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"蜘蛛侠:英雄远征"在腾讯爱奇艺等上线

MCU第三阶段收官之作 首部破10亿蜘蛛侠电影

2019-09-12 13:44:17 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄远征》在全球拿下11亿美元，中国内地收获超过13亿人民币的票房后，今日在国内爱奇艺、腾讯视频、优酷及哔哩哔哩等各大视频网站上线。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的漫威超英巨制《蜘蛛侠：英雄远征》今日正式登陆全网，在中秋假期来临之际，可谓是影迷收到的最好消息之一。今年暑假，《蜘蛛侠：英雄远征》如期而至，不仅创下烂番茄满分开局的绝佳成绩，更是全球豪取11亿美元票房，成为首部破10亿美元的蜘蛛侠电影。而在今天，《蜘蛛侠：英雄远征》全网上线，王者归来，再次轰炸荧屏。

影迷提前过节 蜘蛛侠今日登陆全网

　　暑期档最火的超级英雄电影，《蜘蛛侠：英雄远征》今日在国内爱奇艺、腾讯视频、优酷及哔哩哔哩等各大视频网站上线，在此前它凭借炫技般的炸裂视效和激烈精彩的打斗场面圈粉无数，许多影迷看后都期待二刷甚至三刷，而今日全网上线的消息对于影迷来讲，无异于提前过节。

　　影片在院线上映后，便以超高的口碑一举将国内票房市场从低迷带向火热，掀起暑期档观影狂潮。剧情无限反转猜不到结局，视效颠覆炸裂脑洞爆炸，打斗场面猛烈刺激，连荷兰弟汤姆·赫兰德饰演的蜘蛛侠，与文艺片男神杰克·吉伦哈尔饰演的神秘客之间的对手戏都堪称史上最完美演绎。N项全能的《蜘蛛侠：英雄远征》势必将再次点燃全网，更多细节和彩蛋等待观众发掘寻找。

蜘蛛侠独挑大梁 重现超级英雄荣耀

　　作为全球最知名的超级英雄之一，许多人第一次与蜘蛛侠的相遇都是在小荧屏中完成。而《蜘蛛侠：英雄远征》不仅重现了首部蜘蛛侠电影中的多处经典场景，如城市空中巡游、博物馆游学等情节，也为蜘蛛侠的英雄蜕变设计了潜行战服、钢铁蜘蛛战服等多套战衣，不断为粉丝带来惊喜。

　　而此次蜘蛛侠独挑大梁，与反派在欧洲地标建筑上进行多场激烈的打斗。在不断的欺骗与抉择中强大自己，最终惨烈获胜完成了自己的成长蜕变。他再次捍卫了超级英雄的荣耀，也带来了久违的成长共鸣。想必很多观众也会在本片中再次体会到初见这位青春、活力的超级英雄时的感动。影片已在今日登陆全网，最熟悉的超级英雄蜘蛛侠在线等待再次相遇。

　　《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。蜘蛛侠独挑大梁，劫后重生决战千里，2019年度必看漫威宇宙大片，MCU第三阶段最后一部作品！影片已正式登陆全网，火爆热播中！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 蜘蛛侠：英雄远征 索尼
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