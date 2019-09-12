网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《诛仙Ⅰ》曝主题曲《问少年》MV

肖战热血开唱 平凡少年历经坎坷坚韧成长

2019-09-12 11:10:29 来源：Mtime时光网

《诛仙Ⅰ》曝光主题曲MV《问少年》，主演肖战热血献唱，诉说男主角张小凡充满坎坷的热血人生，展现角色重情重义、坚韧隐忍的一面。
       时光网讯 由香港导演程小东执导，改编自萧鼎同名小说的电影《诛仙Ⅰ》即将于中秋档9月13日全国公映。该片由肖战李沁、火箭少女101孟美岐领衔主演，唐艺昕特邀出演。今日，片方曝光放肆版主题曲《问少年》及同名MV，肖战热血开唱，道尽张小凡在坎坷路上的执着坚韧。

     

张小凡

张小凡作为《诛仙》这部奇幻小说的主人公可谓是命运多舛，他虽心性纯良但终究奈何不了世事变化，饱受欺凌却始终坚持心中热血的性格也让众多书粉为之动容。肖战此次真挚献唱主题曲《问少年》，诉说张小凡充满坎坷的热血人生，展现角色重情重义、坚韧隐忍的一面。

      在此次发布的mv中，首度曝光了张小凡与青云门众弟子的拜师修真日常，不管是切磋仙法还是生活片段，都能看出师兄弟间的真情相待。正如歌词中“青春旅途上，燃烧了热血，兄弟永不变，在身边。”诉说热血兄弟情的同时，也将张小凡前期懵懂无忧的状态呈现在观众面前。

     

肖战 饰 张小凡

肖战也在解读这一角色时说道：“小凡其实就是一个平平凡凡的纯真少年，对待每一个人都是用自己的真心。”正是其对角色特征的精准把握，才让众多观众看到了一个血肉丰满的人物。

      电影《诛仙Ⅰ》的导演程小东出身武术世家，对动作戏的要求极为严苛。肖战曾在此前的采访中讲述了拍摄过程中的一次受伤经历：“有一个镜头是我被绑起来，然后碧瑶要从外面飞进来扑到我身上，因为我不可能每次试的动作都一模一样，会有一些微小的偏差，所以被威亚挂到了脸。我觉得还是挺危险的，不过兴奋多于害怕。”言语间流露出挑战打戏的虚心与激动。

      电影《诛仙Ⅰ》将于中秋档9月13日全国公映。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 诛仙Ⅰ
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

诛仙Ⅰ

诛仙Ⅰ (2019)

0.0

导演：程小东

主演：肖战 李沁

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节

20
《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电..
2

同台争艳！李冰冰Baby文淇谁更美？

GQ十年"名利场"写真 明星个个都很有戏！

30
《智族GQ》杂志发布了一组“名利场回眸”写真大片，众位..
3

活久见！美国队长与蝙蝠侠拥抱

金球奖多伦多派对超多大牌影星玩嗨

56
导演奉俊昊与演员妮可·基德曼同框。“小雀斑”埃迪·雷..
4

《攀登者》等国庆三部大片今日开预售

"我和我的祖国"片长158分钟 你会看哪部？

7
《攀登者》、《中国机长》等国庆三部大片今日开预售，同..
5

“画说”中国动画电影百年发展历程

我们也曾是亚洲一流 哪吒大圣继往开来

从《神笔马良》到《阿凡提的故事》，从《九色鹿》到《葫..

查看更多