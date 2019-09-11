过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。





01.汤姆·汉克斯将捧第三座小金人？























第25部邦德电影《007：无暇死亡》日前结束了在英国伦敦的取景，正式转战意大利。在马泰拉古城，有镜头捕捉到了丹尼尔·克雷格的身影。当时，克雷格以一身全新装束现身片场，满脸是血，但心情不错。





03.《侏罗纪世界2》番外短片定档发海报









《侏罗纪世界2》的番外短片发布了定档海报，短片讲述恐龙逃入了人类世界，人类和恐龙进行了一场角逐。短片定名为“BATTLE AT BIG ROCK”，暂译《侏罗纪世界：巨石之战》。据悉，这部短片并不上院线，而是在电视台和网络上开播，定于9月16日上线。













电影版《唐顿庄园》刚刚口碑解禁，美国烂番茄网站给出了83%的好评率，MTC网站平均分61分，算是中等偏上的口碑。《TheWrap》评价影片“阵容华丽得就好像‘复仇者联盟’”；《卫报》认为影片的故事情节“有些散乱，但也不缺有趣的时刻”；《Top Critic》则表示这次的回归“非常好，比圣诞特辑更为华丽”。





《猫》第二款幕后特辑

05.《猫》新特辑电影片段&幕后表演对比呈现





音乐剧电影《猫》曝光第二款幕后特辑，在首支预告中的角色形象引发极大争议后，第二支特辑将其中一些电影片段和幕后表演对比呈现。就像霉霉对于自己有一天会因为工作变成一只猫感到难以置信，这部电影也是难以想象的，不管你喜欢与否，它都是一种新奇的体验。









01.《罗小黑战记》内地票房破亿













02.赵丽颖产后复出主演电视剧《有翡》搭档王一博









电视剧《有翡》官方微博更新，正式官宣演员阵容：女主赵丽颖饰演周翡，男主王一博饰演谢允，同时两张电视剧人物海报也首次曝光。这也是赵丽颖怀孕生子休息一年后的复出之作。据悉，《有翡》改编自priest同名小说《有翡》，讲述女主周翡砥砺成长、仗剑走天涯的传奇故事。









01.基努里维斯日本宣传《疾速追杀3》









昨日晚（9月10日）《疾速追杀3》日本首映礼在东京举行，主演基努·里维斯和导演查德·斯塔尔斯基现身，引得现场观众集体尖叫。基努·里维斯在该系列前两部作品宣传时，都曾赴日，这是他第三次随“疾速追杀”系列来到日本。由于《疾速追杀3》使用了日本艺人彭薇薇的歌曲《忍者棒棒》（约翰·威克的宿敌忍者登场的场面），彭薇薇也来到首映礼现场，还找来忍者弥圆佐助教大家忍者的结印手势。