《诛仙Ⅰ》曝光主题曲MV《问少年》，主演肖战热血献唱，诉说男主角张小凡充满坎坷的热血人生，展现角色重情重义、坚韧隐忍的一面。









在此次发布的mv中，首度曝光了张小凡与青云门众弟子的拜师修真日常，不管是切磋仙法还是生活片段，都能看出师兄弟间的真情相待。正如歌词中“青春旅途上，燃烧了热血，兄弟永不变，在身边。”诉说热血兄弟情的同时，也将张小凡前期懵懂无忧的状态呈现在观众面前。





肖战 饰 张小凡 肖战也在解读这一角色时说道：“小凡其实就是一个平平凡凡的纯真少年，对待每一个人都是用自己的真心。”正是其对角色特征的精准把握，才让众多观众看到了一个血肉丰满的人物。





电影《诛仙Ⅰ》的导演程小东出身武术世家，对动作戏的要求极为严苛。肖战曾在此前的采访中讲述了拍摄过程中的一次受伤经历：“有一个镜头是我被绑起来，然后碧瑶要从外面飞进来扑到我身上，因为我不可能每次试的动作都一模一样，会有一些微小的偏差，所以被威亚挂到了脸。我觉得还是挺危险的，不过兴奋多于害怕。”言语间流露出挑战打戏的虚心与激动。





电影《诛仙Ⅰ》将于中秋档9月13日全国公映。