01.凯文·哈特车祸重伤已出院

据《人物》报道，10天前遭遇车祸受重伤的凯文·哈特已经出院，住入一家康复中心继续治疗。美国当地时间9月1日凌晨12:45分，美国喜剧男星凯文·哈特在加州卡拉巴萨斯遭遇车祸，背部严重受伤，被紧急送进医院。9月2日哈特的妻子告诉美国媒体，手术进行得非常成功“他将会好起来的。

02.《愤怒的公牛》联合编剧麦迪克·马丁去世







《愤怒的公牛》《穷街陋巷》等电影的联合编剧麦迪克·马丁去世，享年82岁。麦迪克在伊拉克成长，长大后去纽约大学主修经济学。后来他被电影的魅力所吸引，还结识了当年依然年轻的马丁·斯科塞斯，两人成为好友并开始了漫长的合作。





在斯科塞斯的导演处女作长片《谁在敲我的门》中，麦迪克任导演助理，此后还参与了《愤怒的公牛》《穷街陋巷》《最后华尔兹》等影片的编剧。2008年曾有一部关于他生平的纪录片《麦迪克：从巴格达到好莱坞》（Mardik: Baghdad to Hollywood）推出。