《我和我的祖国》发布“定格”版海报，公布一组新演员，“中国电影梦之队”强大阵容进一步曝光。





随着“定格”版海报的发布，电影再度公布一批参演阵容。管虎执导的《前夜》里，辛柏青、魏晨、耿乐、姜武、胡军、王天辰化身不同角色万众一心，只为保障开国大典上中国第一面五星红旗顺利升起。





在张一白《相遇》的镜头下，罗海琼饰演的医生，郭丞、周依然饰演的爱国青年与护士，真实再现了1964年中国第一颗原子弹爆炸成功时，全国人民欢呼雀跃的场景。





徐峥执导的《夺冠》，则用演员邵汶、张芝华、段博文饰演的普通上海市民的视角，见证了1984年中国女排首获世界大赛三连冠的光辉时刻。





高亚麟与王道铁在薛晓路执导的《回归》中化身三军仪仗队军人，在香港回归仪式上完成五星红旗分秒不差升起的使命。





宁浩执导的《北京你好》中，马书良的角色是葛优饰演的张北京获得北京奥运会开幕式门票的关键。





陈凯歌执导的《白昼流星》，为还原“神舟十一号飞船返回舱成功着陆”特邀宇航员景海鹏、陈冬出镜。





参演文牧野执导故事《护航》的王砚辉、陶虹、郭京飞、袁文康则与宋佳饰演的阅兵式备飞女飞行员吕潇然之间有着千丝万缕的联系。

编辑：羊羊