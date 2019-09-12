汉克斯已经两夺小金人了——分别凭借在《费城故事》和《阿甘正传》中的绝佳表现，此外还另有三次提名（《飞越未来》《拯救大兵瑞恩》和《荒岛余生》），不用怀疑，他肯定还会拿到下一个提名。





这是一个关于弗雷德·罗杰斯的虚构性故事。他是美国家喻户晓的现象级人物，但对于没有看过1968-2001年播出的《罗杰斯先生的左邻右舍》这档电视节目的人来说，这个故事可能一点意义都没有。那么，对于这个世界的其他人来说，他们会在乎这个故事吗？













中文预告片 这也并不是一部传统意义上的传记片，我们在里面不会看到罗杰斯的成长轨迹；取而代之的是见到1990年代的他，而那时候他的节目已经耸然不倒了。















1988年Tom Junod的一篇文章，那时候的Junod被派去采访罗杰斯，写出一个杂志上关于美国英雄的系列文章。





马修·瑞斯饰演记者Lloyd Vogel——这个角色其实只有一小部分是基于Junod的——他经常被派去写一些更加“严肃”的新闻，所以觉得去写一篇吹捧少儿节目主持人的文章是对自己的贬低。





他就是一个充满猜疑的人，坚信罗杰斯道德品质良好的行为——包括他与年龄很小的孩子交谈时，将自己的与他们放在平等的状态、解释很多事情的原理、经常操控木偶来上一些小小人生课堂——这些不过是演戏罢了。罗杰斯不可能真有这么好，对吗？





Vogel与美丽的Andrea（苏珊·卡莱布·沃森饰）结了婚并幸福地生活着，还有了一个孩子。但他的过去十分糟糕，还拒绝与自己的父亲（克里斯·库柏饰）说话，因为后者在Vogel母亲因癌症去世时抛下了他们母子俩。





Vogel去到片场拜访罗杰斯，看他摄制节目，海勒非常乐于拍关于节目的戏份，并且进行了神还原。汉克斯极好地模仿了罗杰斯的动作和行为方式——他在每一场节目开始时都要先穿过一道门，脱掉自己的外套、换上一件羊毛衫，将户外鞋换成运动鞋，这全程都要唱着主题歌《邻里友好的一天》。











汉克斯将饰演罗杰斯的消息一经宣布，就让人觉得合情合理——一位倍受喜爱的美国传奇要饰演另一位传奇。这对汉克斯来说应该很简单。





但这并没有让人们对汉克斯演绎的评价打对折。他站在那里，让人觉得非常真实，而观众们——就像Vogel——都在等着看，这样完美的人格背后是不是会有几道裂缝，而事实证明这是不存在的。相反，我们看到了一位男士，就像他的太太Joanne告诉我们的：他只是一个普通人，而不是圣人，他只是为了成为自己想成为的人而辛勤工作着。他真的很善良、人道、正直，质疑者们会很失望，甚至会被罗杰斯彻底折服。





Vogel没有在专题报道上搞个水落石出，罗杰斯开始将这位记者的质疑敲成碎片，让前者意识到自己才是有着糟糕过去的人。罗杰斯与Vogel成为了朋友，并善意地建议他应该与父亲见见，不然一切都晚了。





海勒的电影总是充满惊喜。有一场非常创新、具有魔幻色彩的戏，就是记者梦到自己在片场，变得跟木偶那么小。这有一点搞笑，有一点吓人，而且给人留下了深刻印象。





时光网在多伦多观看了本片的首映，观众们一会儿笑，一会儿哭，最后还起立报以热烈的掌声，欢迎导演和卡司阵容上台。毫无疑问，这是一部受到观众喜爱，同时又是颁奖季有力竞争者的影片。











《综艺》对汉克斯评价道：“他不仅是棒，而且消失在角色中了。他完美复制了罗杰斯先生传奇性的行为方式，将其变成了自己的东西，并将其用作通道，将人们带到了罗杰斯让人放下戒备的内心灵魂。”





IndieWire说汉克斯“是为这个角色而生的”，并赞扬海勒观察力惊人，叙事反转把控好，这是一部极具情感的作品。





《卫报》评价，海勒这第三部长片作品是又一个成功。“她有能力让一种心情魔术般地贯穿全片，叙事也大多是直白的，这种简单的技巧具有欺骗性，也是许多拥有更多经验的导演们所无法做到的。”





时光网认为，海勒女士确实已经值得一个奥斯卡最佳导演奖的提名，这部电影也够得上最佳影片的提名。《邻里美好的一天》是一部给予质疑者沉重打击的影片，这也是其力量所在。