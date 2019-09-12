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时光早报：DMG股票或退市"勇士电影宇宙"流产

漫威扩大与"柯南"合作 "自杀小队2"将开拍

2019-09-12 07:20:20 来源：Mtime时光网

早上好~


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.卡梅隆谈《复联4》票房超《阿凡达》



漫威《复联4》超越《阿凡达》登顶影史全球票房榜冠军，日前卡梅隆接受外媒采访回应了此事：“这给了我很大的希望。《复仇者联盟4》证明，人们仍然会去电影院。而制作《阿凡达2》《阿凡达3》过程中最让我害怕的是，我怕市场可能已经发生了巨大的变化，人们不再对和一群陌生人坐在一个黑暗的房间里看东西而感到兴奋了。”

此前有粉丝为卡梅隆忿忿不平——漫威靠10年布局，才诞生了《复联4》；而当年的《阿凡达》横空出世。粉丝们希望《阿凡达》续集能够重夺冠军位置。

《阿凡达2》《阿凡达3》能够重新创造出那样的成功吗?谁知道呢。我们会尽最大努力。也许我们能做到，也许我们没有成功。”卡梅隆说。

02.漫威扩大与“柯南”作者的合作



漫威娱乐宣布，在今年早些时候推出基于“野蛮人柯南”（不是那位日本小朋友）的新漫画系列之后，又新达成一项合作，将出版“柯南”创造者罗伯特·霍华德所拥有的其他角色的漫画。

上月，漫威和索尼谈崩，蜘蛛侠确定退出漫威宇宙。

03.“勇士电影宇宙”或流产



索尼曾打算打造一个共享勇士漫画宇宙的电影系列，拍摄五部基于《喋血战士》《先驱勇士》改编的电影。中国公司DMG娱乐也是这个“勇士电影宇宙”的投资方，为了更好地发展宇宙，更于去年初的时候直接买下勇士漫画公司。但是近期DMG娱乐遭遇财务危机，公司股票已连续20个交易日 (8月15日-9月11日)收盘价格均低于股票面值，收到退市警告，400亿市值蒸发。



现在这个曾号称“继漫威DC之后、全球第三大超级英雄宇宙”的勇士宇宙可能要夭折了，据最新消息，《先驱勇士》已被派拉蒙接手，《喋血战士》还在原主索尼手上。除非像当年的索尼蜘蛛侠和漫威那样谈成合作——不过如果想合作，现在何必要分家呢，所以可能性微乎其微。

04.滚导否认《自杀小队2》将出现扎坦娜



DC新片《自杀小队2》导演詹姆斯·古恩通过推特否认“片中会出现扎坦娜”的传言，称对扎坦娜这个角色没有任何意见，不过他从未想过将她引进该片中。另外古恩还透露该片已经进行了演员剧本围读——看来离开拍不远了。 ​​​​

05.《速度与激情：特别行动》公布蓝光碟发售日期



《速度与激情：特别行动》将于10月15日数字发行，11月5日发售光碟，届时会有“大量的”未曝光影像，包括被删减的、扩充的、替换的场面，以及来自导演的独家评论。

《速度与激情：特别行动》是系列的首部衍生片，8月23日在中国公映，拿下13亿人民币票房。

06.Netflix新剧《政客》曝新海报群星闪耀



Netflix新剧《政客》释出三款新海报！该剧由本·普拉特、“小辣椒”格温妮丝·帕特洛露西·宝通杰西卡·兰格等主演。故事围绕心怀政治抱负的富家子弟佩顿展开，讲述他从中学时代开始经历的一次次政治选举故事。该剧开发之初就一次性续订了两季，第一季将于9月27日登陆Netflix。 ​​​​

07.安妮斯顿《晨间风云》中字预告



《晨间风云》中字预告

詹妮弗·安妮斯顿瑞茜·威瑟斯彭史蒂夫·卡瑞尔主演的苹果剧《晨间风云》曝光中字正式预告。新闻、信任、诚实和这个时代，一个女主播没落，另一个崛起。“早间新闻的新时期来临了”，“你们已经没有权力了，我们要按我的方式来做”。聚焦美国早间新闻行业，探究媒体人面临的挑战。

《晨间风云》是苹果流媒体平台Apple TV+首批原创计划中的重点项目，已直接预订两季，每季10集，将于今年11月1日随Apple TV+平台一同上线。

08.《闪电侠》第六季曝新海报



《闪电侠》第6季发布新海报，巴里的头盔有了变化。剧集将于10月8日开播。


   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
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