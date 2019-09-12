《古田军号》导演陈力、主演王志飞、王仁君等与青年观众热情交流，与400余名北京机关青年一起分享创作感受，并在现场热情互动。











作为国家电影局推出的七部献礼片之首的《古田军号》，生动形象地再现了历史上古田会议的召开及始末，展现了中国共产党人和人民军队的初心和使命。导演陈力走遍闽西大地，搜集了相关素材，历时八年精心筹备，向观众们展现了1929年红四军面临的一场关乎生死存亡的危机。古田号角在这个艰难的时刻吹响了嘹亮的革命战歌，振奋了迷茫涣散的军心，也点燃了革命新的希望。

导演陈力与观众亲切互动 在影片的前期制作中，导演陈力表示，在新时代如何表现重大革命历史题材，让历史文化在年轻人中得到传承，是主创共同面临的巨大困难。因此，导演陈力在选角过程中使用了较为年轻化的演员，并且在电影的故事构架、艺术表达等方面都选择了青年人更容易接受的方式。





毛泽东的扮演者王仁君在现场表示，“《古田军号》和其他传统红色影片说教的模式不同，从刻画人物入手，从情感角度入手，展现一段有血有肉的历史史诗。”朱德的扮演者王志飞也对此深有感触，在演绎角色的时候，他认为创新与突破很重要，《古田军号》中的朱德是鲜活的，他与青年毛泽东之前有过争吵与分歧，但是在信仰的道路上俩人终达成共识。





朱德扮演者王志飞 观影结束后，剧组主创人员与市直机关青年进行了互动交流。有观众表示，在观看电影的时候数次落泪，从电影中能够真实感受到这份传承与热血。一位北京市三中院的法官助理发表了自己的感受：“想不到这样一个题材竟然拍得这么沁人心脾。通过老师们今天的分享，我有了非常大的收获。工作五年的时间，让我对公务员三个字有了更深的理解，我现在认为这三个字的背后就是为人民服务。”





影片《古田军号》自上映以来在全国范围内掀起了一股“红色浪潮”，主创团队们走进全国各大城市，与观众们畅聊影片感受，收获了不少年轻人的关注与喜爱。

编辑：隐饮