“如果你决定使用这个演员，实际上导演对这个演员负有50%的责任，这个责任有时候是超过演员本身的。”

时光网威尼斯讯 上世纪30、40年代，日军开始全面侵华，但在上海，有一片被各国控制的区域，这便是“英法租界”。这片孤岛般的弹丸之地，从诞生之日起就注定成为各方势力的角力场，而娄烨的新片《兰心大剧院》，讲的就是这个时间，这个地点的故事。





《兰心大剧院》先导预告片 一名女演员展开，她在出演新舞台剧的同时也在为同盟国收集秘密情报，在发现了日本准备偷袭珍珠港的计划后，她拒绝分享这一信息。





















带着对《兰心大剧院》的这些好奇，我们在威尼斯电影节上独家专访了娄烨导演。









聊巩俐：她是女主角第一人选





Mtime：能不能给我们讲讲？您昨天带着兰心大剧院的卡斯走上红毯有什么样的感受？





娄烨：很高兴，因为这是一部工作了将近两年的影片，然后很久大家都没有见面了，在拍摄完毕以后，现在能重新再见面，非常高兴。









Mtime：您觉得兰心最特别的一点是什么？





娄烨：黑白片，或者说是关于一个女演员一个间谍的故事，我不知道就是它最特别的在哪里，但是我想可能是一个不太一样的电影。





Mtime：《兰心》是一个特别大女主的片子，您的第一人选就是巩俐吗，有没有考虑其她人选？还是说非她不可？





娄烨：这个角色是一个女明星，然后我是觉得好像如果她不是明星来扮演明星，这是一个非常困难的事情，而且我也不希望看到这种情况，所以我们基本上是在明星里面寻找，我觉得巩俐是最棒的。然后她是明星，然后他又是一个非常好的演员。









Mtime：是怎么想到要拍摄这样一部以强壮女性为主角的电影的？





娄烨：实际上就是虹影的小说，主要故事来自于虹影的小说，然后虹影的小说实际上是之前就一直希望能够跟她合作，拍她的小说，但是就是说一直没有找到这机会，很高兴这次能够找到这个机会能拍摄《上海之死》。我觉得不是她最好的小说，上海之死，但是它是一个比较特别的，对她来说是比较特别的一个小说。





Mtime：您觉得兰心本身是一部比较女权的电影吗，因为基本上她是一个女英雄，是一个改变世界的角色。





娄烨：可以这么理解，因为实际上每个观众看这部影片，他的反应是不一样的，他也能从中读到不同的信息，但是我觉得原作开始他就有很多的女性主义的成分在里面，而这也是我感兴趣的。



