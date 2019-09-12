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02.漫威扩大与“柯南”作者的合作











漫威娱乐宣布，在今年早些时候推出基于“野蛮人柯南”（不是那位日本小朋友）的新漫画系列之后，又新达成一项合作，将出版“柯南”创造者罗伯特·霍华德所拥有的其他角色的漫画。





上月，漫威和索尼谈崩，蜘蛛侠确定退出漫威宇宙。





03.“勇士电影宇宙”或流产





















































































《闪电侠》第6季发布新海报，巴里的头盔有了变化。剧集将于10月8日开播。







