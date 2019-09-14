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《罗小黑战记》口碑是否过誉了？

二维动画佳篇还是平庸之作，你怎么看？

2019-09-14 08:31:25 来源：Mtime时光网

看完本片的你，又有什么看法？欢迎在评论区留言。

　　
　　时光网讯　自盛夏燃烧至今的”哪吒”余温还未褪去，九月的大银幕上又迎来了一部国产二维动画电影《罗小黑战记》。

终极预告

　　从5分钟一集的泡面番到亮相大银幕，粉丝盼了八年。尽管对于更多数的路人观众来说，不管是海报风格还是影片名字，都还不够吸引他们走进影院。
 
　　但该片在点映先期就拿到了超高口碑，上映三天斩获过亿票房，时光网评分高达8.4，“一流国产二维动画”，“脱离传统ip的原创佳作”等好评瞬间刷屏引爆社交平台。
 
　　“又一部哪吒？”，随着越来越多的观众开始走进影院，我们也开始好奇，《罗小黑战记》究竟真的是国产二维动画佳篇还是一部“借势”的平庸之作？时光网的编辑们在看完本片后，也给出了各自的评分和观点。看完本片的你，又有什么看法？欢迎在评论区留言。

评分综述：最高8.5最低6.0；编辑部均分：7.0分


　　老罗：7.5分，跟白蛇，哪吒比起来，他的画风还是比较粗糙的，不过它可能也是一种风格，走卖萌路线。但是故事就会觉得很新鲜，之前很少有影片会触及到这个题材，当然你仔细看起来也会发现有关成长有关环保，有他对人与妖怪关系的理解，又融入了很多元素，比如中国神话、一些日漫的设定，虽然看起来很庞杂，但是想象力很大胆，并且能把这些元素融合的很好，我给7.5基本都是在故事上了，故事很惊喜，但画风并不是吸引我的点。



　　ruo：7分，特别像个剧场版，看完特别像夏目友人帐故事很完整，而且感觉虽然概念比较多，但我觉其实理解门槛不高，你能很快的顺着他那个故事线能够很好带入进去。画面上有一些其他影视作品的模仿痕迹，所以我觉得如果他原创性更强一点，对于我自己个人来讲，我可以也够到8分。 

　　梁二宝：7分，故事前四十分钟，进入比较慢，我觉得拉拢女粉丝的两点是要么是无限女友粉、要么就是罗小黑亲妈粉，从我个人讲，像我就是被无限人设圈定了女友粉，主题的话揭示，感觉有点低幼。再一个就是我刚说的结构上可能有点问题，我前面四十分钟基本没看进去。



　　怀旧党：8.5分，首先这是一部二维手绘动画，大家想想我们国产动画电影上一部很好的二维动画是哪部？《大鱼海棠》还是《大护法》，跟这一部相比如何？包括现在好莱坞其实也是3D动画为主，二维动画比较稀罕。另外影片可贵地讲述了一个原创故事，有很多特别的小幽默，故事比较治愈温暖，世界观构建的也很吸引人。

　　王小sa : 6分，首先说下，我中间睡着了我自己有一定责任，所以只看了开头和结尾，差不多也是看了四五十分钟，电影有精彩的地方。但为什么打6分，我觉得罗小黑在电影里毫无成长，片名叫《罗小黑战记》 战记两个字体现到了哪，还有无限和小黑之间的情感不是很能接受。

　　苏莽莽：6分，缺点一是叙事太拖沓，节奏偏慢，两个人在海上飘着那段很煎熬看的。然后第二点就是配乐，因为可能音效的问题，就觉得配乐只有在你闭眼的时候，他是全部是叙事场面的时候，音乐都是静止的，然后当有配乐的时候就是动作场面，这两块区别特别明显。

　　然后还有配音方面，我觉得无线配音从头到尾都太佛系了。而且有可能有好几个演员都是由同一个声音，好几个角色都是有同一个配音原因的，人物间的区分度不是很够。


　　洋洋：7分，前半段混乱，花时间去解释各种设定，而且看起来特别游戏化特别中二，但是后半段还行，剧本还是比较工整，就是整体看下来觉得有点浪费时间但又不是一无是处的感觉。然后也算是没有出太大错的表达，包括后面几场打戏也算有一点点小小的兴奋点，但是又不像白蛇最后一场大戏让人那么惊艳。属于缺点和优点都不太明显的电影

　　老羊：6分，把这么个动画电影没有安排在暑期档说明导演还不够自信。给我的感觉是中学毕业生强行写了篇博士论文，各种东拼西凑，模仿了很多成功的论文（多来自宫崎骏）表面看起来还行，但其实很平庸。


　　：7.5分 因为开始是以为是低幼动画，看完之后，我觉得是高出我预期的。缺点有，海上漂流那会儿比较拖节奏，会觉得有点跑神。但是我觉得他所铺垫的世界观，个人觉得还是比较容易被带入故事设定。

　　亮点是地铁还有商场里面的两场打戏，很惊艳。再一个是表达的价值观，个人比较喜欢人和妖精的关系处理，他是在说人不都全是好人，妖也不一定都是坏的。取得胜利后的无限最后也没有去妖精会馆，是因为仍然有妖精容不下人类，双方之间只能勉强以一种“微妙的平衡”维持着，我觉得影片没有强行搞大联欢、没有过于理想化我个人比较欣赏这点。因为动画电影真的太容易走向所谓的“都挺好”的happy ending，这里是比较难得的地方。

作者：时光网编辑部   编辑：z

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 罗小黑战记 辩论大会 国漫 口碑

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罗小黑战记

罗小黑战记 (2019)

8.4

导演：木头

主演：山新 皇贞季

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