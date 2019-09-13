《腰间持枪》多伦多首映，它满足了游戏一代的所有需求，但对预防欸游戏玩家来说，却吸引力有限。





时光网讯 在多伦多电影节首映的电影《腰间持枪》是一部疯狂、快节奏、充满反转和戏剧性，并且面向游戏一代的作品。影片中，丹尼尔·雷德克里夫饰演了一位沉迷于暗网一款知名游戏的书呆子。

导演杰森·雷·霍登在2015年执导电影《死亡高潮》之前，是一名视觉特效师，而他的创造性也基本源于此。他了解所有视觉技巧——慢动作的子弹镜头、疯狂的汽车追逐、从伤口喷涌而出的血浆、被刀子切断的手指——所有这些都被用在了这部电影里。这些镜头非常狡猾、暴力，在镜头和镜头之间，留给观众喘息的时间并不多。

这部电影了解它的观众——那些热衷于电子游戏的青少年们——并且满足了他们的所有需求：无休无止的动作场面、极致俏皮的台词、邋遢性感的角色、阴险邪恶的蛇蝎女人以及来自属于他们这一群体的平民英雄。

但影片对于非游戏玩家来说，吸引力是有限的。看这部电影，就像是吃了太多的垃圾食品，喝了太多的可乐——它是一次非常充足却又异常廉价的摄糖体验。雷德克里夫曾经在影史上最经典的电影系列之一中饰演了哈利·波特这一经典角色，而在这部电影里他的处境与舒适的霍格沃茨世界相距甚远。

他饰演的Miles通过旁白的形式阐述道，他是一个彻头彻尾的失败者，在一份毫无前景的工作中、以及一位恐怖暴戾的上司手下担任编码员，最近刚刚和女朋友分手，整晚宅在堆满纪念品，墙上贴满电影海报的家里，喝着啤酒吃着快餐外卖，玩着电子游戏。他是一个不情愿成为大人物的无名小卒。

当Miles开始沉迷于暗网最新流行的游戏Skizm，麻烦接踵而至。这款游戏中，玩家必须在弹片城战斗至死，而无人机从天空中拍摄下了这些战斗画面。其中最致命的战士Nix（萨玛拉·维文 饰演）是一名身穿皮衣，沉迷毒品的刺客，她每次都能残酷无情地击败对手，登上排行榜的首位。

现代角斗士们为心理变态的观众们提供娱乐的奇观景象令Mile感到无比震惊。而导演霍登对此可能也抱有相同的想法，他和他的观众也开了一个小玩笑——为观众提供尖锐、利落、暴力的视觉性娱乐——而他完全清楚自己在做什么。

Miles奚落了Skizm的老板，这也导致奈德·丹内利饰演的Riktor带领着他的手下直接来到了Miles的家门口，很快他们就破门而入进到了对方的家里。我们知道Riktor不是什么善茬，因为他脸上有着很多纹身，他向Miles问道，“你害怕吗？”

他当然很害怕，而且他最好感到害怕。接下来的情节，用文字描述可能让人难以置信，因为下面这段情节，或许就是这个故事的灵感源泉，也是整部电影能够得到投资并且制作成片的原因——我们被吓坏的英雄被人灌了药，当他醒来的时候，发现自己的双手被改造成了两杆枪。为了逃命，Miles必须进入游戏，杀死Nix。





导演与雷德克里夫和萨玛拉·维文在片场合影

双手变枪的剧情，确实为观众提供了喜闻乐见的放松感——尽管这样以来，人们上厕所，用手机甚至吃饭都成了问题——雷德克里夫也用非常有趣的表现像我们展示了这一些行为的困难度。他在大银幕上仍然非常可爱，如果一部动作电影中的主角能够保证迷人这项特质，那么他的确做到了。角色的遭遇和他书呆子的人设得到了完美的契合。

适应没多久，他就投入到了战斗中——被迫加入游戏的Miles如今被Nix跟踪，正在逃命的路上。霍登在这里一套接着一套地换着视觉把戏——每个画面都得到了疯狂、残酷、精准、卡通式的呈现。但是对于Miles这个角色来说，导演并没有对他提供太多性格上的塑造。

最后的结局其实也不算神秘了，Nix和Miles合作扳倒了幕后真正的坏蛋。霍登了解他的电影，也了解电影类型——他甚至用《洛奇》的海报，以及漫画书中的对白告诉大家，角色将会在屋顶展开决战。

毫无疑问，观众会认为这部电影有趣又刺激，就像电子游戏一样。随着激动人心的音乐响起，观众的兴奋情绪就会被推至狂热的高潮。

影片两位主角，雷德克里夫和萨玛拉·维文参与了不计其数的动作场面。而在1小时35分钟的市场里，影片节奏轻快，毫不拖泥带水，虽然其中有些情节是可以被预测到了，但不会让观众感到无聊。



主创亮相多伦多电影节极尽搞怪

时光网记者在多伦多电影节观看的媒体场上，影片在结束后收获了稍许掌声，但在观影过程中，影院响起了许多次笑声。

影片收获了大部分好评，但其中也不乏争议。Collider网站非常喜欢这部电影，评论其主创非常完美，同时还补充道，“《腰间持枪》是一部爆点十足的动作片，也许这让人有些审美疲劳，但是在霍登的手里绝对不会。

“这是一部充满自信的动作惊悚片，充斥着复杂的特技、精湛的布景和令人惊叹的灯光设计。”