时光网特稿
试想未来观看电影的方式：你可以追随银幕上的超级英雄体验真正飞行的感觉、灾难袭来时感受脚底的世界天崩地裂，你不再是观众席的看客，你会浸没在影片世界当中，成为虚拟环境的一部分。
CJ 4DPLEX公司的全球总裁金钟洌先生近日向时光网展示了这批观影”黑科技“——将在明年投入市场的进阶版影厅。作为特效影厅行业的领军企业，素来敢于创新的4DX对新的技术革命很有信心，认为新的特效厅“一旦推出之后无法被竞品超越”。
4DX高票价值得吗？
人人都是“皇帝座” 观众得到的比票价更多
一般来说，4DX电影会比普通非特效厅电影票价上浮50%～100%，那么花这么多钱看一场电影，真的值吗？
4DX电影不只是“会动”而已，影厅内的每个座椅都配备动感装置，会根据影片同步模拟运动、气味、吹风、闪电、下雨等“实景”环境，通常一个能安置170个座位的影厅，如果改造成4DX影厅就只能安置100个座位左右。
从盈利的角度来说，加入更多座位数自然能帮助公司盈利，但金代表认为“如果把我们座位数量达到100以上或者更多，就不能满足所有的观众体验到环境特效的效果。当然座位数越多我们会盈利更多，成本也会下降，但我们更看重的是吸引了更多人观影，带给观众最好的观影体验是首要的。”
控制座位数量意味着4DX影厅内不存在黄金区域，因为每个座位都是“皇帝座”。金代表表示：“不管您坐在影厅的任何位置，让您的观影体验呈现一致的效果是我们一定要做到的事情。对我们来说我们影厅所有的动感特效、环境特效和电影的表现一定要是没有一丝误差的，在这方面也一定程度上满足了观众的观影体验。对于顾客来说他得到的比付出的价值更多，他才会为之感动，所以说我们怎么样为顾客带来更多的感动比盈利更加有意义。”
一部4DX电影如何诞生？
每部都经过“官方认证” 吴京罗素兄弟是铁粉
一部院线商业大片，一般需要2周到4周的时间制作4DX版本。制作过程中，4DX的编程专家团队iStudio会首先根据影片情节设计并制作编码，让所有感官特效与影片情节同步。
随后，这个版本会在内部影厅给影片的制作团队放映，并根据主创建议进行进一步调整，所有的4DX影片在与观众见面之时，都是经过“官方认可”的版本，这也是4DX与很多市面上其他4D品牌不同的地方。
许多电影人与观众一样热衷于4DX格式，比如《复联4》
导演罗素兄弟、《侏罗纪世界2》
的导演胡安·巴亚纳等大片导演都被4DX“圈粉”，常常公开为4DX版本“应援”。导演郭帆也曾为《流浪地球》
4DX制作给予很大支持，《战狼2》
的导演吴京据介绍同样是4DX忠实粉丝，接下来他主演的《攀登者》
也将有4DX上映版本。
其实CJ 4DPLEX公司还有一款具有意想不到“粉丝效应”的产品。三年前，他们推出了拥有270度三面屏的特效影厅ScreenX，致力于呈现普通影厅当中“看不到的风景”，随后接连与《美国队长》
、《黑豹》
、《神奇动物在哪里》
等商业大片合作，推出了ScreenX放映版本。
ScreenX影厅更吸粉的操作来自于歌手的演唱会合作，它为无法前往现场观看的粉丝，提供了一个更舒适的坐在影院里为“爱豆”应援的方式。
据金代表介绍，ScreenX已经为韩国多个知名组合拍摄了演唱会大电影，比如火遍全球的防弹少年团，以及韩国火爆的女子组合Twice、IZ*ONE等等。
而中国的乐队和歌手也对推出这样的实景演唱会非常有兴趣，台湾乐队五月天的演唱会电影第一次试水了ScreenX版本，而今年年底可能还会有另外一部内地歌手的演唱会电影即将推出ScreenX版本。
去年，首家4DX与ScreenX的融合厅也在内地投入运营，将4DX的实景动感与ScreenX的三屏幕视觉投入感强势结合。
ScreenX版《波西米亚狂想曲》把演唱会搬进影院
进阶的特效厅：按各国口味量身定制
日本观众爱动作刺激 中国影迷更“佛系”
目前，4DX影厅在全球分布了679个，其中中国市场的4DX影厅数量有250个以上。不同地区的观众对于4DX电影的喜好有所不同，那么4DX在制作同一部电影的时候，也会根据各地观众口味进行“特别调制”，调整各个特效因素的编码。
金代表介绍说：“比如动作戏比较多的日本动漫《龙珠超》
，日本的观众就会比较喜欢加强版本（4DX Extreme）的特效体验（对座椅动态与其他特效元素进行高度强化）。像中国来说，国产电影中飙车这种戏不太多，所以中国观众实际更偏好标准版本（4DX Standard）特效体验”。
随着观影群体的增加，今年4DX开始在中国市场试水两种不同版本，《哥斯拉2：怪兽之王》
、《速度与激情：特别行动》
分别推出了加强版与标准版两种模式给中国观众选择。金代表说：“我们会通过试映会、点映等形式，根据片方、院线等地方反馈来规划该电影提供哪些特效的版本”。
但是加强版未必适合所有人，有些观众在体验了加强版之后会有晕眩的感觉。对此4DX还在推出了一种更佛系的Comfort柔和版4DX格式，适当弱化动态元素。
未来的4DX电影可不止三种强度版本这么简单。金代表在采访中展示了他们筹备已久的”黑科技“影厅，势必颠覆现有的观影体验。
4DX将在明年上半年推出全新的特效厅”飞行影院“，每个观众的独立座椅可以模拟空中飞行效果。此外还有梯形动感座椅投入使用，这款产品的左右摇摆幅度更大，前后摆动会相对柔和，观众的沉浸式体感会大大提高。
不断突破观众体验电影的边界，用科技给影迷带去更多感动，对于创新影院的未来，CJ 4DPLEX公司充满信心。