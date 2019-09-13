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田羽生导演:我18岁的小愿望是谈恋爱

"小小的愿望"三位男主角 分别像哪三种宠物？

2019-09-13 08:48:50 来源：Mtime时光网

《小小的愿望》导演田羽生18岁的小愿望是谈场恋爱，而他现在小小的愿望，就是想让更多人看到这部电影。导演幽默形容片中的“沙雕三兄弟”：王大陆像哈士奇，魏大勋像金毛，彭昱畅则像泰迪犬。
       时光网讯 由《前任》系列导演田羽生执导，彭昱畅王大陆魏大勋主演的青春喜剧电影《小小的愿望》，已经在9月12日中秋档全国上映了。这是一部笑中带泪的青春片，用一个让人又哭又笑的感人故事，讲述了一段令人羡慕的兄弟情。在电影上映前，时光网独家采访到了田羽生导演，听他聊聊他的“小愿望”，以及充满欢乐的片场趣事。

       

《小小的愿望》“全力以赴”版预告

田羽生导演18岁的小愿望是谈场恋爱，创作《小小的愿望》让他回想起了难忘的少年时光，以及和兄弟之间简单纯粹的友情。而他2019年的小小的愿望，就是想让更多人看到这部电影，做个“‘不赔钱的导演’”。

      提起三位主演，导演给他们的表演都打了满分，“他们从开拍第一天就非常有默契，很有火花”，并幽默形容片中的“沙雕三兄弟”：王大陆像“又帅又二”的哈士奇，魏大勋像“温顺蔫坏”的金毛，彭昱畅则像“个儿小脾气大”的泰迪犬。
田羽生：创作《小小的愿望》回想少年时光
“沙雕三兄弟”：王大陆像哈士奇、魏大勋像金毛、彭昱畅像泰迪


       时光网：您创作电影《小小的愿望》的初衷是什么？    

       田羽生：我看到这个故事的时候，就觉得它特别能让我回想起我十几岁时候样子，想起当时我身边的那些瞎胡闹的兄弟，干了一些荒唐的事。但是现在那帮兄弟也不知道去哪儿了，你知道那种感觉吗，就是挺青春的挺怀旧的。      

       时光网：在《小小的愿望》中，会加入一些您本人的亲身经历吗？

       田羽生：那是我十八九岁的那个时代，大概在2000年左右吧，我对那个时候会有一种亲切感，比如想起那个时候的音乐是什么样子的，那个时候的城市是什么样子的，那时候瞎胡闹的时候的身边的人是什么样的。我没有把这个电影故事放到现在的原因，就是因为现在可能通过手机联系就变得很便捷，但那个时候非要跑到楼底下喊的那种，还挺有趣的，电影中也会加入一些我自己的东西。

       

《小小的愿望》三位主演

时光网：您怎么评价彭昱畅、王大陆、魏大勋三位主演的表演？

       田羽生：这个应该表扬一下自己，我觉得我选这个角色选得太好了，他们三个真的太准确了，基本上不用什么调整，他们每个人把每一个角色诠释得都是非常好，所以我们在现场非常开心，我给他们的表演打满分。

       时光网：有网友形容片中的三兄弟，是一个“沙雕兄弟团”？

       田羽生：特别沙雕。之前其实我不知道，我以为他们本来就很熟的，结果他们不熟，后来我们拍到一半的有一天收工了吃饭喝酒他们跟我说“导演说实话我们三个其实以前不熟，你是生生把我们三个人喝成了兄弟”，我说你们不熟啊，我也不知道。但是在我看来，他们在拍摄第一天就非常的有默契，碰上了以后这个戏就非常有火花。

       

三兄弟海边嬉戏

时光网：三位主演有什么性格互补的地方吗？

       田羽生：每个人性格不一样，我觉得如果用三种宠物狗来形容他们三个的话：王大陆是哈士奇，看起来帅帅的，英姿飒爽的那种，其实他总做一些挺二的事。魏大勋是金毛，看起来很温顺，实际上蔫坏的事都是他干的，然后赖在“哈士奇”身上那种。彭昱畅你们猜是啥？泰迪，个儿最小，最瘦弱，但是脾气最大的那种。

       时光网：这次彭昱畅的表演挑战挺大？看预告中他全程是以“葛优瘫”的姿势在演戏？

       田羽生：所以非常难，他所有的表演只能靠脖子以上能动，但他演得非常准确。他就想了很久，问我能用喉结演戏吗？我说你给我演一个，他就有一个自己设计的小细节，喉结的细微动作，我非常喜欢。

       

魏大勋

时光网：听说片中魏大勋有一场戏牺牲很大，接近裸奔？

       田羽生：其实他也没有全裸，有一个背心，但是背心已经被人撕破了。拍的那天因为天气很热，穿少一点他们挺开心的。在戏里魏大勋总是穿着很多衣服，我给他设计的就是，他会穿着以前班尼路或者是真维斯会套那种两件套，就是很土的那种洋气的打扮。但是那天他只套了一个塑料袋，他特别开心，说今天总算凉快点了，不然老穿两件衣服。

       时光网：在《小小的愿望》中您有客串吧？

       田羽生：嗯，我每个电影都会客串一下。这次比以前的戏都多，又是个交警，因为我在《前任2》里就演了个交警，那个没有台词，这个还有台词呢，而且和三位主角都有对手戏的，你们看一下就知道了，挺好玩的。
田羽生：我18岁的小愿望就是谈恋爱
《小小的愿望》结尾催泪 “感动到眼里有泪花”


       时光网：《小小的愿望》讲述了18岁左右的少年故事，您当时在高中毕业的时候，有没有很想实现的愿望？

       田羽生：就是想谈恋爱嘛。当时读高中的时候，家长、老师都要管你，但是那时候青春期，你说对异性能没有点好奇和感觉吗？肯定有。就想突破家长和学校的限制，去跟一个女孩尝试谈恋爱，当时我的梦想就是这个。所以我被这个故事感动就是这个原因，这很真实。

       时光网：当时您的愿望实现了吗？

       田羽生：没有，还是到读大学的时候才谈的第一个恋爱，有点可惜。

       

《小小的愿望》看点特辑

时光网：《小小的愿望》讲的是兄弟情，您怎样理解男人之间的兄弟情？

       田羽生：因为女孩的闺蜜情我也不是那么了解，闺蜜情感觉很脆弱，没事就撕撕。但是兄弟情不一样，兄弟情会因为小事突然就好了，比如说今天你喝酒的时候帮我多喝了一杯，可能我们就成为特别好的兄弟了，比如说打球，我觉得你打球打得好，然后咱们俩就成为哥们。男孩之间可能就是傻傻的很简单。

      甚至有时候回想起来，你都不知道为什么要跟他成哥们，因为现在你看一个兄弟浑身都是缺点，但是当时就是愿意跟他成哥们。



       时光网：您为自己的兄弟干过什么特别仗义的事？

       田羽生：都是别人为我干的，我好像还真没干过什么。比如说我在学校被高年级的欺负了什么的，几个低年级的大家就说一定要怎么样怎么样打回去，反正我就挺感动的。男孩之间没有啥，就是打球，一起看漫画，还有比如说我们住校，周末学校也不让出去，但我们就翻墙，一起翻过墙就变成兄弟了。
       
       兄弟间的感情会一直延续的，我会记住每一个哥们，虽然现在有些不联系了。像我小时候住的那个小院子，小院子里面有几个跟我差不多大的孩子，我都记得他们每个人的名字。    

       

《小小的愿望》告别版预告

时光网：电影中最让您感动的一场戏是什么？

       田羽生：就是最后，彭昱畅饰演的高原要离开他们的时候，那几段话，给他们留的寄语我觉得是非常感人的。

       时光网：您觉得这段会很催泪吗？《前任攻略3》的结尾处，影院里的观众很多都哭成一片了，这次会把大家也搞成那样吗？

       田羽生：反正我是第一次看到这个故事的时候，看到这个情节我眼睛里有泪花了，我虽然没有哭出来，但是觉得能把我感动的还是很少的。

       当时（《前任3》）那个效果是我没有想到的，还有很多人拍下来了，估计大家被“前任”伤得都挺深的。这次我觉得大家会感动，但是能不能哭成那样，我还不敢说。
田羽生：想做一个不赔钱的导演
《小小的愿望》跟其它青春片不一样，很兄弟！ 


       时光网：对《小小的愿望》的票房有什么期待吗？

       田羽生：我还是那句话，就是我的片子不要赔本就好了，能给相信我的投资方把本钱还回来挣一点点就行，反正我想做一个不赔钱的导演。我想延续下去，这真的很难。哪个导演敢说自己的永远片子不赔钱，我争取把这个目标慢慢实现吧。

       

《小小的愿望》中秋上映

时光网：提到“小小的愿望”，您在2019年有没有许下一个小小的愿望？

       田羽生：我现在小小的愿望，就是希望《小小的愿望》能让更多人看到吧。这样一个能让人回想自己青春回忆的片子，还是希望大家都看一看，它跟其它的青春片确实不一样，大部分中国大陆的青春片都是什么初恋、同桌那种，但是这个是关于兄弟的。不光是直男可以来看，其实闺蜜也可以来看，特别好玩。

       时光网：您觉得什么是“小小的愿望”，什么样“是伟大的愿望”？

       田羽生：其实“小小”跟“伟大”是别人说的，你自己心里的任何一个愿望，比如说像高考成绩好一点，或者是爸爸妈妈身体健康，你说这个愿望小吗，“小”，但是这个愿望伟大吗，也“伟大”，就像电影说得一样，“小小的愿望亦是伟大”。

       时光网：未来您还有什么正在筹备的新片吗？

       田羽生：有，现在正在做。因为我这个人是凭兴趣的，比如说我喜欢运动，我可能就筹备运动的戏，我喜欢音乐就筹备音乐的戏，现在音乐和体育这两个类型我都在筹备，我想尝试一下。

       因为这种类型的片子在国内还不太多，但是今年有了，比如说《李娜》和《中国女排》这种电影慢慢就出现了。我觉得未来市场慢慢会容纳这样的片子，所以我现在也在筹备。  

   编辑：隐饮

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关键词： 小小的愿望 田羽生
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