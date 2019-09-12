网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《古田军号》主创与青年观众热情交流

导演陈力主演王志飞亮相 激励北京青年干部

2019-09-12 10:29:48 来源：Mtime时光网

《古田军号》导演陈力、主演王志飞、王仁君等与青年观众热情交流，与400余名北京机关青年一起分享创作感受，并在现场热情互动。
       

《古田军号》主创与北京市直机关观众见面会

时光网讯陈力导演执导，胡兵王仁君王志飞刘智扬张一山孙维民董玥共同出演的庆祝新中国成立70周年献礼影片，纪念古田会议胜利召开90周年的革命历史题材电影《古田军号》正在全国热映。9月11日下午，导演陈力携毛泽东扮演者王仁君、朱德扮演者王志飞、陈毅扮演者刘智扬、老裁缝扮演者孙维民参加了“《古田军号》摄制组走进北京市直机关活动”，与400余名机关青年一起分享创作感受，并在现场热情互动。



      作为国家电影局推出的七部献礼片之首的《古田军号》，生动形象地再现了历史上古田会议的召开及始末，展现了中国共产党人和人民军队的初心和使命。导演陈力走遍闽西大地，搜集了相关素材，历时八年精心筹备，向观众们展现了1929年红四军面临的一场关乎生死存亡的危机。古田号角在这个艰难的时刻吹响了嘹亮的革命战歌，振奋了迷茫涣散的军心，也点燃了革命新的希望。
  
     

导演陈力与观众亲切互动

在影片的前期制作中，导演陈力表示，在新时代如何表现重大革命历史题材，让历史文化在年轻人中得到传承，是主创共同面临的巨大困难。因此，导演陈力在选角过程中使用了较为年轻化的演员，并且在电影的故事构架、艺术表达等方面都选择了青年人更容易接受的方式。

       毛泽东的扮演者王仁君在现场表示，“《古田军号》和其他传统红色影片说教的模式不同，从刻画人物入手，从情感角度入手，展现一段有血有肉的历史史诗。”朱德的扮演者王志飞也对此深有感触，在演绎角色的时候，他认为创新与突破很重要，《古田军号》中的朱德是鲜活的，他与青年毛泽东之前有过争吵与分歧，但是在信仰的道路上俩人终达成共识。

     

朱德扮演者王志飞

观影结束后，剧组主创人员与市直机关青年进行了互动交流。有观众表示，在观看电影的时候数次落泪，从电影中能够真实感受到这份传承与热血。一位北京市三中院的法官助理发表了自己的感受：“想不到这样一个题材竟然拍得这么沁人心脾。通过老师们今天的分享，我有了非常大的收获。工作五年的时间，让我对公务员三个字有了更深的理解，我现在认为这三个字的背后就是为人民服务。”

       影片《古田军号》自上映以来在全国范围内掀起了一股“红色浪潮”，主创团队们走进全国各大城市，与观众们畅聊影片感受，收获了不少年轻人的关注与喜爱。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 古田军号
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

古田军号

古田军号 (2019)

6.6

导演：陈力

主演：王仁君 王志飞

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节

20
《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电..
2

同台争艳！李冰冰Baby文淇谁更美？

GQ十年"名利场"写真 明星个个都很有戏！

30
《智族GQ》杂志发布了一组“名利场回眸”写真大片，众位..
3

活久见！美国队长与蝙蝠侠拥抱

金球奖多伦多派对超多大牌影星玩嗨

56
导演奉俊昊与演员妮可·基德曼同框。“小雀斑”埃迪·雷..
4

《攀登者》等国庆三部大片今日开预售

"我和我的祖国"片长158分钟 你会看哪部？

7
《攀登者》、《中国机长》等国庆三部大片今日开预售，同..
5

“画说”中国动画电影百年发展历程

我们也曾是亚洲一流 哪吒大圣继往开来

从《神笔马良》到《阿凡提的故事》，从《九色鹿》到《葫..

查看更多