构的时空，你仍然能揣测出一些背景中的地理元素。一个无名王国的一片边界土地，一个小小的阳光村落，与之十分相像的无名执法官（里朗斯饰）无声地掌控了这个像是北非沙漠的地方（可以确定的是，大部分拍摄是在摩洛哥完成的）；但原住民，也就是影片标题中的“野蛮人”却是正宗的蒙古人，包括女主角的扮演者Gana。







今年威尼斯电影节的首映红毯上





这部影片将想说的话缓缓道来，引起的效应却是巨大的：结尾处，展现的大多是殖民地大屠杀后的空旷与凄凉，暴君被夺去了武器，士兵们变成了稻草人，最后一个镜头也极具嘲讽意味——在这部电影中，科兹最具煽动性的文本，一切都指向了未来另一个斗争循环。





电影最后一个镜头画上了一个完美的句号，这在2019年就像是个合适的启示录。野蛮人就是我们自己，不需要再等待了。