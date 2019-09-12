《极速车王》《邻里美好的一天》《凯利帮的真实历史》三部影片能否成为颁奖季的热门之选？且看北美影评人的分析









《极速车王》贝尔&马特达蒙两大男神经营福特公司





Bonnie Laufer （Canada）

SiriusXM 特约记者

评分：8/10





在两部金刚狼系列电影之后，《一步登天》的导演詹姆斯·曼高德又回到了奥斯卡的舞台。





《极速车王》是一部传记片，由马特·达蒙主演，他在片中饰演美国汽车设计师卡罗尔·谢尔比，克里斯蒂安·贝尔饰演英国赛车手肯·迈尔斯。贝尔为饰演《副总统》迪克·切尼而增肥后，再次变瘦。故事讲述的是，1966年，在法国举行的一场著名比赛中，两个人共同打造了一辆革命性的福特汽车公司的赛车，与恩佐·法拉利车队一较高下。





马特·达蒙和克里斯蒂安·贝尔演得很好，以至于你可能会好奇为什么这两位才华横溢的演员之前没有合作过。





电影节奏很快，心跳加速的比赛场景会让你肾上腺素飙升。即使你不是一个赛车爱好者，也很难不被这个有趣的精心制作的故事所吸引。





Derek Sante

A member of BFCA (Broadcast Film Critics Association)

评分： 9/10





点评导演詹姆斯·曼高德带着他关于福特汽车如何与法拉利赛车大战的新故事“冲向”电影院。这部电影由马特·达蒙主演，他在片中饰演传奇汽车设计师卡罗尔·谢尔比，有着坚定的决心和魅力。卡罗尔曾经是一名传奇赛车手，但在过去的50年里，他很快转向了创造一些最具标志性的赛车。





克里斯蒂安·贝尔也加入了可能角逐奥斯卡的行列，他饰演的是传说中的肯·迈尔斯，一个严肃的英国出生的赛车手，靠自己的行动和反应获得过成功，也有过失败。在1966年的勒芒24小时耐力赛中，他们一起把他们的赛车和友谊推向了极限，他们的任务是击败恩佐·法拉利和他的车队。





由于曼高德和摄影师菲登·帕帕米切尔，福特与法拉利的对决在视觉上无疑令人惊叹。他们一起在每一个拐弯处传递速度和个性，以专业的动作捕捉漂亮的赛车，并在其中凸显情感。影片基于一个真实的故事，是一个快节奏的竞技电影，电影爱好者将会十分喜欢。





Wilson Morales

Blackfilm.com 特约记者

评分：8 /10





《极速车王》是一个令人脉搏加速，愉快而快乐的电影。从头到尾，这是一个永不枯竭的故事。贝尔和达蒙是一对好搭档，但是其他配角，包括抢镜演员特雷西·莱茨，在这部电影中的表现都非常出色。电影在摄影、制作设计和其他技术领域也取得了成功。虽然基于真实事件，动作和刺激的汽车场景仍然给予足够的紧张，以满足赛车竞技类型片的影迷。詹姆斯·曼高德精心制作了一部制作精良的赛车电影，同时也展示了友谊和忠诚的象征。









一部血腥暴力的电影《凯利帮的真实历史》，画面和表演令人难以忘怀





Bonnie Laufer （Canada）

SiriusXM 特约记者

评分：7/10





《凯利帮的真实历史》改编自澳大利亚作家彼得·凯里的小说，讲述了19世纪70年代澳大利亚丛林护林员内德·凯利和他的团伙逃离当局的故事。





我们永远不会知道这些事件是否真的发生了，但是这部电影将它们渲染得淋漓尽致，并拥有由罗素·克劳、查理·汉纳姆、尼古拉斯·霍尔特和乔治·麦凯领衔主演的明星阵容，饰演臭名昭著的内德·凯利。凯利被誉为澳大利亚原创的《疯狂的麦克斯》，他是乔治·麦凯的明星翻身之作，这无疑会让他声名鹊起。罗素·克劳饰演不法之徒的出色表演，将内德引入了犯罪生涯。





一部血腥暴力的电影《凯利帮的真实历史》拍摄精美，许多画面和表演令人难以忘怀。





无论内德·凯利的故事是真是假，它绝对是一个引人入胜、值得一看的故事。





Anna Wollner (Germany)

National Public Radio Germany

德国国家公共广播电台 记者

评分：6/10





这是一段狂野而疯狂的旅程，一部以19世纪下半叶为背景的黑暗而沙哑的谋杀叙事曲。内德·凯利和他残忍无情的团伙与电影的美恰恰相反。在电脑游戏改编的《刺客信条》失败后，导演贾斯汀·库泽尔重拾旧日的权力，讲述了这位澳大利亚著名的亡命之徒的故事——乔治·麦凯扮演得很好，甚至超于事实。麦凯拥有这部电影，由查理·汉纳姆、尼可拉斯·霍尔特和罗素·克罗支持。无论如何，这部电影仍然像是个谜，就像他著名的同名英雄或恶棍一样。





Wilson Morales

Blackfilm.com 特约记者

评分：8 /10





贾斯汀·库泽尔的《凯利帮的真实历史》是一部活泼好胜的电影，乔治·麦凯以及艾西·戴维斯、尼古拉斯·霍尔特、查理·汉纳姆和罗素·克劳的精彩表演为这部电影增添了卖点，尤其克罗在他的角色中脱颖而出。这是对澳大利亚犯罪案件的虚构叙述，展示了一个没有人见过的观点。





从电影摄影，音乐和故事，库泽尔能够回归到他非好莱坞式的导演方式。虽然我们知道凯利最后的结局，但血腥的展现让结局显得不那么重要，这是迄今为止内德·凯利拍摄的最好的电影。





Patrick Heidmann

Spiegel Online、German editions of GQ and Rolling Stone

德国最大的新闻网站Spiegel Online、德国版《GQ》《滚石》等 特约记者

评分：8/10

在一长串关于澳大利亚传奇罪犯内德·凯利的电影中，最新一部是导演贾斯汀·库泽尔的回归之作。他对凯利故事的描述有点像朋克西部片，对历史真相不感兴趣，而是对风格、氛围和不合时宜的创新感兴趣。





影片中有一些令人困惑的时刻，也有一些悬而未决的问题，但这些都主要是为了激发观众的兴趣，而不是让人感到沮丧。库泽尔的视觉效果、哥哥杰德的配乐和众主创的演技(尤其是乔治·麦凯、艾西·戴维斯和抢镜的尼古拉斯·霍尔特)令人印象深刻。





《邻里美好的一天》是一封写给传奇人物的情书





Bonnie Laufer （Canada）

SiriusXM 特约记者

评分：8.5/10





去年罗杰斯先生的纪录片《你不愿意做我的邻居吗?》受到影评人的好评和影迷的喜爱，但在颁奖季却遭到冷遇。





如今，导演玛丽埃尔·海勒备受期待的影片《邻里美好的一天》在多伦多国际电影节举行了全球首映，影片采取了不同的表达方式，肯定会获得一些奖项的青睐。

这部由世界上最好的演员扮演的关于世界上最好的男人的电影是你所期待的一切，甚至更多。汤姆·汉克斯是饰演罗杰斯的最佳人选，他让我们感到内心温暖。





而马修·瑞斯饰演的劳埃德·沃格尔(《时尚先生》记者汤姆·朱诺的小说版)，受雇写一篇关于神秘的弗雷德·罗杰斯的文章。





《邻里的美好一天》是一部精彩、甜蜜、有趣、悲伤的电影，它能让你放下伪装，获得你意想不到的东西。





毫无疑问，这部电影会触动很多影迷的神经，提醒大家准备好纸巾以防泪崩。





Patrick Heidmann

Spiegel Online、German editions of GQ and Rolling Stone

德国最大的新闻网站Spiegel Online、德国版《GQ》《滚石》等 特约记者

评分：6/10





《邻里的美好一天》并不是一部传记片，它实际上是一个相当平淡无奇的故事，讲述的是一名心怀怨恨的记者了解到自己内心并成为一个更好的人的故事。弗雷德·罗杰斯是这个故事的中心人物，它主要反映了这位电视明星的信息，以及它如何影响了许多美国人。但如果没有怀旧的因素，大多数不应该知道罗杰斯是谁的非美国观众将很难与这部电影产生共鸣，尽管汤姆·汉克斯贡献了出色的表演，玛丽埃尔海勒是一位富有同情心的导演。





Anna Wollner (Germany)

National Public Radio Germany

德国国家公共广播电台 记者

评分：8/10





这不是一部关于这位深受喜爱的美国电视节目主持人的传记片，而是一封写给传奇人物的情书。玛丽·海勒的这部电影向一位艺术家致敬，他教给了一个人摆脱脆弱和获得宽恕。根据《时尚先生》杂志上的一篇文章，这部电影联结了记者劳埃德·沃格尔和他父亲的关系，也联结了他和弗雷德·罗杰斯之间意想不到的深厚友谊。





即使你从未听说过弗雷德·罗杰斯，但电影会很好的传达给你，汤姆·汉克斯的演技好极了。他不是模仿而是对罗杰斯的诠释。这部电影很甜蜜，简单又好看，就像弗雷德·罗杰斯一样，传达的重要信息是要善待彼此。





Wilson Morales

Blackfilm.com 特约记者

评分：8 /10





在一部非传记片的电影中，汤姆·汉克斯在《邻里的美好一天》中表现出色。玛丽莉·海勒制作了一部感人、迷人的电影。当涉及到心灵问题时，我们需要学习和教导。汉克斯和马修·瑞希，以及苏珊·凯莱希·沃森和克里斯·库珀都有着精彩的表演，影片适合所有年龄层。





对于那些认为弗雷德·罗杰斯的个性只是在电视上塑造出来的人来说，事实并非如此，而汉克斯则能很好的诠释出一个竭尽全力取悦所有人的男人的本质，真是一部令人愉快的电影!



