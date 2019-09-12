网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

请以你的名字呼唤我

那些被“脸盲”的好莱坞明星

撞脸恒久远，一张永流传。

2019-09-12 08:46:16 来源：Mtime时光网

请以你的名字呼唤我

那些被“脸盲”的好莱坞明星

2019-09-12 08:46:16 来源：Mtime时光网

1 / 37

好莱坞“撞脸人”

　　“艺术家不自恋搞个屁！”许多年前，在姜文深陷《一步之遥》泥潭时，洪晃出口相救。

　　某种程度上，演员都是自我主义者，而“脸”则是这种自我的载体和直接表现。所以能够想象，撞脸对他们来说，算是难以启齿的打击。

　　杰克·吉伦哈尔曾经“真相”过。他说：“作为演员，我们喜欢认为自己很特别，但大多数时候人们真得无法区分我们——都差不多啊，也没什么特别的技能，除了……发型还挺好看的，那是因为别人给做的好。”（此处可以有笑声）

　　所以本文提及最多的一大现象虽是撞脸，但涉及最广的一大情绪可能是欢乐背后隐秘的困惑。

劳模姐VS《侏罗纪世界》女主

导演朗·霍华德都犯晕，闺女你是哪一个？

　　“劳模姐”杰西卡·查斯坦和《侏罗纪世界》女主布莱斯·达拉斯·霍华德（还是瘦子时），实力撞脸到什么程度？就连布莱斯的爸爸朗·霍华德都犯晕。

　　在一家苹果商店内，朗·霍华德把恰巧出现的劳模姐认成了女儿，还跟旁边的人说：“我想我刚才见到布莱斯了。”得知真相后，他震颤得浑身发抖。

　　而在走红之前，有一次劳模姐在地铁上翻杂志，里面有张布莱斯的小照片，她当时还脑补了一秒钟：“咦？我在这本杂志里干吗呢？”

当劳模姐和布莱斯现身同一部电影

确定《相助》不是劳模姐一人儿演的？

　　巧的是，劳模姐和布莱斯同时出演过黑人题材片《相助》，有捧场的网友甚至说：“整个观影过程我都充满了疑问，确定Hilly和Celia不是劳模姐一人儿演的？”

　　此前还曾有八卦传闻称劳模姐是朗·霍华德的私生女，因她是由母亲和继父抚养，且很少谈论家庭背景，以及出道前有一段时间叫Jessica Howard…… 

　　其实在《相助》剧组时，两人还专门跑到镜子前比对了一番，劳模姐说：“我们互相看着对方，又瞧瞧镜子里的脸，最后得出结论，‘是啊，看起来一模一样嘛’！”

劳模姐和布莱斯还有一位远房姐妹

《广告狂人》女星黑人问号：每个红发女都像我？！

　　《广告狂人》女星克里斯蒂娜·亨德里克斯曾经笑言：“我被误认为每个人，每个长着红头发的人。”

　　事实上，她长期以来都被错看成杰西卡·查斯坦，“罪魁祸首”包括一名百货公司的工作人员，对方非得说她演过《猎杀本拉登》。

　　所以四舍五入，你们看，克里斯蒂娜从某些角度上看是不是也跟布莱斯长得差不离？

汤老湿VS洛根·马歇尔-格林

世界撞脸大百科之中，必须有他俩

　　也许是胡子？也许是因为时尚感？无论如何，如果有一个名人长得很像的故事，汤姆·哈迪和洛根·马歇尔-格林这两个人总是榜上有名。汤老湿是英国人1977年出生，格林是美国人1976年出生。

　　之前在《普罗米修斯》伦敦首映红毯上，两人还同台过。当时还是新星的洛根被围观群众看成了汤姆·哈迪，但更让人困惑的一幕出现了，汤老湿居然也出席了红毯和派对，他是来支持法鲨和雷得利导演的。

       2018年格林演了《升级》被人工智能附体，汤老湿演了《毒液》被外星生命附体，两部电影还一场动作戏都非常类似……

且慢，还有一位跟汤老师是孪生儿

Surprise！洛根还有个双胞胎兄弟

　　洛根表过态：“能和汤姆·哈迪活在同一话里，我感到很荣幸。”不过他爆料，其实自从出生那天起，他就已经是双胞胎了。

　　洛根有个孪生兄弟叫泰勒·马歇尔-格林，并非圈内人。但消息曝光后，泰勒还是遭到粉丝们的检索，大家肯定是为了让自己陷入更深的困惑：这仨男的要如何区分？（图为洛根、泰勒和他们同父异母的姐姐）

卡魔拉VS《西部世界》桑迪·牛顿

贝嫂亲手制造了又一起人脸混淆事件

　　桑迪·牛顿讲过贝嫂把她错认成“卡魔拉”佐伊·索尔达娜的段子。一次在洛杉矶健身偶遇，贝嫂寒暄：“你怀孕能来这里真是太好了！”牛顿答：“本人数月前就已产子。”显然贝嫂认错人，牛顿索性直接问她：“你觉得我是佐伊·索尔达娜吗？”贝嫂顿时被“羞辱”了。

　　事实上，连卡魔拉的老妈都有点分不清银幕上的两人，她说：“我妈到现在还认为我在《西部世界》里。”还有一次老人家看到牛顿出演的电影《撞车》海报，还埋怨女儿为啥不告诉她“在和马特·狄龙演电影”。

卡魔拉还有一个“二重身”

桑迪·牛顿耿直属性+1

　　有眼神儿不太好的认为佐伊·索尔达娜和《罪恶之城》主演罗莎里奥·道森某些角度也神似，比如这张合影，就是她俩在一次晚宴上拍的，在此之后，新手妈妈佐伊还拿出手机，给罗莎里奥看了她双胞胎儿子的照片，笑得那叫一个开心。

　　那么问题来了，佐伊和罗萨里奥是闺蜜，她跟桑迪·牛顿关系怎么样？

　　有一回，佐伊在金球奖上碰见过牛顿，虽然不熟，但她胆怯地拥抱了对方，还主动找话题说“人们把你和我搞混了”，牛顿却一脸懵：“你谁啊？”尴尬就一个字……不过两人现在是好友。

亨利·卡维尔VS马特·波莫

他们绝对可以去演真假超人

　　好莱坞充斥着大量引人垂涎的蓝眼黑发帅哥，大超亨利·卡维尔和他的“二重身”马特·波莫就是佼佼者。

　　尽管“孔雀”已经厌倦了被人与更年轻、更有名的卡维尔混为一谈，但还是要发自肺腑地说一句，这俩人真的可以去演真假超人了。

两代超人擦肩而过的日子

马修·波莫差点演了《超人归来》

　　事实上，亨利·卡维尔和马特·波莫都是演超人的材料。马修·波莫曾经是2006年电影《超人归来》原导演布莱特·拉特纳心中的超人第一人选，但在新导演莱恩·辛格入主之后，波莫虽然参与了试镜，但超人的角色最终落到布兰登·罗斯手中。

　　有人猜测这跟波莫的性取向有关，但后来他澄清并非如此。

　　在经历了“快乐、悲伤、困惑”一系列情感波动后，波莫还爆料，许多年前他还跟和艾米·亚当斯一起试过镜，击败了保罗·沃克和布兰登·费舍。大家都知道，艾米·亚当斯姐姐后来吻上了《超人：钢铁之身》中的卡维尔。 

艾米·亚当斯VS艾拉·菲舍尔

这两位女演员换了脸，都没人知道
 
　　在电影《夜行动物》中，费舍尔扮演的是亚当斯角色的虚构版本，因此有人调侃导演汤姆·福特，如果再添杰西卡·查斯坦和布莱斯·达拉斯·霍华德两大卡司，他在知名电影《二重身》的筹备工作上一定是权威。

　　虽然被认错是件不爽的事，但菲舍尔也乐在其中。有一次在她和丈夫萨沙·拜伦·科恩以及孩子们的度假卡片上，用亚当斯的脸换掉了自己的脸，然后写上“来自萨莎和艾拉的节日问候”……没有人注意到有什么不妥，每个人都说：“哦，亲，你的贺卡太可爱了。”

小丑女VS杰米·普莱斯利

肯定是同一个人，只是光线不同，对吧？

　　先来听听脸盲症的心声——

　　“玛格特·罗比和杰米·普莱斯利是同一个人，只是光线不同，对吧？”

　　“我记得玛格特·罗比叫杰米·普莱斯利的时候。”

　　“我觉得玛格特·罗比在《我，花样女王》里演的杰米·普莱斯利特别好。”

这张照片会不会让你更困惑？

失散姐妹相认后，连自己都惊掉下巴

　　为了不让普莱斯利被迫要求描述她和“花样女王”的关系，我们列出了两位女演员之间的一些明显不同之处：

　　普莱斯利今年42岁，罗比29岁；罗比是澳大利亚人，普莱斯利则来自北卡罗来纳州；罗比最著名的角色有《华尔街之狼》、《自杀小队》和《我，花样女王》以及还未在中国上映的《好莱坞往事》等，普莱斯利为人熟知的美剧则包括《愚人善事》和《极品老妈》。

　　后来，这两位女演员终于见到了传说中的“自己”，照片信息很明显，真是amazing！unbelieveable！

哈利·波特VS《指环王》佛罗多

童年阴影大概一直延续到了现在

　　丹尼尔·雷德克里夫谈到他和伊利亚·伍德撞脸时，说过一段“绕口令”：“这种情况对他来说更令人不安，因为我想，当他20岁出头的时候，我就被认出来是他了。他在我13岁的时候，就被认出是我了。”

　　伊利亚也说，在《指环王》上映后就有人说他是哈利·波特了，同理，这种情况也在《哈利·波特》系列电影映后发生了。《指环王1》和《哈利·波特与魔法石》都是2001年的电影。

　　有一次去日本，一个粉丝拿着伊利亚的照片让丹尼尔签名，他执着地写道“我不是伊利亚·伍德”，并签上了丹尼尔·雷德克里夫。

既然如此，就让我们互为彼此

期待一部双人电影（图片有点惊悚）

　　本以为这个茶余饭后的谈资会随着时间推移而被淡忘，不过好像并非如此，两位演员经常在深夜脱口秀节目中谈到被误认为对方。

　　丹尼尔还说他想演跟伊利亚合作一部电影，关于兄弟或者身份错位那种。伊利亚得知后也欣然应允：“完全期待一部双人电影！”

马特·达蒙VS“冰毒达蒙”

降级成岳云鹏你是在羞辱我吗？

　　如果你把《超级战舰》里的杰西·普莱蒙看成是化了妆的马特·达蒙也没问题。当1988年出生的杰西·普莱蒙斯演完《绝命毒师》后，他全新的昵称“冰毒达蒙”诞生了。

　　如果你也看过美剧《冰血暴》和《黑镜》，一定不会对杰西陌生。因为眼睛不大，杰西还被国内网友调侃成岳云鹏……这……只能说……在颜值方面上的降级不是一星半点儿。

"冰毒达蒙"还跟另一个人演过父子

他叫菲利普·塞默·霍夫曼（R.I.P.）

　　看这张图，你觉得是A马特·达蒙，还是B杰西·普莱蒙，或是C菲利普·塞默·霍夫曼。答案：C。

　　有人开玩笑：“你看，杰西·普莱蒙长得多像霍夫曼和达蒙的爱子啊，这让我有点害怕。”


　　另一个人纠正道：“不不不，我一直在想，就像达蒙爬进霍夫曼的身体，把他伸展成他的样子。”好么，这是拍哪一出儿呢？

马特·达蒙VS马克·沃尔伯格

反正你们的出现就是为了让我难堪

　　“好莱坞蓝领”马克·沃尔伯格也经常被误认成马特·达蒙，粉丝找他签达蒙的名字，他也照做不误。沃尔伯格直抒胸臆：“反正你们这样做就是为了让我难堪。”这已经成为他和朋友马特·达蒙之间的一个流传已久的笑话。

娜奥米·沃茨VS西耶娜·米勒

来自两个金发碧眼女子的困惑

　　西耶娜·米勒经常被误认为是某个金发碧眼的女子，那就是娜奥米·沃茨。她说：“我俩经常收到对方的头像给粉丝签名，我很乐意接受。”

你俩像？妮可·基德曼表示不服

杰克·吉伦哈尔真相了

　　至于娜奥米·沃茨，她也经常被人跟妮可·基德曼混在一起，并对此非常困惑：“我们有时看着对方说，‘不是鼻子的问题，难道是嘴唇的问题吗？好像也不是。那是眼睛吗？’所以，我根本不知道是为什么。”

　　杰克·吉伦哈尔真相了。他说：“作为演员，我们喜欢认为自己很特别，但大多数时候人们真得无法区分我们——都差不多啊，也没什么特别的技能，除了……发型还挺好看的，那是因为别人给做的好。”

吉伦哈尔VS莱托少爷

一对新晋组合霸榜

　　随着外形的不断“成熟”，在撞脸大百科全书中，杰克·吉伦哈尔和杰瑞德·莱托这对明星组合也在榜单上渐渐爬升，虽然平心而论，瞅着不是特别、非常像，但人们都说，吉伦哈尔可能使了什么黑魔法，让自己正慢慢变成莱托。

　　比如不靠谱的证据有：有一次莱托穿着工装裤、人字拖，扎了个男士发髻，后来人们看到吉伦哈尔也这么打扮。

比着增肥减重，为艺术献身

啥也别说了，鼓掌

　　莱托善于打造完全无法辨认自己的艺术，比如为了演《达拉斯买家俱乐部》里的艾滋病患者，他减掉了40多磅；为了出演《第27章》，他又胖了60多磅，活脱脱就是杀害列侬的Mark Chapman真身。

　　所以，当吉伦哈尔在出演《夜行者》时，艺术欣赏水平较低的观众没有首先考虑他的实力，却臆想吉伦哈尔肯定从表亲兄弟莱托那里得到了某些灵感，为了演好嗜血摄像师，减掉30磅体重，让人再次unbelieveable。

艾玛·沃森VS琪兰·席普卡

加上一位小惊奇队长麦肯纳·格蕾丝

　　对于这三位演员的关系，人们这样描述：

　　琪兰·席普卡（她主演的《死寂逃亡》刚刚在内地上映）是艾玛·沃森失踪已久的胞妹（如图），一位妈妈级粉丝见一次感叹一次，她大概也就讲了848484848次吧。

　　不过后来事态变得愈发复杂，因为又杀出一位天才少女麦肯纳·格蕾丝（小惊奇队长），她长得跟琪兰·席普卡一模一样。

　　所以大家得出结论，琪兰只是一个穿越时空回到现在的年长版麦肯纳。

这是个“口袋妖怪进化”

快来找不同

　　所以这大概可能是一个“口袋妖怪进化”：

　　麦肯纳·格蕾丝（生于2006年）→琪兰·席普卡（生于1999年）→艾玛·沃森（生于1990年）。

朱迪·福斯特VS海伦·亨特

因为不是朱迪，到手的火鸡就这么飞了

　　某年感恩节，海伦·亨特去超市买火鸡，跟收银员产生了如下对话：“你是朱迪·福斯特。”“我不是，谢谢。”“不，你是，你肯定是。”“我求求你，我不是，我真的不是。”

　　在收银员相信她之前，海伦必须出示身份证以证清白，不过悲催的是，因为不是朱迪·福斯特，一只到手的火鸡飞走了。

　　海伦苦笑：“他本来想送我一只免费的火鸡，而我又不是朱迪·福斯特，所以，掏钱吧。”

破产女孩VS卡莉·查肯

论身（胸）材（部）丰满程度，还是高下立见的

　　跟“破产女孩”凯特·戴琳斯比起来，90后卡莉·查肯是后起之秀，她2009年才开始演戏，最受关注与好评的就是与奥斯卡影帝拉米·马雷克合作的美剧《黑客军团》，她饰演的达琳道德上模棱两可，性格反复无常，还是情感节目的关键，成为热议对象。

　　说两人相似，可能因为她们同样丰满的嘴唇、下巴线以及脸上性感的小痣，在一些电视节目中，卡莉的很多生活态度也跟Max一样，所以让人脑补。不过也有粉丝揶揄，如果凯特和卡莉是双胞胎，那么凯特在体重上至少肥硕25磅。反驳者力证：凯特只是在《破产女孩》里显得胖，我非常确定以及肯定她就是胸大，并非实际体重！

米歇尔·威廉姆斯VS凯瑞·穆里根

一看发型，我惊呆了

　　曾出演过《了不起的盖茨比》、《亡命驾驶》的凯瑞·穆里根，有时候会被叫做“英国的米歇尔·威廉姆斯”，但其实两个人的相貌区别还是比较大的。不过在说这话之前，请看发型、发色、脸型等海量对比照，确保不会打脸。

米歇尔·威廉姆斯VS凯瑞·穆里根

再来

　　感受如何？

米歇尔·威廉姆斯VS凯瑞·穆里根

继续

　　可以连连看了。

塞缪尔·杰克逊VS劳伦斯·菲什伯恩

可能每个长相还行的黑人，瞅着都有点像

（脑补一下《黑豹》群星）


　　如果你把塞缪尔·杰克逊误认为另一个演员，不要指望他纠正你。他会说：“只要他们认为我是谁，我就签他们要我签的东西。”劳伦斯·菲什伯恩就是一位让他一直感到困惑的演员。

哈莉·贝瑞VS加布里埃尔·尤尼恩

可能每个长相还行的黑人，瞅着都有点像+1

　　黑人演员加布里埃尔·尤尼恩也吐槽过，她被误认为是“你一生中见过的每一个黑人，不论是否有名”。

　　比如人们认为跟她长得很像的海量名单有：R&B歌手布兰迪、阿珊提，女演员萨娜·拉森、雷吉娜·霍尔、以及“黑珍珠”哈莉·贝瑞。

　　一次从餐馆出来碰上狗仔，“他可能是我见过的最懒的狗仔。问我是歌手吗？我说，对啊，我是阿珊提。”

米拉·库尼斯VS萨拉·海蓝德

你能假装我，我也能假装你

　　《摩登家庭》主演萨拉·海蓝德和出演过《黑天鹅》、《木星上行》、《泰迪熊》的米拉·库妮丝都是圆脸大眼外加发量浓密的美女，所以两人对“互相假装”这件事早就默认。

哈维尔·巴登VS杰弗里·迪恩·摩根

“钢铁侠”唐尼躺枪

　　西班牙国粹级演员哈维尔·巴登和《行尸走肉》的杰弗里·迪恩·摩根撞脸，这一事实也得到了全世界的认可，不过有人说他俩都像发福版的“钢铁侠”唐尼。

《寂静之地》导演VS沙赞本赞

导演老婆艾米莉·布朗特友情出镜

　　鉴于颜值不是特高，略过。（连配图像素好像都比别人低）

寡姐VS年轻的克里斯托弗·沃肯

异性也拥有同一张脸

　　麦莉·赛勒斯早就说自己像女版贾斯汀·比伯了，所以即使美艳如寡姐，怎么就不能像年轻时的克里斯托弗·沃肯。

强森VS岩石

既然如此，自己像自己也没脾气

　　最后我们发现了一张强森和The Rock的罕见合照，对于强森和岩石到底是不是一个人，众说纷纭，这恐怕是撞脸史上最大的谜团。因为实在太吓人了，你看他们长得如出一辙，所以绝对是双胞胎。

还有更多撞脸的明星（评论区见）

无奖竞猜：这两位黑人女星分别是谁？演过什么片

友情邀请：大家在评论区说说你认为长得像好莱坞明星吧

作者：王小羊   编辑：hello王小羊 关键词： 好莱坞 撞脸 脸盲 劳模姐 大超 强森 卡魔拉 汤老师 马特达蒙 西部世界 寡姐 小丑女 哈利波特 指环王 妮可基德曼 艾玛沃森 惊奇队长 破产女孩 毒液 钢铁侠 沙赞

相关文章

会员评论 (9)

发表

相关电影/影人

杰西卡·查斯坦

杰西卡·查斯坦

Jessica Chastain

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

汤姆·哈迪

汤姆·哈迪

Tom Hardy

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

佐伊·索尔达娜

佐伊·索尔达娜

Zoe Saldana

职业：演员

查看影人作品  >

亨利·卡维尔

亨利·卡维尔

Henry Cavill

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

艾米·亚当斯

艾米·亚当斯

Amy Adams

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

本周热读

1

DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节

20
《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电..
2

同台争艳！李冰冰Baby文淇谁更美？

GQ十年"名利场"写真 明星个个都很有戏！

30
《智族GQ》杂志发布了一组“名利场回眸”写真大片，众位..
3

活久见！美国队长与蝙蝠侠拥抱

金球奖多伦多派对超多大牌影星玩嗨

56
导演奉俊昊与演员妮可·基德曼同框。“小雀斑”埃迪·雷..
4

《攀登者》等国庆三部大片今日开预售

"我和我的祖国"片长158分钟 你会看哪部？

7
《攀登者》、《中国机长》等国庆三部大片今日开预售，同..
5

“画说”中国动画电影百年发展历程

我们也曾是亚洲一流 哪吒大圣继往开来

从《神笔马良》到《阿凡提的故事》，从《九色鹿》到《葫..

查看更多