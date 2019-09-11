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时光晚报：汉克斯或捧第三座小金人？

"罗小黑"内地票房破亿 "唐顿庄园"大电影口碑中上

2019-09-11 20:55:53 来源：Mtime时光网

时光晚报：汤姆·汉克斯或捧第三座小金人？"罗小黑"内地票房破亿，"唐顿庄园"大电影口碑中上。
过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.汤姆·汉克斯将捧第三座小金人？


　　汤姆·汉克斯主演的新作《邻里美好的一天》于多伦多电影节首映，并得到狂风暴雨般好评后，影评人们普遍预测，汤姆·汉克斯能凭借本片摘得自己的第三座小金人。时光网前方记者第一时间采访到汤姆·汉克斯和导演玛莉埃尔·海勒。

　　汉克斯谈到了影片的现实意义十分能引发观众共鸣：“我觉得愤世嫉俗已经变成了很多日常生活结构和交往中的常态。为什么？因为那很简单，也能赚不少钱——愤世嫉俗是个很好的推销品，也是很多事情的开端，例如阴谋论，还有你相信的那些东西。”（专访详情请戳链接：汤姆汉克斯：愤世嫉妒已成生活常态

02.《007：无暇死亡》意大利片场路透照曝光


　　第25部邦德电影《007：无暇死亡》日前结束了在英国伦敦的取景，正式转战意大利。在马泰拉古城，有镜头捕捉到了丹尼尔·克雷格的身影。当时，克雷格以一身全新装束现身片场，满脸是血，但心情不错。

03.《侏罗纪世界2》番外短片定档发海报


　　 《侏罗纪世界2》的番外短片发布了定档海报，短片讲述恐龙逃入了人类世界，人类和恐龙进行了一场角逐。短片定名为“BATTLE AT BIG ROCK”，暂译《侏罗纪世界：巨石之战》。据悉，这部短片并不上院线，而是在电视台和网络上开播，定于9月16日上线。

04.《唐顿庄园》电影版海外媒体口碑解禁


　　电影版《唐顿庄园》刚刚口碑解禁，美国烂番茄网站给出了83%的好评率，MTC网站平均分61分，算是中等偏上的口碑。《TheWrap》评价影片“阵容华丽得就好像‘复仇者联盟’”；《卫报》认为影片的故事情节“有些散乱，但也不缺有趣的时刻”；《Top Critic》则表示这次的回归“非常好，比圣诞特辑更为华丽”。

《猫》第二款幕后特辑

05.《猫》新特辑电影片段&幕后表演对比呈现

　　音乐剧电影《猫》曝光第二款幕后特辑，在首支预告中的角色形象引发极大争议后，第二支特辑将其中一些电影片段和幕后表演对比呈现。就像霉霉对于自己有一天会因为工作变成一只猫感到难以置信，这部电影也是难以想象的，不管你喜欢与否，它都是一种新奇的体验。



01.《罗小黑战记》内地票房破亿


　　《罗小黑战记》9月7日内地上映，9月10日上映三天累计票房破亿。今天截止发稿是该片总票房达1.18亿，位列单日票房榜首位。今天是《哪吒》内地上映的第48天，后劲依然很足，位列单日票房榜第三。该片目前累计票房48.28亿。

02.赵丽颖产后复出主演电视剧《有翡》搭档王一博


　　电视剧《有翡》官方微博更新，正式官宣演员阵容：女主赵丽颖饰演周翡，男主王一博饰演谢允，同时两张电视剧人物海报也首次曝光。这也是赵丽颖怀孕生子休息一年后的复出之作。据悉，《有翡》改编自priest同名小说《有翡》，讲述女主周翡砥砺成长、仗剑走天涯的传奇故事。


01.基努里维斯日本宣传《疾速追杀3》 


　　昨日晚（9月10日）《疾速追杀3》日本首映礼在东京举行，主演基努·里维斯和导演查德·斯塔尔斯基现身，引得现场观众集体尖叫。基努·里维斯在该系列前两部作品宣传时，都曾赴日，这是他第三次随“疾速追杀”系列来到日本。由于《疾速追杀3》使用了日本艺人彭薇薇的歌曲《忍者棒棒》（约翰·威克的宿敌忍者登场的场面），彭薇薇也来到首映礼现场，还找来忍者弥圆佐助教大家忍者的结印手势。

   编辑：ruo

关键词： 时光晚报
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邻里美好的一天

邻里美好的一天 (2019)

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导演：玛丽埃尔·海勒

主演：汤姆·汉克斯

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主演：山新 皇贞季

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