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国漫《江南》成长版海报MV双发

聚焦中国军工产业 主题“少年强则国强”

2019-09-12 15:08:52 来源：Mtime时光网

凭借独特的军工机械题材，《江南》自6月宣布定档以来就受到了军迷、漫迷们的强烈关注。小机匠切入大历史，国漫鲜有聚焦的军工故事。
　　时光网讯 动画电影《江南》即将于9月27日全国上映，影片由SMG尚世影业和中船文化传媒联合出品，讲述了少年机匠阿榔的成长故事。近日，《江南》发布片尾曲“少年郎”MV和两款“成长”主题人物海报，将影片“少年强则国强”的励志主题呈献给了广大观众。
 
　　凭借独特的军工机械题材，《江南》自6月宣布定档以来就受到了军迷、漫迷们的强烈关注。小机匠切入大历史，国漫鲜有聚焦的军工故事。
 
　　全新发布的片尾曲《少年郎》曲调朗朗上口，透露出了中华少年的意气风发，和豪情满怀的热血与坚毅。“少年郎少年狂，少年怀里滚烫希望，少年敢为梦想去闯荡。少年眼中燃烧倔强，少年的字典里没有投降。”《少年郎》的每一句歌词都是影片想要诉说的一切。堂堂少年郎，志存在四方，莫荒废时光，尽情挥洒好年华，为梦想去纵横闯荡，千帆历尽，终获成长。
 
　　影片中，主人公阿榔从刚进制造局时的狂妄、自负与冒失，到慢慢懂得军工机械的科学、严谨、踏实，最后成长为有责任、有担当的顶尖机匠。
 
　　而两款角色海报则将主人公阿榔与玉兰的形象性格展露无余。成长起来的阿榔坚毅而自信，玉兰温柔中透露着凌厉，他们有着各自的飞扬个性，因为命运走到一起碰撞出了火花。海报既体现出了他们矢志前行逐梦的满腔热血，同时展现了不惧道阻且长，于天地笃定而行的倔强。影片的更多美术风格细节也在海报中得以呈现，它们会以怎样的方式出现在影片中，将留待大银幕上揭晓。
 
　　从19世纪末到21世纪初，少年的人生选择、人生梦想总是与中华民族的命运紧密相连。“莫欺少年郎少年遇风就能长，只待他日春风化雨来日方长。”观众能够在电影《江南》里回看现代民族工业的起点，致敬民族军工业的燃点，个体的成长与国家的发展在影片中融为一体。
 

   编辑：汀

关键词： 江南 mv
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导演：吴晓刚

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