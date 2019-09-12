埃迪·雷德梅恩与大家分享第一天拍摄《热气球飞行家》的可怕经历









事实证明，这种令人紧张不安的感觉延伸到了银幕之外，直接影响到这部电影去年8月份在伦敦拍摄现场的工作。事实上，刚刚进入拍摄的第一天，埃迪·雷德梅恩就对自己接了这样一部特殊的电影而产生了怀疑的心情。





小雀斑 本周时光网在多伦多电影节上采访埃迪·雷德梅恩时他说到：“因为影片中的气球是充气气球，而不是热气球，剧组简直就像是复制了一头猛犸象。现在在德国还有充气气球，但是在英国，近30到40年根本已经见不到这种气球了。所以剧组就单独制作了这个充气的气球，他们还给配备了一名飞行员，而且这个充气气球也必须跟真的飞机一样通过飞行测试才能真正投入使用，在空中飞行。





这一点对导演汤姆·哈伯来说非常重要，我们在高空中拍摄了很多的场景，为的就是要让观众们相信电影中的画面和情节。所以菲丽希缇·琼斯为了能成为驾驶气球的飞行员，还去了德国参加专门的培训和训练，然后在开拍的第一天，我们就在这个气球上面拍了我们的第一场戏。我们在牛津地区的郊外进行的拍摄，地面上有好多人拉着气球的绳子，还有一个飞行员，他和菲丽希缇·琼斯一块藏在了篮子里，我们都穿着戏服，后来地面上的人们就都松手放开了绳子让气球放飞，然后我们就开始升空了。”





埃迪说道：“这种感觉真是让人屏住呼吸，大气都不敢出，因为这种充气气球的特别之处就在于它非常的安静，没有任何噪音。“真的是很彻底很绝对的安静。当我们在牛津上空飞行时，在直升机和无人机进入现场开始拍摄之前，你能看到地面的人们在遛狗，而自己是在30米以上的高空中，而且现场非常安静，如果你跟人打招呼说‘早安’，相信地面的人们都能听见，也会抬头回答你‘早安’。这种神奇的互动真的是激动人心。”





埃迪喝了杯水，他接着和我们说道：“当直升机和无人机过来开始进入拍摄状态的时候，虽然自己是在一个超级大篮子里面拍片，但我感觉到的是一种平和，一点都不可怕。菲丽希缇·琼斯拍片的时候身上绑上了绳子，但她非常勇猛，跳上了气球的圆环上，她就这样爬上爬下的做着所有的事情。当我们拍完第一个场景后，无人机和直升机就飞走了，我们也不得不从高空降落。但很显然你根本无从选择降落在哪里，所以，正如大家会在电影中看到的，有人拉了一下那根线，然后这根线会将气球中的气体慢慢释放，然后我们就会再次慢慢降落，一切都显得是那么的平静。”





多伦多首映 埃迪的叙述和电影一样精彩，我们仿佛身临其境一般，他接着说道：“但是就在我们正在降落，马上要落地之前，气球朝着一堆树的方向飞去了，然后飞行员就有点紧张的喊道‘是的没错，你们需要扔掉压舱物，得把沙袋扔掉。’于是我跟菲丽希缇·琼斯就开始往下扔沙袋，就在这时气球又开始慢慢升起来一点，我们就与这些大树擦肩而过了，大家都松了口气。那个飞行员突然又开始喊：‘哦，天哪，你们把所有沙袋都扔下去了！’然后我们就说：‘不是你让我们都扔下去的吗？’你可以想象接下来我们降落的时候发生了什么，我们倾斜着在篮子里撞上了这些15到20米高的树上，然后我们突然一下子就被摔到了地面上，我们坐的那个篮子被撞碎了掉在了地上，我们的脑袋在力的作用下被甩到了后面，菲丽希缇·琼斯的头重重的撞到了我的胸部正中间。刚才飞行时还是静如止水，整个世界都很祥和安静，降落时就像突然从天堂掉进地狱，噪音声不绝于耳，场面一片混乱。”





听到说到这儿，我们都跟着紧张起来，听他接着说道：“等降落以后，又开始变安静了。我听见菲丽希缇·琼斯说话的声音，她说她的脖子动不了了。我一下子陷入了慌乱。我就在想，拍这部电影我买了份医疗保险，这个决定恐怕是我有生以来做过的最正确的事情了。这个保险内容里包括了在我身上安装一些仪器，我得带着这些东西来回来去跑好几个小时以证明我不会为了拍这部电影而突发心脏病。”





说到这儿埃迪·雷德梅恩停了下来，略带紧张的笑了。“你根本没有想过其实这项技术100年来一点都没变过。现在我们已经是21世纪了，但从电影中你到时也能看出来，那时候人们是有可能出事故然后就死在这个气球里面了。我跟菲丽希缇·琼斯后来还互相对视着问对方：‘我们当时到底是怎么想的接这部戏？’这是一次非凡的体验，菲丽希缇·琼斯身体的能量和她在这部电影中表现出来的身体素质真的很让人震惊。后来在我们在绿屏或者蓝屏前拍戏的时候，之前拍第一场戏的这个经历一直伴随着我们后来的整个过程，确实对拍戏很有用，但同时也是非常恐怖的一次经历。”





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