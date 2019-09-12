世界撞脸大百科之中，必须有他俩



也许是胡子？也许是因为时尚感？无论如何，如果有一个名人长得很像的故事，汤姆·哈迪和洛根·马歇尔-格林这两个人总是榜上有名。汤老湿是英国人1977年出生，格林是美国人1976年出生。

之前在《普罗米修斯》伦敦首映红毯上，两人还同台过。当时还是新星的洛根被围观群众看成了汤姆·哈迪，但更让人困惑的一幕出现了，汤老湿居然也出席了红毯和派对，他是来支持法鲨和雷得利导演的。

2018年格林演了《升级》被人工智能附体，汤老湿演了《毒液》被外星生命附体，两部电影还一场动作戏都非常类似……