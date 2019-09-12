过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.《罗小黑》导演回应电影没蹭哪吒热度
乘着《哪吒之魔童降世》
的东风上映，国产动画电影《罗小黑战记》
票房已达1.24亿。不少非原著粉观众在看电影的过程中可能都会对“NAZA大人”的出现感到惊喜又意外，对此《罗小黑战记》导演木头回应称：并非有意为之，不是赤裸裸蹭热度。
木头近日在接受时光网专访时表示：“这个还是挺好解释的，《哪吒之魔童降世》片方知道我们的动画一开始也做了这个形象，互相都有了解。至于蹭热度，反倒是因为有了《哪吒之魔童降世》，我们都不敢说自己有哪吒了，已经尽力地避免去蹭这个热度，但是没办法，客观事实还是存在。创意方面，五年前就已经有了，等做完、定档、上映，我们就是想蹭也来不及了，广电审核都来不及。”（更多专访内容请移步详情页：《罗小黑》导演回应电影没蹭哪吒热度）
中国台湾确定选送《谁先爱上他的》参加第92届奥斯卡奖最佳国籍影片奖（原最佳外语片奖）的角逐。该片于去年年底举行的第55届金马奖颁奖礼上捧获了最佳女主（谢盈萱），最佳剪辑和最佳原创歌曲三项大奖。同时该片还被时光网评为了去年年度华语十大佳片第十名。影片于2018年11月2日在中国台湾正式上映，今年年初登陆Netflix。
03.秦海璐执导《拂乡心》宣布撤档
原定计划今日上映的由秦海璐执导的《拂乡心》
宣布撤档，并曝光海报表示“乡心不改，择日归来”。该片由秦海璐执导并联合杨晓丽编剧，常枫、葛蕾、雷恪生、梁丹妮、桑茗胜主演。影片将首次在大银幕上呈现“红包场”等特定历史背景下的文化符号，带观众一探异乡异客不为人知的生命旅程。故事从孤寡老人蒋生的晚年生活出发，刻画其身在异乡的漂泊伶仃，以及故土难离的离愁别绪。
04.国漫《江南》成长版海报MV双发
动画电影《江南》即将于9月27日全国上映，影片发布片尾曲“少年郎”MV和两款“成长”主题人物海报，将影片“少年强则国强”的励志主题呈献给了广大观众。全新发布的片尾曲《少年郎》曲调朗朗上口，透露出了中华少年的意气风发，和豪情满怀的热血与坚毅。两款角色海报则将主人公阿榔与玉兰的形象性格展露无余。
01.凯文·哈特车祸重伤已出院
据《人物》报道，10天前遭遇车祸受重伤的凯文·哈特已经出院，住入一家康复中心继续治疗。美国当地时间9月1日凌晨12:45分，美国喜剧男星凯文·哈特在加州卡拉巴萨斯遭遇车祸，背部严重受伤，被紧急送进医院。9月2日哈特的妻子告诉美国媒体，手术进行得非常成功“他将会好起来的。
02.《愤怒的公牛》联合编剧麦迪克·马丁去世
《愤怒的公牛》《穷街陋巷》等电影的联合编剧麦迪克·马丁去世，享年82岁。麦迪克在伊拉克成长，长大后去纽约大学主修经济学。后来他被电影的魅力所吸引，还结识了当年依然年轻的马丁·斯科塞斯，两人成为好友并开始了漫长的合作。
在斯科塞斯的导演处女作长片《谁在敲我的门》中，麦迪克任导演助理，此后还参与了《愤怒的公牛》《穷街陋巷》《最后华尔兹》等影片的编剧。2008年曾有一部关于他生平的纪录片《麦迪克：从巴格达到好莱坞》（Mardik: Baghdad to Hollywood）推出。
03.《谍影重重》衍生剧《绊脚石》发新预告
《谍影重重》衍生剧《绊脚石》曝光一支名为“档案”（Dossier）的全新预告，聚焦由韩国女星韩孝珠、杰瑞米·艾文、布莱恩·J·史密斯等演员在片中饰演的“超级特工“。一段歌词为”are you sleeping“的儿歌旋律反复出现，也预示着这些”绊脚石“计划所打造的杀人计划的"觉醒"。
04.《沉睡魔咒2》曝安吉丽娜·朱莉化妆特辑
《沉睡魔咒2》
发布了一支幕后化妆特辑，展现了安吉丽娜·朱莉变身玛琳菲森的全过程，原来朱莉自己的头发也发挥了不小的作用，而片中十分抢戏的高颧骨也在化妆师们的笔下神奇呈现。但即便变身魔女，朱莉还是依然美美哒。
基努·里维斯日前亮相东京电玩展，宣传游戏《赛博朋克2077》，展示了其中的Yaiba Kusanagi摩托车。基努先是在9月10日在东京出席了《疾速追杀3》
的日本首映礼，他与导演查德·斯塔尔斯基一同现身，引得现场观众集体尖叫。基努·里维斯在该系列前两部作品宣传时，都曾赴日，这是他第三次随“疾速追杀”系列来到日本。