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沙溢执导《亲密旅行》定档10.3曝海报

与儿子安吉大银幕“面签”展开治愈之旅

2019-09-12 11:59:07 来源：Mtime时光网

由沙溢导演的电影处女作《亲密旅行》正式定档10月3日。


　　时光网讯   近日，随着《亲密旅行》“一路有你”版定档海报的发布，由沙溢导演的电影处女作《亲密旅行》正式定档10月3日。这部由安吉、沙溢领衔主演的电影以父子亲情为主题，描述了一个八岁男孩与专车司机一起亲密旅行的故事。

　　《亲密旅行》讲述了吊儿郎当的专车司机沈童（沙溢饰演），接到一个从北京到舟山的长途订单，但这个订单却有点特殊，乘客是一个八岁的男孩男男（安吉饰演）与一只名叫伽利略的柯基犬。为了颇为丰厚的酬劳，沈童不情愿的接下了订单。

　　一个大人一个小男孩与一只狗，开启了一段意想不到的旅行。在经历了一系列事情后，沈童与男男之间的关系发生了微妙的变化。就在旅行即将结束之时，沈童突然发现生活给他开了一个巨大的玩笑。一路炎炎夏日的海滨旅行，在逐渐展开真相的过程中治愈了两颗孤独的心。





　　在近期的采访中，导演沙溢表示，他之所以会下定决心要做导演，拍《亲密旅行》这部电影，是因为一直想全方位的完善自己。因为多年来的从影经历，尤其是喜剧作品，让他对喜剧题材有了许多自己的积累与认识，通过《亲密旅行》这部电影可以将自己对喜剧的想法毫无保留的表达出来，让观众欣赏到不一样的喜剧电影。

　　片中，沙溢与安吉这对父子搭档让观众期待。虽然此次不是安吉首次“触电”，但却是安吉的首部大银幕主演电影。

   编辑：hello王小羊

关键词： 亲密旅行 沙溢 定档
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亲密旅行

亲密旅行 (2019)

0.0

导演：沙溢

主演：沙溢 安吉

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沙溢

沙溢

Yi Sha

职业：演员

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