由卢庚戌执导的电影《一生有你》曝"民谣天团"情怀杀特辑，视频中展现了包括卢庚戌、缪杰、李健、老狼、朴树、叶蓓等当代民谣歌手年轻时珍贵影像资料。





随着《一生有你》前奏响起，极具九十年代怀旧气息的磁带、收音机映入眼帘，“民谣天团”版特辑一开始便将观众带回那个充满诗意的时代。当水木年华清澈地嗓音唱出：“因为梦见你离开，我从哭泣中醒来……”，多位校园民谣代表人物（组合）和作品一一出现，把观众带回到那个白衣飘飘的年代。





最使人悸动的当属特辑中的“经典再现”部分，视频中展现了包括卢庚戌、缪杰、李健、老狼、朴树、叶蓓等当代民谣歌手年轻时珍贵影像资料。在青春时，他们也曾如你我追寻梦想，在一个个舞台上唱出心中的赤子之心。





电影《一生有你》改编自经典同名歌曲，讲述了水木大学建筑系男生欧洋与外语系女生方瑶的一段校园爱情故事。这首歌曲发行至今已有18年时间，陪伴不少80后以及90后走过他们的青春光阴，也因此在影片定档后掀起回忆杀浪潮。很多人通过这首歌缅怀自己的青春岁月，如“多年以后我们都不再年轻不再疯狂，可是这首歌还是能够留在记忆里，留在悄无声息的成长里，留在一去不返的时光里”。也许正如特辑中所讲的，当音乐响起，无论你想起谁，都将珍藏在记忆里，陪伴一生。





据悉，电影《一生有你》已定档将于2019年11月1日正式登陆全国各大院线。