网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《我和我的祖国》曝“定格”版海报

“中国电影梦之队”演员阵容进一步曝光

2019-09-12 09:22:48 来源：Mtime时光网

《我和我的祖国》发布“定格”版海报，公布一组新演员，“中国电影梦之队”强大阵容进一步曝光。
      时光网讯 日前，由陈凯歌任总导演、黄建新任总制片人，陈凯歌、张一白管虎薛晓路徐峥宁浩文牧野七位导演共同打造的献礼片《我和我的祖国》发布“定格”版海报，公布一组新演员，“中国电影梦之队”强大阵容进一步曝光，众位明星化身7个历史瞬间下的小人物，以群像视角见证新中国成立70周年的历史进程。影片将于9月30日全国公映。

      随着“定格”版海报的发布，电影再度公布一批参演阵容。管虎执导的《前夜》里，辛柏青、魏晨、耿乐、姜武、胡军、王天辰化身不同角色万众一心，只为保障开国大典上中国第一面五星红旗顺利升起。

      在张一白《相遇》的镜头下，罗海琼饰演的医生，郭丞、周依然饰演的爱国青年与护士，真实再现了1964年中国第一颗原子弹爆炸成功时，全国人民欢呼雀跃的场景。

      徐峥执导的《夺冠》，则用演员邵汶、张芝华、段博文饰演的普通上海市民的视角，见证了1984年中国女排首获世界大赛三连冠的光辉时刻。

      高亚麟与王道铁在薛晓路执导的《回归》中化身三军仪仗队军人，在香港回归仪式上完成五星红旗分秒不差升起的使命。

      宁浩执导的《北京你好》中，马书良的角色是葛优饰演的张北京获得北京奥运会开幕式门票的关键。

      陈凯歌执导的《白昼流星》，为还原“神舟十一号飞船返回舱成功着陆”特邀宇航员景海鹏、陈冬出镜。

      参演文牧野执导故事《护航》的王砚辉、陶虹、郭京飞、袁文康则与宋佳饰演的阅兵式备飞女飞行员吕潇然之间有着千丝万缕的联系。

   编辑：羊羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 我和我的祖国
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

我和我的祖国

我和我的祖国 (2019)

0.0

导演：陈凯歌

主演：黄渤 张译

在线播放

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节

20
《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电..
2

同台争艳！李冰冰Baby文淇谁更美？

GQ十年"名利场"写真 明星个个都很有戏！

30
《智族GQ》杂志发布了一组“名利场回眸”写真大片，众位..
3

活久见！美国队长与蝙蝠侠拥抱

金球奖多伦多派对超多大牌影星玩嗨

56
导演奉俊昊与演员妮可·基德曼同框。“小雀斑”埃迪·雷..
4

《攀登者》等国庆三部大片今日开预售

"我和我的祖国"片长158分钟 你会看哪部？

7
《攀登者》、《中国机长》等国庆三部大片今日开预售，同..
5

“画说”中国动画电影百年发展历程

我们也曾是亚洲一流 哪吒大圣继往开来

从《神笔马良》到《阿凡提的故事》，从《九色鹿》到《葫..

查看更多