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《罗小黑》导演回应电影没蹭哪吒热度

电影“彩蛋”引热议 票房回本就有续集

2019-09-12 11:43:02 来源：Mtime时光网

不少非原著粉观众在看《罗小黑战记》的过程中可能都会对“NAZA大人”的出现感到惊喜又意外，对此导演木头回应称：并非有意为之，不是赤裸裸蹭热度。


　　时光网讯  乘着《哪吒之魔童降世》的东风上映，国产动画电影《罗小黑战记》票房已达1.24亿。不少非原著粉观众在看电影的过程中可能都会对“NAZA大人”的出现感到惊喜又意外，对此《罗小黑战记》导演木头回应称：并非有意为之，不是赤裸裸蹭热度。



　　木头近日在接受时光网专访时表示：“这个还是挺好解释的，《哪吒之魔童降世》片方知道我们的动画一开始也做了这个形象，互相都有了解。至于蹭热度，反倒是因为有了《哪吒之魔童降世》，我们都不敢说自己有哪吒了，已经尽力地避免去蹭这个热度，但是没办法，客观事实还是存在。创意方面，五年前就已经有了，等做完、定档、上映，我们就是想蹭也来不及了，广电审核都来不及。”



　　《哪吒之魔童降世》为国产动画打开了一扇大门，业界以及观众也对“罗小黑”抱有期望，导演怎么看？对此木头说：“谢谢，还好，理智看待就行。”

　　很多人认为，“哪吒”的成功是契合了观众自我投射的心理，才达到了破圈、共鸣的效果，“罗小黑”呢？“我没有考虑太多，只想做一部自己喜欢的作品。”他说。

　　至于做大电影时有无在故事上向普通受众倾斜，以达到更大认可，木头自信称：“所谓的粉丝也都是普通观众，我想我会收获更多的观众。”



　　番剧之前被催更已经成为“罗小黑”的永恒话题，木头谈到还是“经济跟人力的问题”，“产能有限，其实剧本已经写得非常多了，就是缺制作进度”。

　　至于电影会不会拍续集，他直言票房回本就会做第二部。目前“罗小黑”IP的创作节奏是：“先做番剧，做番剧的阶段可能会把第二部电影的剧本写完（聚焦师徒故事），然后做电影，做电影的同时还会继续做番剧。”

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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关键词： 罗小黑战记 导演 质疑 哪吒 蹭热度

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