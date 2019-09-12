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2019-09-12 19:25:07 来源：Mtime时光网

聊巩俐

她是女主角第一人选

戏中戏

虚假是现实的一部分

聊拍摄

按照纪录片逻辑拍摄

拍历史

今天所讲的历史都是当代史

“如果你决定使用这个演员，实际上导演对这个演员负有50%的责任，这个责任有时候是超过演员本身的。”
　　时光网威尼斯讯 上世纪30、40年代，日军开始全面侵华，但在上海，有一片被各国控制的区域，这便是“英法租界”。这片孤岛般的弹丸之地，从诞生之日起就注定成为各方势力的角力场，而娄烨的新片《兰心大剧院》，讲的就是这个时间，这个地点的故事。

《兰心大剧院》先导预告片

　　官方披露的故事梗概只有几十个字，却惊心动魄。故事围绕一名女演员展开，她在出演新舞台剧的同时也在为同盟国收集秘密情报，在发现了日本准备偷袭珍珠港的计划后，她拒绝分享这一信息。

　　1983年，娄烨在上海美术学校毕业后，就在大名鼎鼎的上海美术制片厂从事动画工作，如今在参与过《天书奇谭》《金猴降妖》等动画片等工作，如今在《金猴降妖》片尾演职员表中还能找到他的名字。

　　只不过后来他还是选择了继续读书，考到了北京电影学院导演系。从北京电影学院毕业后，娄烨曾被分配到上海电视台工作，但他一天都没去过，而是在北京从事拍摄广告的工作，同时，他也正在筹钱准备自己的首部长片《周末情人》


　　2000年，娄烨拍摄《苏州河》真正被广大影迷所熟知，2003年更是凭借《紫蝴蝶》一举入围戛纳电影节主竞赛单元，影片吸引到章子怡、李冰冰、刘烨等在当时已崭露头角等明星加盟。但当第六代与官方和解之时，娄烨却游离于主流之外，直到2012年才凭借《浮城谜事》磕磕绊绊的回归主流视野，但和之后的《推拿》一样，在电影市场崛起的大背景下，尽管得到了不少影迷的认可，但市场表现平平淡淡，两部影片票房加起来不到2000万元。

　　《风中有朵雨做的云》上映不到一年，《兰心大剧院》又很快要和大家见面了，这对于娄烨导演并不寻常。而入围威尼斯国际电影节后，自然也令大家对《兰心大剧院》的期待值水涨船高。

　　而《兰心大剧院》，影片的主演阵容也十分耀眼，饰演影片女一号的，是国民级的女星巩俐赵又廷小田切让也加盟了影片，此外，还有王传君张颂文这样的演技派坐镇。

　　复杂的历史背景，国际电影节的加持，豪华的演员阵容，再加上娄烨，《兰心大剧院》受到关注理所当然。而影片中复古的黑白影像，传闻中精彩的长镜头，以及被国内外影评人一致称赞的结尾大戏，也让所有观众吊足了胃口。

　　带着对《兰心大剧院》的这些好奇，我们在威尼斯电影节上独家专访了娄烨导演。


聊巩俐：她是女主角第一人选

　　Mtime：能不能给我们讲讲？您昨天带着兰心大剧院的卡斯走上红毯有什么样的感受？

　　娄烨：很高兴，因为这是一部工作了将近两年的影片，然后很久大家都没有见面了，在拍摄完毕以后，现在能重新再见面，非常高兴。


　　Mtime：您觉得兰心最特别的一点是什么？

　　娄烨：黑白片，或者说是关于一个女演员一个间谍的故事，我不知道就是它最特别的在哪里，但是我想可能是一个不太一样的电影。

　　Mtime：《兰心》是一个特别大女主的片子，您的第一人选就是巩俐吗，有没有考虑其她人选？还是说非她不可？

　　娄烨：这个角色是一个女明星，然后我是觉得好像如果她不是明星来扮演明星，这是一个非常困难的事情，而且我也不希望看到这种情况，所以我们基本上是在明星里面寻找，我觉得巩俐是最棒的。然后她是明星，然后他又是一个非常好的演员。


　　Mtime：是怎么想到要拍摄这样一部以强壮女性为主角的电影的？ 

　　娄烨：实际上就是虹影的小说，主要故事来自于虹影的小说，然后虹影的小说实际上是之前就一直希望能够跟她合作，拍她的小说，但是就是说一直没有找到这机会，很高兴这次能够找到这个机会能拍摄《上海之死》。我觉得不是她最好的小说，上海之死，但是它是一个比较特别的，对她来说是比较特别的一个小说。

　　Mtime：您觉得兰心本身是一部比较女权的电影吗，因为基本上她是一个女英雄，是一个改变世界的角色。

　　娄烨：可以这么理解，因为实际上每个观众看这部影片，他的反应是不一样的，他也能从中读到不同的信息，但是我觉得原作开始他就有很多的女性主义的成分在里面，而这也是我感兴趣的。 

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 兰心大剧院 娄烨 巩俐

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