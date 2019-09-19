CJ 4DPLEX公司的全球总裁金钟洌先生接受时光网独家专访。









CJ 4DPLEX公司的全球总裁金钟洌先生近日向时光网展示了这批观影”黑科技“——将在明年投入市场的进阶版影厅。作为特效影厅行业的领军企业，素来敢于创新的4DX对新的技术革命很有信心，认为新的特效厅“一旦推出之后无法被竞品超越”。





观众将体验与超级英雄一起飞翔的快感





4DX高票价值得吗？ 人人都是“皇帝座” 观众得到的比票价更多

一般来说，4DX电影会比普通非特效厅电影票价上浮50%～100%，那么花这么多钱看一场电影，真的值吗？

4DX电影不只是“会动”而已，影厅内的每个座椅都配备动感装置，会根据影片同步模拟运动、气味、吹风、闪电、下雨等“实景”环境，通常一个能安置170个座位的影厅，如果改造成4DX影厅就只能安置100个座位左右。

CJ 4DPLEX公司的全球总裁金钟洌先生 从盈利的角度来说，加入更多座位数自然能帮助公司盈利，但金代表认为“如果把我们座位数量达到100以上或者更多，就不能满足所有的观众体验到环境特效的效果。当然座位数越多我们会盈利更多，成本也会下降，但我们更看重的是吸引了更多人观影，带给观众最好的观影体验是首要的。”

控制座位数量意味着4DX影厅内不存在黄金区域，因为每个座位都是“皇帝座”。金代表表示：“不管您坐在影厅的任何位置，让您的观影体验呈现一致的效果是我们一定要做到的事情。对我们来说我们影厅所有的动感特效、环境特效和电影的表现一定要是没有一丝误差的，在这方面也一定程度上满足了观众的观影体验。对于顾客来说他得到的比付出的价值更多，他才会为之感动，所以说我们怎么样为顾客带来更多的感动比盈利更加有意义。”









4DX与ScreenX融合厅效果 去年，首家4DX与ScreenX的融合厅也在内地投入运营，将4DX的实景动感与ScreenX的三屏幕视觉投入感强势结合。









ScreenX版《波西米亚狂想曲》把演唱会搬进影院









未来的4DX电影可不止三种强度版本这么简单。金代表在采访中展示了他们筹备已久的”黑科技“影厅，势必颠覆现有的观影体验。

4DX将在明年上半年推出全新的特效厅”飞行影院“，每个观众的独立座椅可以模拟空中飞行效果。此外还有梯形动感座椅投入使用，这款产品的左右摇摆幅度更大，前后摆动会相对柔和，观众的沉浸式体感会大大提高。

不断突破观众体验电影的边界，用科技给影迷带去更多感动，对于创新影院的未来，CJ 4DPLEX公司充满信心。



试想未来观看电影的方式：你可以追随银幕上的超级英雄体验真正飞行的感觉、灾难袭来时感受脚底的世界天崩地裂，你不再是观众席的看客，你会浸没在影片世界当中，成为虚拟环境的一部分。