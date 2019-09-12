过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
漫威《复联4》
超越《阿凡达》
登顶影史全球票房榜冠军，日前卡梅隆接受外媒采访回应了此事：“这给了我很大的希望。《复仇者联盟4》
证明，人们仍然会去电影院。而制作《阿凡达2》
和《阿凡达3》
过程中最让我害怕的是，我怕市场可能已经发生了巨大的变化，人们不再对和一群陌生人坐在一个黑暗的房间里看东西而感到兴奋了。”
“《阿凡达2》
和《阿凡达3》
能够重新创造出那样的成功吗?谁知道呢。我们会尽最大努力。也许我们能做到，也许我们没有成功。”卡梅隆说。
02.漫威扩大与“柯南”作者的合作
漫威娱乐宣布，在今年早些时候推出基于“野蛮人柯南”（不是那位日本小朋友）的新漫画系列之后，又新达成一项合作，将出版“柯南”创造者罗伯特·霍华德所拥有的其他角色的漫画。
上月，漫威和索尼谈崩，蜘蛛侠确定退出漫威宇宙。
03.“勇士电影宇宙”或流产
索尼曾打算打造一个共享勇士漫画宇宙的电影系列，拍摄五部基于《喋血战士》
和《先驱勇士》
改编的电影。中国公司DMG娱乐也是这个“勇士电影宇宙”的投资方，为了更好地发展宇宙，更于去年初的时候直接买下勇士漫画公司。但是近期DMG娱乐遭遇财务危机，公司股票已连续20个交易日 (8月15日-9月11日)收盘价格均低于股票面值，收到退市警告，400亿市值蒸发。
现在这个曾号称“继漫威DC之后、全球第三大超级英雄宇宙”的勇士宇宙可能要夭折了，据最新消息，《先驱勇士》
已被派拉蒙接手，《喋血战士》
还在原主索尼手上。除非像当年的索尼蜘蛛侠和漫威那样谈成合作——不过如果想合作，现在何必要分家呢，所以可能性微乎其微。
DC新片《自杀小队2》
导演詹姆斯·古恩
通过推特否认“片中会出现扎坦娜”的传言，称对扎坦娜这个角色没有任何意见，不过他从未想过将她引进该片中。另外古恩还透露该片已经进行了演员剧本围读——看来离开拍不远了。
《速度与激情：特别行动》
将于10月15日数字发行，11月5日发售光碟，届时会有“大量的”未曝光影像，包括被删减的、扩充的、替换的场面，以及来自导演的独家评论。
Netflix新剧《政客》
释出三款新海报！该剧由本·普拉特
、“小辣椒”格温妮丝·帕特洛
、露西·宝通
、杰西卡·兰格
等主演。故事围绕心怀政治抱负的富家子弟佩顿展开，讲述他从中学时代开始经历的一次次政治选举故事。该剧开发之初就一次性续订了两季，第一季将于9月27日登陆Netflix。
《晨间风云》
是苹果流媒体平台Apple TV+首批原创计划中的重点项目，已直接预订两季，每季10集，将于今年11月1日随Apple TV+平台一同上线。
《闪电侠》第6季发布新海报，巴里的头盔有了变化。剧集将于10月8日开播。