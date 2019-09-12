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泪目!《小小的愿望》曝"告别版"预告

彭昱畅王大陆主演 笑泪齐飞致敬兄弟情深

2019-09-12 10:01:24 来源：Mtime时光网

泪目!《小小的愿望》曝"告别版"预告，彭昱畅、王大陆、魏大勋三位少年在热血青春里学会成长，微笑告别。
       

三兄弟海边嬉戏

时光网讯 由《前任》系列导演田羽生执导的青春喜剧电影《小小的愿望》已于今日正式公映。今日，电影发布一支“告别”版预告片，三位少年在热血青春里学会成长，微笑告别。同时，在点映中极具催泪效果的片尾曲《好好告别吧》，也于今日正式上线，戳心词曲令人伤感。

      “告别”版预告以令人捧腹的桥段开场，徐浩和张正阳本想推着好兄弟高远的轮椅，三人一起奔向大海，却惨遭滑铁卢。而在接下来的片段中，二人正式打响“愿望攻坚战”，为了不让高远留下遗憾，历尽打击：向爸爸要钱被打、为保守秘密被打、求同学帮忙更是被疯狂扇巴掌……

     

三兄弟海边喝酒

然而氛围突变，时间拉回高远许下愿望前。当父母、朋友都不约而同问起高远的愿望时，高远却早已看穿大家内心的悲伤。预告尾声，高远的一句独白，令观众泪目：“男人告别，本应该笑着抱一下，但是我……就这样告别吧。”虽然举不起双手与兄弟拥抱，高远还是与兄弟一起疯一起闹，选择了微笑着再见，体面的告别。

      《小小的愿望》是以三个死党为核心的青春故事，讲述18岁少年高远（彭昱畅饰）因绝症即将离世，死党徐浩（王大陆饰）与张正阳（魏大勋饰）在得知噩耗后，决定帮助他实现最后的愿望。今日，影片已在全国正式上映，路演活动也在同步进行中。

   编辑：隐饮

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关键词： 小小的愿望
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-1.0

导演：田羽生

主演：彭昱畅 王大陆

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