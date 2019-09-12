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好莱坞“撞脸人”
“艺术家不自恋搞个屁！”许多年前，在姜文深陷《一步之遥》泥潭时，洪晃出口相救。
某种程度上，演员都是自我主义者，而“脸”则是这种自我的载体和直接表现。所以能够想象，撞脸对他们来说，算是难以启齿的打击。
杰克·吉伦哈尔曾经“真相”过。他说：“作为演员，我们喜欢认为自己很特别，但大多数时候人们真得无法区分我们——都差不多啊，也没什么特别的技能，除了……发型还挺好看的，那是因为别人给做的好。”（此处可以有笑声）
所以本文提及最多的一大现象虽是撞脸，但涉及最广的一大情绪可能是欢乐背后隐秘的困惑。
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劳模姐VS《侏罗纪世界》女主
导演朗·霍华德都犯晕，闺女你是哪一个？
“劳模姐”杰西卡·查斯坦和《侏罗纪世界》女主布莱斯·达拉斯·霍华德（还是瘦子时），实力撞脸到什么程度？就连布莱斯的爸爸朗·霍华德都犯晕。
在一家苹果商店内，朗·霍华德把恰巧出现的劳模姐认成了女儿，还跟旁边的人说：“我想我刚才见到布莱斯了。”得知真相后，他震颤得浑身发抖。
而在走红之前，有一次劳模姐在地铁上翻杂志，里面有张布莱斯的小照片，她当时还脑补了一秒钟：“咦？我在这本杂志里干吗呢？”
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当劳模姐和布莱斯现身同一部电影
确定《相助》不是劳模姐一人儿演的？
巧的是，劳模姐和布莱斯同时出演过黑人题材片《相助》，有捧场的网友甚至说：“整个观影过程我都充满了疑问，确定Hilly和Celia不是劳模姐一人儿演的？”
此前还曾有八卦传闻称劳模姐是朗·霍华德的私生女，因她是由母亲和继父抚养，且很少谈论家庭背景，以及出道前有一段时间叫Jessica Howard……
其实在《相助》剧组时，两人还专门跑到镜子前比对了一番，劳模姐说：“我们互相看着对方，又瞧瞧镜子里的脸，最后得出结论，‘是啊，看起来一模一样嘛’！”
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劳模姐和布莱斯还有一位远房姐妹
《广告狂人》女星黑人问号：每个红发女都像我？！
《广告狂人》女星克里斯蒂娜·亨德里克斯曾经笑言：“我被误认为每个人，每个长着红头发的人。”
事实上，她长期以来都被错看成杰西卡·查斯坦，“罪魁祸首”包括一名百货公司的工作人员，对方非得说她演过《猎杀本拉登》。
所以四舍五入，你们看，克里斯蒂娜从某些角度上看是不是也跟布莱斯长得差不离？
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汤老湿VS洛根·马歇尔-格林
世界撞脸大百科之中，必须有他俩
也许是胡子？也许是因为时尚感？无论如何，如果有一个名人长得很像的故事，汤姆·哈迪和洛根·马歇尔-格林这两个人总是榜上有名。汤老湿是英国人1977年出生，格林是美国人1976年出生。
之前在《普罗米修斯》伦敦首映红毯上，两人还同台过。当时还是新星的洛根被围观群众看成了汤姆·哈迪，但更让人困惑的一幕出现了，汤老湿居然也出席了红毯和派对，他是来支持法鲨和雷得利导演的。
2018年格林演了《升级》被人工智能附体，汤老湿演了《毒液》被外星生命附体，两部电影还一场动作戏都非常类似……
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且慢，还有一位跟汤老师是孪生儿
Surprise！洛根还有个双胞胎兄弟
洛根表过态：“能和汤姆·哈迪活在同一话里，我感到很荣幸。”不过他爆料，其实自从出生那天起，他就已经是双胞胎了。
洛根有个孪生兄弟叫泰勒·马歇尔-格林，并非圈内人。但消息曝光后，泰勒还是遭到粉丝们的检索，大家肯定是为了让自己陷入更深的困惑：这仨男的要如何区分？（图为洛根、泰勒和他们同父异母的姐姐）
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卡魔拉VS《西部世界》桑迪·牛顿
贝嫂亲手制造了又一起人脸混淆事件
桑迪·牛顿讲过贝嫂把她错认成“卡魔拉”佐伊·索尔达娜的段子。一次在洛杉矶健身偶遇，贝嫂寒暄：“你怀孕能来这里真是太好了！”牛顿答：“本人数月前就已产子。”显然贝嫂认错人，牛顿索性直接问她：“你觉得我是佐伊·索尔达娜吗？”贝嫂顿时被“羞辱”了。
事实上，连卡魔拉的老妈都有点分不清银幕上的两人，她说：“我妈到现在还认为我在《西部世界》里。”还有一次老人家看到牛顿出演的电影《撞车》海报，还埋怨女儿为啥不告诉她“在和马特·狄龙演电影”。
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卡魔拉还有一个“二重身”
桑迪·牛顿耿直属性+1
有眼神儿不太好的认为佐伊·索尔达娜和《罪恶之城》主演罗莎里奥·道森某些角度也神似，比如这张合影，就是她俩在一次晚宴上拍的，在此之后，新手妈妈佐伊还拿出手机，给罗莎里奥看了她双胞胎儿子的照片，笑得那叫一个开心。
那么问题来了，佐伊和罗萨里奥是闺蜜，她跟桑迪·牛顿关系怎么样？
有一回，佐伊在金球奖上碰见过牛顿，虽然不熟，但她胆怯地拥抱了对方，还主动找话题说“人们把你和我搞混了”，牛顿却一脸懵：“你谁啊？”尴尬就一个字……不过两人现在是好友。
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亨利·卡维尔VS马特·波莫
他们绝对可以去演真假超人
好莱坞充斥着大量引人垂涎的蓝眼黑发帅哥，大超亨利·卡维尔和他的“二重身”马特·波莫就是佼佼者。
尽管“孔雀”已经厌倦了被人与更年轻、更有名的卡维尔混为一谈，但还是要发自肺腑地说一句，这俩人真的可以去演真假超人了。
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两代超人擦肩而过的日子
马修·波莫差点演了《超人归来》
事实上，亨利·卡维尔和马特·波莫都是演超人的材料。马修·波莫曾经是2006年电影《超人归来》原导演布莱特·拉特纳心中的超人第一人选，但在新导演莱恩·辛格入主之后，波莫虽然参与了试镜，但超人的角色最终落到布兰登·罗斯手中。
有人猜测这跟波莫的性取向有关，但后来他澄清并非如此。
在经历了“快乐、悲伤、困惑”一系列情感波动后，波莫还爆料，许多年前他还跟和艾米·亚当斯一起试过镜，击败了保罗·沃克和布兰登·费舍。大家都知道，艾米·亚当斯姐姐后来吻上了《超人：钢铁之身》中的卡维尔。
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艾米·亚当斯VS艾拉·菲舍尔
这两位女演员换了脸，都没人知道
在电影《夜行动物》中，费舍尔扮演的是亚当斯角色的虚构版本，因此有人调侃导演汤姆·福特，如果再添杰西卡·查斯坦和布莱斯·达拉斯·霍华德两大卡司，他在知名电影《二重身》的筹备工作上一定是权威。
虽然被认错是件不爽的事，但菲舍尔也乐在其中。有一次在她和丈夫萨沙·拜伦·科恩以及孩子们的度假卡片上，用亚当斯的脸换掉了自己的脸，然后写上“来自萨莎和艾拉的节日问候”……没有人注意到有什么不妥，每个人都说：“哦，亲，你的贺卡太可爱了。”
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小丑女VS杰米·普莱斯利
肯定是同一个人，只是光线不同，对吧？
先来听听脸盲症的心声——
“玛格特·罗比和杰米·普莱斯利是同一个人，只是光线不同，对吧？”
“我记得玛格特·罗比叫杰米·普莱斯利的时候。”
“我觉得玛格特·罗比在《我，花样女王》里演的杰米·普莱斯利特别好。”
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这张照片会不会让你更困惑？
失散姐妹相认后，连自己都惊掉下巴
为了不让普莱斯利被迫要求描述她和“花样女王”的关系，我们列出了两位女演员之间的一些明显不同之处：
普莱斯利今年42岁，罗比29岁；罗比是澳大利亚人，普莱斯利则来自北卡罗来纳州；罗比最著名的角色有《华尔街之狼》、《自杀小队》和《我，花样女王》以及还未在中国上映的《好莱坞往事》等，普莱斯利为人熟知的美剧则包括《愚人善事》和《极品老妈》。
后来，这两位女演员终于见到了传说中的“自己”，照片信息很明显，真是amazing！unbelieveable！
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哈利·波特VS《指环王》佛罗多
童年阴影大概一直延续到了现在
丹尼尔·雷德克里夫谈到他和伊利亚·伍德撞脸时，说过一段“绕口令”：“这种情况对他来说更令人不安，因为我想，当他20岁出头的时候，我就被认出来是他了。他在我13岁的时候，就被认出是我了。”
伊利亚也说，在《指环王》上映后就有人说他是哈利·波特了，同理，这种情况也在《哈利·波特》系列电影映后发生了。《指环王1》和《哈利·波特与魔法石》都是2001年的电影。
有一次去日本，一个粉丝拿着伊利亚的照片让丹尼尔签名，他执着地写道“我不是伊利亚·伍德”，并签上了丹尼尔·雷德克里夫。
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既然如此，就让我们互为彼此
期待一部双人电影（图片有点惊悚）
本以为这个茶余饭后的谈资会随着时间推移而被淡忘，不过好像并非如此，两位演员经常在深夜脱口秀节目中谈到被误认为对方。
丹尼尔还说他想演跟伊利亚合作一部电影，关于兄弟或者身份错位那种。伊利亚得知后也欣然应允：“完全期待一部双人电影！”
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马特·达蒙VS“冰毒达蒙”
降级成岳云鹏你是在羞辱我吗？
如果你把《超级战舰》里的杰西·普莱蒙看成是化了妆的马特·达蒙也没问题。当1988年出生的杰西·普莱蒙斯演完《绝命毒师》后，他全新的昵称“冰毒达蒙”诞生了。
如果你也看过美剧《冰血暴》和《黑镜》，一定不会对杰西陌生。因为眼睛不大，杰西还被国内网友调侃成岳云鹏……这……只能说……在颜值方面上的降级不是一星半点儿。
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"冰毒达蒙"还跟另一个人演过父子
他叫菲利普·塞默·霍夫曼（R.I.P.）
看这张图，你觉得是A马特·达蒙，还是B杰西·普莱蒙，或是C菲利普·塞默·霍夫曼。答案：C。
有人开玩笑：“你看，杰西·普莱蒙长得多像霍夫曼和达蒙的爱子啊，这让我有点害怕。”
另一个人纠正道：“不不不，我一直在想，就像达蒙爬进霍夫曼的身体，把他伸展成他的样子。”好么，这是拍哪一出儿呢？
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马特·达蒙VS马克·沃尔伯格
反正你们的出现就是为了让我难堪
“好莱坞蓝领”马克·沃尔伯格也经常被误认成马特·达蒙，粉丝找他签达蒙的名字，他也照做不误。沃尔伯格直抒胸臆：“反正你们这样做就是为了让我难堪。”这已经成为他和朋友马特·达蒙之间的一个流传已久的笑话。
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娜奥米·沃茨VS西耶娜·米勒
来自两个金发碧眼女子的困惑
西耶娜·米勒经常被误认为是某个金发碧眼的女子，那就是娜奥米·沃茨。她说：“我俩经常收到对方的头像给粉丝签名，我很乐意接受。”
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你俩像？妮可·基德曼表示不服
杰克·吉伦哈尔真相了
至于娜奥米·沃茨，她也经常被人跟妮可·基德曼混在一起，并对此非常困惑：“我们有时看着对方说，‘不是鼻子的问题，难道是嘴唇的问题吗？好像也不是。那是眼睛吗？’所以，我根本不知道是为什么。”
杰克·吉伦哈尔真相了。他说：“作为演员，我们喜欢认为自己很特别，但大多数时候人们真得无法区分我们——都差不多啊，也没什么特别的技能，除了……发型还挺好看的，那是因为别人给做的好。”
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吉伦哈尔VS莱托少爷
一对新晋组合霸榜
随着外形的不断“成熟”，在撞脸大百科全书中，杰克·吉伦哈尔和杰瑞德·莱托这对明星组合也在榜单上渐渐爬升，虽然平心而论，瞅着不是特别、非常像，但人们都说，吉伦哈尔可能使了什么黑魔法，让自己正慢慢变成莱托。
比如不靠谱的证据有：有一次莱托穿着工装裤、人字拖，扎了个男士发髻，后来人们看到吉伦哈尔也这么打扮。
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比着增肥减重，为艺术献身
啥也别说了，鼓掌
莱托善于打造完全无法辨认自己的艺术，比如为了演《达拉斯买家俱乐部》里的艾滋病患者，他减掉了40多磅；为了出演《第27章》，他又胖了60多磅，活脱脱就是杀害列侬的Mark Chapman真身。
所以，当吉伦哈尔在出演《夜行者》时，艺术欣赏水平较低的观众没有首先考虑他的实力，却臆想吉伦哈尔肯定从表亲兄弟莱托那里得到了某些灵感，为了演好嗜血摄像师，减掉30磅体重，让人再次unbelieveable。
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艾玛·沃森VS琪兰·席普卡
加上一位小惊奇队长麦肯纳·格蕾丝
对于这三位演员的关系，人们这样描述：
琪兰·席普卡（她主演的《死寂逃亡》刚刚在内地上映）是艾玛·沃森失踪已久的胞妹（如图），一位妈妈级粉丝见一次感叹一次，她大概也就讲了848484848次吧。
不过后来事态变得愈发复杂，因为又杀出一位天才少女麦肯纳·格蕾丝（小惊奇队长），她长得跟琪兰·席普卡一模一样。
所以大家得出结论，琪兰只是一个穿越时空回到现在的年长版麦肯纳。
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这是个“口袋妖怪进化”
快来找不同
所以这大概可能是一个“口袋妖怪进化”：
麦肯纳·格蕾丝（生于2006年）→琪兰·席普卡（生于1999年）→艾玛·沃森（生于1990年）。
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朱迪·福斯特VS海伦·亨特
因为不是朱迪，到手的火鸡就这么飞了
某年感恩节，海伦·亨特去超市买火鸡，跟收银员产生了如下对话：“你是朱迪·福斯特。”“我不是，谢谢。”“不，你是，你肯定是。”“我求求你，我不是，我真的不是。”
在收银员相信她之前，海伦必须出示身份证以证清白，不过悲催的是，因为不是朱迪·福斯特，一只到手的火鸡飞走了。
海伦苦笑：“他本来想送我一只免费的火鸡，而我又不是朱迪·福斯特，所以，掏钱吧。”
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破产女孩VS卡莉·查肯
论身（胸）材（部）丰满程度，还是高下立见的
跟“破产女孩”凯特·戴琳斯比起来，90后卡莉·查肯是后起之秀，她2009年才开始演戏，最受关注与好评的就是与奥斯卡影帝拉米·马雷克合作的美剧《黑客军团》，她饰演的达琳道德上模棱两可，性格反复无常，还是情感节目的关键，成为热议对象。
说两人相似，可能因为她们同样丰满的嘴唇、下巴线以及脸上性感的小痣，在一些电视节目中，卡莉的很多生活态度也跟Max一样，所以让人脑补。不过也有粉丝揶揄，如果凯特和卡莉是双胞胎，那么凯特在体重上至少肥硕25磅。反驳者力证：凯特只是在《破产女孩》里显得胖，我非常确定以及肯定她就是胸大，并非实际体重！
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米歇尔·威廉姆斯VS凯瑞·穆里根
一看发型，我惊呆了
曾出演过《了不起的盖茨比》、《亡命驾驶》的凯瑞·穆里根，有时候会被叫做“英国的米歇尔·威廉姆斯”，但其实两个人的相貌区别还是比较大的。不过在说这话之前，请看发型、发色、脸型等海量对比照，确保不会打脸。
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米歇尔·威廉姆斯VS凯瑞·穆里根
再来
感受如何？
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米歇尔·威廉姆斯VS凯瑞·穆里根
继续
可以连连看了。
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塞缪尔·杰克逊VS劳伦斯·菲什伯恩
可能每个长相还行的黑人，瞅着都有点像
（脑补一下《黑豹》群星）
如果你把塞缪尔·杰克逊误认为另一个演员，不要指望他纠正你。他会说：“只要他们认为我是谁，我就签他们要我签的东西。”劳伦斯·菲什伯恩就是一位让他一直感到困惑的演员。
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哈莉·贝瑞VS加布里埃尔·尤尼恩
可能每个长相还行的黑人，瞅着都有点像+1
黑人演员加布里埃尔·尤尼恩也吐槽过，她被误认为是“你一生中见过的每一个黑人，不论是否有名”。
比如人们认为跟她长得很像的海量名单有：R&B歌手布兰迪、阿珊提，女演员萨娜·拉森、雷吉娜·霍尔、以及“黑珍珠”哈莉·贝瑞。
一次从餐馆出来碰上狗仔，“他可能是我见过的最懒的狗仔。问我是歌手吗？我说，对啊，我是阿珊提。”
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米拉·库尼斯VS萨拉·海蓝德
你能假装我，我也能假装你
《摩登家庭》主演萨拉·海蓝德和出演过《黑天鹅》、《木星上行》、《泰迪熊》的米拉·库妮丝都是圆脸大眼外加发量浓密的美女，所以两人对“互相假装”这件事早就默认。
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哈维尔·巴登VS杰弗里·迪恩·摩根
“钢铁侠”唐尼躺枪
西班牙国粹级演员哈维尔·巴登和《行尸走肉》的杰弗里·迪恩·摩根撞脸，这一事实也得到了全世界的认可，不过有人说他俩都像发福版的“钢铁侠”唐尼。
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《寂静之地》导演VS沙赞本赞
导演老婆艾米莉·布朗特友情出镜
鉴于颜值不是特高，略过。（连配图像素好像都比别人低）
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寡姐VS年轻的克里斯托弗·沃肯
异性也拥有同一张脸
麦莉·赛勒斯早就说自己像女版贾斯汀·比伯了，所以即使美艳如寡姐，怎么就不能像年轻时的克里斯托弗·沃肯。
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强森VS岩石
既然如此，自己像自己也没脾气
最后我们发现了一张强森和The Rock的罕见合照，对于强森和岩石到底是不是一个人，众说纷纭，这恐怕是撞脸史上最大的谜团。因为实在太吓人了，你看他们长得如出一辙，所以绝对是双胞胎。
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还有更多撞脸的明星（评论区见）
无奖竞猜：这两位黑人女星分别是谁？演过什么片
友情邀请：大家在评论区说说你认为长得像好莱坞明星吧