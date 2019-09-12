泪目!《小小的愿望》曝"告别版"预告，彭昱畅、王大陆、魏大勋三位少年在热血青春里学会成长，微笑告别。





“告别”版预告以令人捧腹的桥段开场，徐浩和张正阳本想推着好兄弟高远的轮椅，三人一起奔向大海，却惨遭滑铁卢。而在接下来的片段中，二人正式打响“愿望攻坚战”，为了不让高远留下遗憾，历尽打击：向爸爸要钱被打、为保守秘密被打、求同学帮忙更是被疯狂扇巴掌……





三兄弟海边喝酒 然而氛围突变，时间拉回高远许下愿望前。当父母、朋友都不约而同问起高远的愿望时，高远却早已看穿大家内心的悲伤。预告尾声，高远的一句独白，令观众泪目：“男人告别，本应该笑着抱一下，但是我……就这样告别吧。”虽然举不起双手与兄弟拥抱，高远还是与兄弟一起疯一起闹，选择了微笑着再见，体面的告别。





《小小的愿望》是以三个死党为核心的青春故事，讲述18岁少年高远（彭昱畅饰）因绝症即将离世，死党徐浩（王大陆饰）与张正阳（魏大勋饰）在得知噩耗后，决定帮助他实现最后的愿望。今日，影片已在全国正式上映，路演活动也在同步进行中。